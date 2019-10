IKEA Canada lance Safer Home, une nouvelle application pour assurer la sécurité des enfants à la maison

« Chez IKEA, nous voulons adopter une position de chef de file pour donner aux familles les moyens de faire de leur maison un lieu sûr, a affirmé Michael Ward, président directeur général et chef du développement durable de IKEA Canada. L'application Safer Home présente des étapes simples et faciles à suivre afin de faire de la maison un lieu sûr pour les enfants. »

IKEA Canada a pris d'importantes mesures pour favoriser une vie à la maison plus sûre pour les Canadiens. Elle a notamment été le premier détaillant à ne vendre que des stores sans cordon et, par l'entremise de sa campagne Fixez-le!, elle a sensibilisé les gens au fait que les meubles peuvent se renverser s'ils ne sont pas fixés. De plus, IKEA propose des articles qui favorisent la sécurité et qui sont simples à installer et à utiliser pour toutes les pièces de la maison. Parmi ces articles, on trouve des cache-prises et des verrous d'armoires.

L'innocuité des articles et l'aspect sécurité sont au cœur du processus de conception et de développement des produits de IKEA. Le détaillant porte une attention particulière aux articles pour enfants, qui doivent répondre aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées au monde. Ces produits sont testés de manière exhaustive et conçus selon la perspective des enfants. Par conséquent, s'ils sont utilisés autrement que prévu, ils demeurent sécuritaires. Chaque année, le personnel de IKEA passe également du temps à en apprendre davantage sur la santé, la sécurité et les besoins de développement des enfants grâce aux programmes de formation de IKEA sur l'importance de prioriser la sécurité des enfants.

L'application IKEA Safer Home est gratuite et elle est maintenant accessible sur l'App Store ou sur Google Play. Afin d'aider davantage les familles canadiennes à rendre leurs foyers plus sécuritaires, IKEA lancera des ateliers sur la sécurité à la maison. Ceux-ci se dérouleront dans les divers établissements de IKEA Canada plus tard au courant de l'année.

AU SUJET DE IKEA CANADA

Le Groupe IKEA, chef de file mondial de l'ameublement d'intérieur, présent dans plus de 29 pays, compte 357 magasins fréquentés chaque année par 817 millions de personnes. Au Canada, il existe 14 magasins IKEA, un établissement de commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 30 millions de personnes dans ses magasins et 104 millions de visiteurs sur ses sites Web IKEA.ca et fr.IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA a comme philosophie d'entreprise de proposer un vaste assortiment d'articles bien conçus et fonctionnels à des prix si bas que la majorité des gens peuvent se les permettre. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, veuillez consulter le site IKEA.ca.

