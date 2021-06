IKEA Canada s'associe à ACCES Employment dans le but de mettre au point des parcours de réussite pour les réfugiés

« Chez IKEA, nous croyons que les réfugiés apportent une énorme contribution tant à notre entreprise qu'à notre société lorsqu'ils ont l'occasion de le faire », dit Tanja Fratangeli, responsable Personne et culture de IKEA Canada. « En plus d'offrir des possibilités d'emploi, des compétences langagières et des formations en milieu de travail, notre programme national Compétences en matière d'emploi pour les réfugiés permet à IKEA de dénicher des talents exceptionnels et de créer un environnement de travail diversifié et inclusif où les différences de chacun sont appréciées et recherchées. »

Offrir de nouvelles occasions aux réfugiés

Ce programme lancé plus tôt cette année a déjà permis à plusieurs participants de trouver un emploi dans les magasins, les centres de distribution clients et le Service administratif national de IKEA Canada.

Margarita (Maria) Cifuentes vient de la Colombie et souhaitait offrir une meilleure vie à sa famille. Après avoir été orientée vers ACCES, Maria s'inscrit au programme de formation Expérience client de IKEA Canada en janvier 2021. À la fin du programme, elle contacte les directeurs de IKEA Canada qui l'incite à poser sa candidature pour un stage rémunéré. Maria se fait ensuite offrir un poste de collaboratrice aux ventes au magasin de Vaughan.

« J'admire IKEA pour son approche inclusive. L'entreprise offre des occasions pour tous, peu importe l'âge, le genre ou l'ethnie. Le programme Compétences en matière d'emploi pour les réfugiés de IKEA est excellent et m'a permis de mieux comprendre la culture canadienne. Si je peux donner un conseil aux autres réfugiés ou à tout autre nouveau venu, c'est de ne pas perdre espoir pour ce qui est de trouver un emploi au Canada. Restez positif et essayez de faire de nouvelles rencontres. »

Azza Ali est venue au Canada afin de fuir la guerre du Soudan et d'offrir une meilleure vie à sa famille. Cependant, Azza était inquiète en raison des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur le marché du travail. Après avoir terminé le programme de formation Expérience client de IKEA Canada, elle était heureuse de se voir offrir un poste de collaboratrice au libre-service du magasin d'Edmonton.

« La pandémie a eu de graves répercussions. J'avais postulé à de nombreux emplois, mais sans succès. ACCES Employment m'a donné l'occasion de me perfectionner et d'en apprendre plus sur le marché du travail au Canada et sur les possibilités d'emploi. J'adore l'emploi que j'occupe actuellement et j'apprécie le professionnalisme et l'accueil chaleureux de IKEA Canada. IKEA est une excellente entreprise qui promeut le travail d'équipe, les occasions de perfectionnement et le développement de carrière. »

Changer le discours lors de la Journée nationale des réfugiés

Cette année, IKEA prend part à la Journée nationale des réfugiés en mettant en œuvre une campagne internationale dont l'objectif est de « changer le discours » afin de faire évoluer les perceptions sur les réfugiés et d'amorcer un mouvement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Le détaillant s'est donc associé à GapMinder et au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) pour mettre au point un questionnaire qui remet en question les idées préconçues des collaborateurs et des clients sur les réfugiés, partout dans le monde.

IKEA offre depuis longtemps son soutien aux réfugiés par l'entremise d'aide humanitaire et d'initiatives en matière d'emploi au Canada et ailleurs dans le monde.

En 2015, IKEA Canada a soutenu la relocalisation des réfugiés syriens en offrant des articles d'ameublement d'une valeur totale de 190 000 dollars pour aider les familles à s'installer dans leur nouveau foyer. Grâce à ce programme, IKEA Canada a pu soutenir près de 200 familles dans tout le pays. Ce programme a été complété par un programme national d'emploi pour les réfugiés afin de pourvoir non seulement aux besoins liés à leur établissement à court terme, mais également aux objectifs d'emploi à long terme.

Le détaillant s'associe activement avec des entreprises sociales comme Jordan River Foundation, qui embauche des femmes réfugiées et qui produit les textiles de IKEA, tels que la housse de coussin TILLTALANDE vendue au Canada .

. Depuis 2010, La Fondation IKEA a collaboré avec le HCR, contribuant à fournir abri, soins et éducation aux familles et aux enfants des camps de réfugiés et des communautés voisines dans certaines parties de l'Asie, de l'Afrique et du Moyen-Orient.

La Fondation IKEA s'engage à verser 100 millions d'euros en subventions d'ici 2025 à des programmes de soutien aux réfugiés et à leurs communautés d'accueil afin de les aider à avoir de meilleurs revenus et à devenir plus autonomes. Elle a déjà investi 30 millions d'euros pour que son programme pilote de subsistances des réfugiés en milieu urbain soit mis en œuvre au Kenya et en Ouganda. La Fondation apporte également son soutien aux réfugiés de la communauté rurale de Dollo Ado, en Éthiopie, pour mettre au point un deuxième programme pilote en Afrique de l'Est à partir de 2022.

Pour en savoir plus sur le programme de compétences en matière d'emploi pour les réfugiés de IKEA Canada, cliquez ici.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 31 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca, il s'est chiffré à 117 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada

Renseignements: POUR LES REQUÊTES MÉDIATIQUES: Kristin Newbigging, IKEA Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.ikea.ca