IKEA Canada augmente ses ventes de 6,1 % pour atteindre 2,53 milliards de dollars alors que l'entreprise poursuit sa transformation

Le détaillant annonce ses plans d'expansion et de création de nouveaux concepts pour le centre-ville de Toronto

BURLINGTON, ON, le 6 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a annoncé un chiffre d'affaires de 2,53 milliards de dollars pour l'année financière prenant fin le 31 août 2019, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Dans son rapport sommaire de 2019, le détaillant de meubles pour la maison dévoile également une forte activité numérique avec 117,2 millions de visites du site IKEA.ca, soit une augmentation de 12 % et une contribution de 261,2 millions de dollars en ventes du commerce électronique à son chiffre d'affaires. Dans un contexte de rapide changement au sein du secteur du commerce de détail, IKEA a augmenté le nombre de visites de ses clients en magasin de 31 millions, soit une augmentation de 2,7 %. Durant cette année de forte croissance, l'entreprise a continué à accélérer la transformation de ses activités d'été et à investir dans sa croissance à long terme. Pour se rendre plus accessible auprès des clients des régions urbaines, IKEA Canada a annoncé aujourd'hui la mise en œuvre d'une nouvelle approche pour le marché du centre-ville de Toronto.

« Nous continuons à observer une croissance positive pour le marché canadien, alors même que nous innovons et développons nos activités pour le futur. Nous souhaitons que les clients d'IKEA aient accès à nos produits au moment et à l'endroit qui leur convient » a déclaré Michael Ward, président-directeur général et directeur du développement durable, IKEA Canada. « Notre succès en 2019 est le résultat du travail acharné de nos nombreux collaborateurs partout au pays. Dans le contexte de notre transformation, nous continuons à diriger l'entreprise en fonction de notre objectif : améliorer le quotidien du plus grand nombre. »

Au cours de la dernière année, IKEA a ouvert des points de vente dans les centres-villes de diverses grandes villes partout dans le monde, comme New York, Paris, Moscou et Londres. Toronto est le premier marché au Canada à adopter cette nouvelle approche destinée aux centres-villes, qui repose notamment sur une plus grande accessibilité grâce à de nouveaux points de rencontre IKEA dans les centres-villes, à la création de nouvelles expériences dans les magasins existants, au développement d'une offre de services plus abordable et pratique et à l'amélioration des solutions numériques. Les concepts finaux et les emplacements restent à déterminer, et le plan de croissance pour la ville s'inspirera des habitudes de vie domestique des Torontois et sera élaboré en fonction de l'expérience du marché cumulée durant des décennies.

« Comptant parmi les villes ayant la plus forte croissance et la population la plus diversifiée en Amérique du Nord, Toronto était un choix naturel idéal pour stimuler notre croissance », explique Michael Ward. « Avec une demande de plus en plus forte pour un magasinage pratique, il y a un fort potentiel commercial pour des solutions plus accessibles et personnalisées. Cette nouvelle approche axée sur les centres-villes viendra compléter nos magasins existants, permettant ainsi aux clients de magasiner facilement dans les points de service de leur choix, en fonction de leurs besoins et de leurs préférences ».

Au cours de l'année financière 2019, IKEA Canada a pris des mesures importantes dans sa démarche de transformation visant à offrir une expérience client plus abordable et plus accessible et à avoir une incidence positive sur la planète et ses habitants. Le détaillant a développé son réseau de distribution grâce à de nouveaux centres de distribution clients à Richmond, en Colombie-Britannique, et à Kleinburg, en Ontario, et il a ajouté des services plus abordables à son offre, comme le service Cliquer + Ramasser à 5 $, le service TaskRabbit d'assemblage de meubles à la maison et des services de livraison à bas prix. IKEA a également créé de nouvelles expériences en magasin, notamment des événements d'envergure comme la soirée pyjama IKEA, des ateliers inspirants et de nouveaux services de planification.

Afin d'intégrer le développement durable dans ses activités de vente, IKEA Canada a pris des mesures importantes dans la réalisation de ces engagements visant à promouvoir l'économie circulaire et à avoir une incidence positive sur le climat d'ici 2030. Le détaillant a lancé son programme de revente IKEA, qui permet de donner une deuxième vie aux articles d'occasion en bon état en échange d'un crédit en magasin pour le client. En mai 2019, l'entreprise a éliminé l'utilisation des pailles en plastique dans ses magasins au Canada, des mois avant son engagement mondial d'éliminer tous les plastiques à usage unique d'ici 2020. Avec l'ajout de produits alimentaires plus durables, comme les hot-dogs végétariens, Services alimentaires IKEA a connu une augmentation de ses ventes de 10 %, pour atteindre 113 millions de dollars.

En 2019, notre base de collaborateurs dévoués est passée à 7300 au pays. Ayant pour objectif de faire partie de la liste des meilleurs employeurs au Canada, IKEA a créé de nouveaux programmes d'avantages sociaux qui mettent l'accent sur le bien-être ainsi qu'un programme de retraite bonifié pour mieux prendre soin de ses collaborateurs. IKEA croit que la promotion de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion n'est pas qu'une question d'éthique, mais qu'elle est essentielle à sa croissance durable et à long terme. En 2019, le détaillant a renouvelé son engagement à recruter 250 réfugiés en étendant son programme d'emploi à l'intention des réfugiés à tous les établissements du pays. Les collaborateurs de IKEA ont fièrement participé aux défilés de la Fierté à l'échelle du pays et l'entreprise a versé près de 50 000 $ à des organisations LGBT+. De plus, pour soutenir le droit de jouer des enfants, IKEA a créé un partenariat avec Hébergement femmes Canada afin de créer des aires de jeu très appréciées dans des maisons d'hébergement à l'échelle du pays.

IKEA prévoit continuer à explorer de nouveaux formats de magasinage, des solutions numériques et des façons d'expérimenter avec IKEA, tout cela dans le but de devenir le plus important détaillant de meubles pour la maison multiplateforme. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport sommaire 2019 de IKEA Canada.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Groupe IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. Il comprend 357 magasins situés dans plus de 29 pays et fréquentés par 817 millions de personnes par année. IKEA Canada regroupe 14 magasins, une boutique virtuelle pour le commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande, et 17 points de collecte. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 31 millions de visiteurs dans ses magasins et 117 millions sur son site Web IKEA.ca. La philosophie commerciale de IKEA, qui a été fondée en 1943, est de proposer une vaste gamme de produits esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez IKEA.ca .

