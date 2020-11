« Nous savons que plusieurs de nos clients attendent avec impatience l'offre de repas familiaux abordables au restaurant IKEA lorsqu'ils visitent nos magasins. Nous voulons être là pour nos clients, qu'ils préfèrent manger à l'intérieur ou à l'extérieur, indique Danielle Beauchesne, chef des services alimentaires chez IKEA Canada. Notre nouvelle option de repas à emporter offre aux Canadiens un moyen facile de profiter de leurs plats IKEA préférés, comme ils le désirent. »

Dans le cadre de son offre de restauration à emporter, IKEA présentera de nouveaux repas familiaux abordables, notamment des repas familiaux de boulettes de viande suédoises ou de boulettes végétariennes. Chaque repas familial comprendra 24 boulettes de viande (ou boulettes végétariennes) avec un choix de deux accompagnements, de sauces et un gâteau au chocolat DAIM de format familial. Les repas sont offerts à un bas prix de 29,99 $ pour l'option familiale de boulettes de viande et de 19,99 $ pour le repas familial de boulettes végétariennes.

Les commandes de repas à emporter sont maintenant disponibles dans tous les magasins IKEA du Canada, y compris ceux qui ont fermé temporairement les restaurants en magasin en raison de la réglementation provinciale. Dans les restaurants IKEA qui sont actuellement ouverts, les clients ont la possibilité de manger à l'intérieur ou à l'extérieur. La santé et la sécurité demeurent une priorité absolue pour IKEA, et l'entreprise a mis en œuvre des mesures préventives améliorées dans l'ensemble des restaurants, bistros et comptoirs à emporter afin d'assurer une expérience sécuritaire à ses collègues et clients.

Pour en savoir plus sur les repas à emporter, consultez : https://www.ikea.com/ca/fr/campaigns/plats-a-emporter-du-restaurant-pub08f22160

Renseignements: Maja Boricevic, Spécialiste des communications, [email protected]

