« Chez IKEA, c'est une vision aussi simple que puissante qui nous motive : améliorer le quotidien à la maison du plus grand nombre. Cette vision n'a jamais eu une signification aussi profonde qu'aujourd'hui, a déclaré Michael Ward, PDG et directeur du développement durable, IKEA Canada. En cette période où se termine l'une des années les plus anormales de l'histoire récente, je suis fier d'évoquer la résilience de notre entreprise, la façon dont nous avons gardé le cap sur notre objectif et, enfin, l'appartenance, l'esprit d'entreprise et le leadership dont nos collaborateurs ont fait preuve. »

Au plus fort de la pandémie, IKEA Canada a fermé ses 14 magasins pendant près de trois mois et a pris le virage des ventes en ligne. IKEA Canada a redoublé d'efforts pour répondre aux nouvelles exigences du magasinage en ligne et ainsi devenir plus accessible et plus abordable. Elle y est parvenue en optimisant ses réseaux de distribution centrale et de distribution magasin ainsi qu'en bonifiant ses solutions et services numériques. Tous ses magasins au pays ont été transformés en centres de distribution. Elle a ainsi pu tirer parti des dimensions et des moyens logistiques de ses entrepôts en magasin pour exécuter les commandes locales, ce qui a eu pour effet d'accroître sa capacité, de réduire les délais et de réduire son empreinte carbone liée aux livraisons.

En outre, IKEA Canada a élargi son offre de services, notamment avec le service sans contact Cliquer et ramasser en bordure du magasin et le service de planification et de conception à distance. L'entreprise a également mis sur pied dans les régions métropolitaines de Toronto et de Montréal un réseau de points de ramassage abordable. Téléchargée plus de 700 000 fois, la nouvelle appli de magasinage du détaillant a été une source d'inspiration pour tous alors que la vie à la maison n'a jamais été aussi importante. Comme le concept même de ce qu'est une maison (un lieu où travailler, apprendre, voire se mettre en forme) continue d'évoluer, IKEA a décidé d'aider ses clients à adapter leurs foyers en leur proposant des agencements pertinents, des idées inspirantes et des observations uniques sur la vie à la maison.

« Aider les clients à adapter leurs foyers pendant une année où ils en ont le plus besoin a été un immense privilège. Grâce à ce que nous avons appris, nous créons une IKEA plus rapide, plus agile et prête à répondre aux nouveaux rêves et aux besoins émergents de nos clients, a déclaré Michael Ward, PDG et directeur du développement durable. Nous transformerons l'entreprise de façon à ce qu'elle soit toujours plus accessible aux clients, et ce, peu importe la façon dont ils magasinent. Toutes nos offres seront plus accessibles, y compris nos services. Enfin, nous opérerons un grand changement pour permettre à plus de Canadiens d'avoir un quotidien plus durable à la maison. »

Ainsi, au cours de l'année à venir, IKEA intensifiera ses efforts en sol canadien pour lutter contre la consommation non durable et les changements climatiques. À cet effet, elle lancera notamment des initiatives qui inciteront les Canadiens à vivre mieux et dans les limites de la planète. Comme IKEA souhaite devenir une entreprise complètement circulaire et présenter un bilan positif sur le plan climatique d'ici 2030, elle a pris les décisions suivantes : prolonger la durée de vie de ses meubles usagés par l'entremise de son programme Revendez-les ; renouveler son assortiment de façon à aider ses clients à économiser l'eau, à réduire leur consommation d'énergie et à recycler leurs déchets ; réduire le gaspillage alimentaire dans ses restaurants ; et proposer de nouveaux plats à son menu qui sont plus sains pour la planète, comme les boulettes à base de végétaux, qui seront vendues à partir du printemps 2021. Pour appuyer la croissance de ses activités en ligne, IKEA s'efforcera, d'ici 2025, d'assurer toutes ses livraisons à domicile au Canada par véhicules électriques ou d'autres moyens de transport sans émissions.

Tout au long de la pandémie, IKEA Canada a accordé la priorité à la santé et à la sécurité, a pris soin de ses 7 900 collaborateurs et a soutenu les communautés locales les plus touchées par la COVID-19. Comme ses collaborateurs sont au cœur de ses activités, le détaillant est fier d'avoir pu sauver les emplois de chacun durant la fermeture temporaire de ses magasins et après cette période. IKEA a également fourni à ses collaborateurs un programme d'aide amélioré (santé physique, santé psychologique, bien-être), de nouveaux programmes de perfectionnement, des journées santé flexibles et l'initiative [email protected]

Afin d'aider les communautés frappées de plein fouet par la COVID-19, IKEA Canada a engagé 2,3 M$ dans le cadre de ses efforts de secours. Ces secours englobent notamment des dons de produits et de l'aide financière aux communautés vulnérables (p. ex., les réfugiés, les sans-abri, les enfants, les collectivités PANDC), le don de 350 000 $ de nourriture IKEA aux banques alimentaires locales et le don de 240 000 masques N95 aux établissements de santé.

Pour en savoir plus non seulement sur la façon dont IKEA Canada a su garder le cap en cette dernière année des plus houleuses, mais aussi sur ses résultats financiers, ses efforts au sein des communautés, ses engagements relatifs au développement durable, le nouveau rôle des maisons et les prochaines étapes de sa transformation, consultez le rapport sommaire 2020 de IKEA Canada.

