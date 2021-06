Durant la pandémie de COVID-19, les récits et les liens personnels ont été plus importants que jamais afin de rapprocher les Canadiens. Les gens sont avides d'histoires personnelles, authentiques, significatives et joyeuses qui les font réfléchir ou leur apprennent quelque chose de nouveau. Les Divans de la fierté permettent aux membres et aux alliés de la communauté 2SLGBTQ+ de se sentir à l'aise de partager leurs histoires d'amour avec le monde entier, que ces histoires parlent d'amour de soi, d'amour romantique, d'amour familial, d'amour choisi ou d'amour de la communauté.

Chacune des dix housses a été faite à la main par un de ces quatre concepteurs actifs dans la communauté 2SLGBTQ+.

Les Divans de la fierté pensés par Bianca Daniela Nachtman incarnent :

Le drapeau de la transsexualité n o 1 et l'histoire de Nathaniel sur l'amour familial ;

Le drapeau de la bispiritualité et l'histoire de Scott Wabano sur l'identité et le soutien familial ;

Le drapeau de la pansexualité et l'histoire de Sarah Bellstedt sur l'amour de soi.

Les Divans de la fierté pensés par Madison Van Rijn incarnent :

Le drapeau de l'homosexualité et l'histoire de Jena Nasser et de Veronica Harris sur l'amour romantique ;

Le drapeau de la transsexualité no 2 et l'histoire de Jules sur l'amour romantique.

Les Divans de la fierté pensés par Charlotte Carbone incarnent :

Le drapeau des personnes non binaires et l'histoire de Marisa Rosa Grant sur l'amour de la communauté et de la famille choisie ;

Le drapeau de la fierté de genre fluide et l'histoire de John Walsh sur l'amour de soi ;

Le drapeau de la bisexualité et l'histoire de Brian Lanigan sur l'amour de la communauté.

Les Divans de la fierté pensés par Ali Haider incarnent :

Le drapeau de la fierté du progrès et l'histoire de Waseem Shayk sur l'amour de la communauté ;

Le drapeau de l'asexualité et l'histoire de Brianna Roye sur l'amour de soi.

IKEA Canada et ses collaborateurs espèrent que les Divans de la fierté feront honneur à la richesse et à la diversité de la communauté 2SLGBTQ+ et favoriseront le dialogue sur l'identité et la représentation à l'échelle nationale. IKEA Canada souhaite également que les Divans de la fierté soient une source d'inspiration pour les Canadiens afin qu'ils puissent défendre la cause de leur propre initiative.

« Chaque Divan de la fierté a été pensé en collaborant avec un membre de la communauté et s'inspire des couleurs et de la signification du drapeau qu'il incarne. Les concepteurs avaient l'occasion de mettre un point des œuvres d'art uniques », rapporte Claudia Mayne, directrice Marketing chez IKEA Canada. « Ce partenariat représente donc notre façon de venir en aide aux artistes des différentes communautés pour qu'ils puissent s'exprimer sur une grande plateforme, ce qui a été tout un défi pendant la COVID-19. »

« En tant que conceptrice, mon travail est de mettre au point des articles qui reflètent l'identité des gens. Pouvoir verser tout mon savoir-faire dans ces Divans de la fierté était une expérience incroyable », dit Bianca Nachtman. « Donner vie à ces Divans pour qu'ils reflètent les expériences personnelles de certaines personnes était l'aspect de plus gratifiant de ce projet. »

« Que la campagne se concentre sur notre amour l'un pour l'autre nous tient vraiment à cœur, car c'est cet amour qui suscite un sentiment d'appartenance dans la communauté queer », raconte Jules Reeves, une femme trans participant à la campagne en compagnie de son partenaire Michael.

Scott Wabano participe à la campagne avec son cousin qui l'a accompagné dans son parcours visant à s'identifier comme une personne bispirituelle. « Faire partie de cette campagne et me montrer sous mon vrai jour en tant qu'Eeyou bispirituel dépasse mes rêves les plus fous. Durant ma jeunesse, je n'ai jamais vu de personnes qui me ressemblaient dans les médias. »

« Pour IKEA, célébrer la fierté et la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie signifie faire la promotion d'un monde plus juste et plus égalitaire », rapporte John Williams, responsable Égalité, diversité et inclusion chez IKEA Canada. « Nous souhaitons que toutes les personnes, quelles que soient leur orientation sexuelle et leur identité de genre, se sentent chez elles non seulement chez IKEA, mais en tout lieu. La collaboration de cette année pour les Divans de la fierté s'inscrit dans le cadre de notre engagement à créer une communauté pour nos collaborateurs et clients 2SLGBTQ+ et à faire entendre leurs voix afin qu'ils se sentent accueillis, respectés et appréciés tels qu'ils sont. »

Les engagements et le soutien de IKEA Canada envers la Fierté ne cessent de croître d'année en année. L'entreprise sensibilise les gens en hissant les drapeaux de la fierté dans ses établissements depuis 2017, est commanditaire de Pride Toronto afin d'offrir des espaces sécuritaires à la communauté et donne les profits des sacs arc-en-ciel STORSTOMMA depuis 2018 aux organismes partenaires qui viennent en aide à la communauté 2SLGBTQ+. Cette année, les profits des sacs STORSTOMMA seront versés à certains organismes 2SLGBTQ+ partout au Canada qui font progresser les choses et qui créent des espaces sécuritaires dans leurs communautés locales, notamment : Ten Oaks Project, Friends of Ruby, Pride Centre of Edmonton, Skipping Stone, Rainbow Resource Centre, QMUNITY, The Youth Project et la Fondation Émergence

Les Divans de la fierté seront en place dans certains établissements de IKEA Canada à partir du 24 juin 2021 et y resteront tout l'été.

Pour en savoir plus, consultez le fr.IKEA.ca/divansdelafierté.

