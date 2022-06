La sécurité est une priorité absolue pour IKEA. Tous nos articles sont testés et conformes aux normes et à la législation en vigueur. Malgré cela, nous rappelons la cafetière expresso pour table de cuisson METALLISK de 0,4 l avec une soupape de sécurité en acier inoxydable et une estampille de date comprise entre 2040 et 2204 (aass), car elle présente un risque d'explosion lors de son utilisation. Le risque a augmenté après un changement de matériau et de construction au niveau de la soupape de sécurité. Par conséquent, seuls les articles équipés de la soupape de sécurité en acier inoxydable (de couleur argentée/grise) sont concernés par le rappel. Aucun autre article n'est concerné par ce rappel.