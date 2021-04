Les camions électriques de cinq tonnes comarqués de IKEA et de Second Closet qui effectueront les livraisons sur le dernier tronçon pour les magasins de Boucherville (Québec), d'Etobicoke (Ontario) et de Richmond (Colombie-Britannique) prendront la route à l'automne 2021. Cela permettra à IKEA de réaliser 20 % de son objectif ambitieux de livraison zéro émission. Le détaillant s'est engagé à atteindre son objectif de devenir une entreprise circulaire et d'avoir un effet positif sur le climat d'ici 2030 en réduisant plus d'émissions de gaz à effet de serre que la chaîne de valeur IKEA en produit, tout en développant ses activités.

La pandémie mondiale pousse les clients à acheter en ligne, ce qui fait croître la demande de livraison à domicile. Cela représente également un grand défi en ce qui concerne la pollution, la congestion et les niveaux sonores dans nos villes. En 2020, IKEA Canada a effectué plus de 500 000 livraisons à domicile, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport à 2019.

« Électrifier notre service de livraison sur le dernier tronçon est une étape importante dans la réalisation de notre objectif d'avoir un effet positif sur le climat d'ici 2030, surtout avec l'augmentation rapide des ventes en ligne des dernières années », a affirmé Michael Ward, PDG et directeur du développement durable chez IKEA Canada. « Nous sommes heureux de collaborer avec Second Closet et Lion Électrique, deux excellents innovateurs canadiens, qui nous aideront à répondre aux besoins de nos clients en ayant les gens et la planète à l'esprit. »

IKEA Canada est désignée comme l'un des employeurs les plus écologiques au Canada depuis plus de dix ans et s'engage toujours à demeurer un chef de file dans le domaine du développement durable. En plus de ses efforts liés à la livraison zéro émission, IKEA Canada a également réussi à produire quatre fois plus d'énergie que ce qu'elle consomme dans ses activités et ses établissements grâce à la production d'énergie renouvelable de ses parcs éoliens et de ses panneaux solaires. L'entreprise

soutient l'électrification du transport à grande échelle, en fournissant des chargeurs pour véhicules électriques dans les 14 magasins IKEA du Canada afin de réduire de moitié les émissions relatives de ses employés et de ses clients d'ici 2030.

« L'un des aspects clés de Second Closet est de garantir à la fois la qualité et la durabilité de nos processus. En plus d'investir considérablement dans l'ajout de véhicules électriques à notre parc automobile, nous avons également remplacé tout l'éclairage de nos installations par un éclairage très écoénergétique et nous sommes dotés d'une chaîne d'approvisionnement circulaire pour nos boîtes ondulées et pour d'autres matières consommables », a déclaré Mark Ang, PDG et cofondateur de Second Closet. « Nous sommes heureux de travailler étroitement avec IKEA Canada et Lion, et sommes impatients de voir ces camions prendre la route et effectuer des livraisons. »

« Lion est ravie d'avoir été choisie en tant que partenaire clé dans la réalisation de l'objectif audacieux de IKEA de décarboner la livraison à domicile d'ici 2025. Nous croyons qu'il s'agit du premier déploiement de camions de livraison entièrement électriques à l'échelle du Canada, qui fournira un exemple de ce que peut offrir un parc automobile électrique de nos jours et qui jettera les bases d'un déploiement encore plus grand dans un avenir prochain pour IKEA Canada et Second Closet », a mentionné Marc Bédard, PDG et fondateur de Lion.

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 22,9 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca ou utilisé l'application IKEA, il s'est chiffré à 178,4 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

À PROPOS DE SECOND CLOSET

Second Closet est le partenaire de choix en matière de logistiques et de technologies pour les entreprises de toutes tailles, des petits commerces électroniques aux grands détaillants nationaux. Second Closet offre une approche centrée sur le client pour la gestion optimale des commandes, notamment pour l'entreposage, le prélèvement-emballage et la livraison sur le dernier tronçon. En agissant comme un prolongement de l'entreprise de chaque client, Second Closet offre une expérience de première classe à chaque étape du processus en garantissant des livraisons complètes au client plus rapides, moins coûteuses et qui arrivent à temps. Pour en savoir plus sur les raisons qui ont poussé les plus importantes entreprises de matelas en boîte et de meubles, ainsi que des centaines d'entrepreneurs de commerce électronique au Canada à faire confiance à Second Closet comme partenaire de distribution, visitez business.secondcloset.com.

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovateur de véhicules zéro émission. L'entreprise crée, conçoit et fabrique des camions urbains commerciaux entièrement électriques de classe 5 à 8, ainsi que des autobus et des minibus entièrement électriques destinés aux secteurs scolaires, du transport adapté et du transport collectif. Lion est un chef de file nord-américain du transport et de la conception électriques qui fabrique et qui assemble tous les composants de ses véhicules, dont les châssis, les blocs-batteries, les habitacles des camions et les carrosseries d'autobus.

Puisque l'entreprise recherche continuellement de nouvelles technologies fiables, les véhicules Lion comportent des fonctionnalités expressément adaptées à ses utilisateurs et à leurs besoins quotidiens. Lion croit que la transition à des véhicules entièrement électriques entraînera des progrès importants en ce qui a trait à la société, l'environnement et la qualité de vie globale.

Au cours des dix dernières années, Lion s'est établie en tant que chef de file de l'industrie des véhicules utilitaires lourds zéro émission, en livrant plus de 300 véhicules utilitaires lourds entièrement électriques en Amérique du Nord qui ont parcouru plus de 9 656 064 km depuis 2016.

SOURCE IKEA Canada

Renseignements: Pour en savoir plus : IKEA Canada, Lisa Huie, Responsable des relations publiques, IKEA Canada, [email protected] ; SECOND CLOSET : Jodi Echakowitz, Agence de relations publiques Boulevard PR, [email protected], 416-271-7250 ; LION ÉLECTRIQUE : MÉDIAS: Patrick Gervais, Vice-président, Marketing et Communications, [email protected], 514-992-1060 ; INVESTISSEURS : Isabelle Adjahi, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et développement durable, [email protected], 450-432-5466, poste 171

Liens connexes

http://www.ikea.ca