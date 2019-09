Il est maintenant possible de réserver un séjour au château de Highclere, lieu de tournage de la série et du film Downton Abbey, sur la plateforme de location Airbnb

- Afin de souligner la sortie prochaine du film Downton Abbey, le château de Highclere accueillera deux invités pour un séjour inédit offert uniquement par le truchement de la plateforme de location Airbnb.

- Deux passionnés de la série auront l'occasion de passer la nuit dans l'une des majestueuses chambres du château le 26 novembre prochain.

- Pendant leur séjour, les invités auront un accès privilégié au château de Highclere et à son parc, en plus d'avoir l'occasion de prendre part à un dîner traditionnel extravagant dans l'iconique salle à manger du château.

LONDRES, 17 septembre 2019 /CNW/ - Le château de Highclere, lieu de tournage de la série et du film Downton Abbey, est maintenant accessible pour un séjour inédit offert uniquement par le truchement de la plateforme de location Airbnb. Pour une nuit seulement, le château de Highclere accueillera deux invités et offrira ainsi l'occasion à de fervents amateurs de la série de vivre une immersion dans l'univers de Downton Abbey et de découvrir ce à quoi pouvait ressembler la vie de la famille Crawley.

Les visiteurs bénéficieront d'un traitement royal pendant leur séjour et seront invités par le comte et la comtesse de Carnarvon à se joindre à eux pour une soirée exclusive qui débutera par des cocktails servis au salon, suivis d'un dîner traditionnel dans la salle à manger, dont le service sera assuré par le majordome du château. Après le dîner, le café sera servi dans la bibliothèque et les invités pourront par la suite se retirer dans l'une des chambres principales avec salle de bains attenante offrant une vue magnifique sur le parc de plus de 400 hectares.

Avant de quitter le domaine le lendemain, les invités pourront déguster un délicieux petit-déjeuner et auront ensuite droit à une visite particulière du vaste parc du château de Highclere. Le château en soi couvre 9 300 mètres carrés et possède en tout 300 pièces. Les pièces sont décorées et meublées avec opulence dans l'ensemble de la propriété, chaque détail offrant un aperçu unique de l'histoire du château de Highclere. Les passionnés de la série auront l'occasion d'explorer des pièces iconiques comme le salon, et de se détendre dans l'une des chambres de la galerie et de suivre ainsi les traces des rois et reines qui y ont séjourné.

Afin de souligner la sortie du film Downton Abbey, le lancement de la période de réservation aura lieu le 1er octobre 2019, à 12 h, heure d'été britannique.

Lady Carnarvon, hôte sur Airbnb, a indiqué ce qui suit : « Il s'agit d'un privilège et d'un plaisir immenses de pouvoir dire que le château de Highclere est ma maison et je suis ravie de pouvoir partager celle-ci sur la plateforme Airbnb pour un séjour tout à fait unique. Le château de Highclere appartient à la famille Carnarvon depuis 1679 et possède une histoire remarquablement riche. Le patrimoine du château de Highclere de même que les différentes histoires qui y sont liées me passionnent et je suis impatiente à l'idée d'accueillir nos futurs invités. »

Hadi Moussa, directeur d'Airbnb pour l'Europe du Nord, a indiqué ce qui suit : « Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux fervents amateurs de la série une expérience Downton Abbey incomparable et exclusive au moyen de ce séjour unique au château de Highclere. Chez Airbnb, nous avons à cœur d'offrir des expériences de voyage incomparables et inoubliables aux membres de notre communauté et nous sommes persuadés que les invités vivront une expérience magique durant leur séjour sur les lieux de tournage iconiques de la série et du film Downton Abbey. »

Règles de la maison :

Les animaux sont interdits, mais neuf gentils chiens vous accueilleront sur place!

Il est interdit de fumer.

Tous les journaux doivent être repassés.

Un seul majordome par personne.

Tenue de cocktail exigée pour le dîner.

Les commérages sont réservés aux quartiers des domestiques.

Le séjour est offert en milieu de semaine, car tout comme Lady Grantham, nous ne savons pas ce qu'est un week-end!

Renseignements sur la réservation :

Pour consulter la page Airbnb du château de Highclere, lieu de tournage de Downton Abbey,

rendez-vous à l'adresse suivante : airbnb.com/downtonabbey

Le château de Highclere est uniquement disponible pour un séjour d'une nuit pour un maximum de deux personnes le 26 novembre 2019 au coût de 150 £, tout inclus. Il sera possible d'effectuer une réservation à compter du 1er octobre 2019, à 12 h, heure d'été britannique.

Afin de souligner cette offre spéciale, Airbnb fera un don à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

À propose de Airbnb

Depuis sa création en 2008, Airbnb a pour mission de créer un monde où chacun peut se sentir chez soi, ailleurs, grâce à un voyage local, authentique, diversifié, inclusif et durable. Grâce à sa plateforme innovante, Airbnb met la technologie au service de millions d'utilisateurs dans le monde. En rentabilisant leurs logements et en valorisant leurs passions et leurs talents, ils complètent leurs revenus et deviennent ainsi des « entrepreneurs de l'hospitalité ». L'offre de logements disponible sur Airbnb ouvre les portes de plus de 6 millions de lieux uniques dans près de 100 000 villes et 191 pays. Avec les Expériences - 40 000 activités uniques, conçues et animées par des hôtes dans plus de 1 000 villes du monde - Airbnb permet aux voyageurs de découvrir une destination par ses habitants et leurs passions. La plateforme communautaire d'Airbnb profite à tous : hôtes, voyageurs, employés et territoires.

