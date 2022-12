IHG Hotels & Resorts ouvre le premier hôtel avid au Canada

L'hôtel avid Toronto - Vaughan Southwest est le premier de plusieurs établissements « les essentiels, mais exécutés avec classe » destinés au marché canadien.

TORONTO, le 12 déc. 2022 /CNW/ - IHG Hotels & Resorts (IHG), l'une des plus grandes entreprises hôtelières au monde, avec plus de 6 000 destinations et 17 marques, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier établissement canadien avid à Vaughan, en Ontario. Opérant sous la propriété de PI Cap, l'hôtel avid Toronto - Vaughan Southwest est le tout premier à ouvrir ses portes parmi les quatre établissements prévus au Canada pour la nouvelle marque Essentiels d'IHG.

avid Hotels Toronto - Vaughan Southwest (Groupe CNW/IHG Hotels & Resorts) avid logo (Groupe CNW/IHG Hotels & Resorts)

Situé à seulement 15 minutes de l'aéroport international Pearson de Toronto, l'hôtel avid Toronto - Vaughan Southwest inaugure le concept « les essentiels, mais exécutés avec classe, à un juste prix » de l'enseigne auprès des voyageurs d'affaires et voyageurs occasionnels de la région. Chacune des 119 chambres de l'hôtel est conçue pour réduire le bruit et favoriser une bonne nuit de sommeil, et dispose de matelas et de literie de haute qualité, d'un choix d'oreillers fermes ou mous, et de toiles opaques. Les clients peuvent également profiter d'options de nourriture à emporter et de café frais au bar à petit-déjeuner de l'hôtel, ainsi que d'options de divertissement dans la chambre grâce à la plateforme technologique IHG Studio®.

Jonathan Lund, vice-président régional au soutien à la performance des franchises pour IHG Canada, IHG, affirme : « Avec plus de 180 hôtels actuellement ouverts partout au pays, et plus de 40 en planification, le Canada demeure l'un des marchés d'IHG qui connaît la plus forte croissance. Nous sommes fiers de travailler avec PI Cap pour présenter l'expérience « à un juste prix » de notre marque avid aux Canadiens et aux nombreux voyageurs qui visitent Vaughan chaque jour pour profiter des attractions locales ou pour des rencontres d'affaires. De plus, cette ouverture n'est que le début de ce que nous espérons être une croissance constante et en continu pour les hôtels avid au Canada. »

Sherjang Singh Rana, copropriétaire de PI Cap, a affirmé : « Nous sommes ravis d'ouvrir le premier hôtel avid au Canada. La marque des hôtels avid est parfaitement adaptée à la ville de Vaughan et aux voyageurs du marché sous-desservi à la recherche d'un hébergement de qualité et de bon rapport qualité-prix. Le personnel sympathique de l'hôtel est prêt à offrir un accueil chaleureux, et je sais que les clients apprécieront les lits confortables et le petit-déjeuner à emporter pendant leur séjour chez nous. »

Sandeep Ahuja, copropriétaire de PI Cap, a affirmé : « Cette ouverture a suscité beaucoup d'enthousiasme au sein de la communauté locale. Cet hôtel a été conçu pour répondre aux besoins du voyageur d'aujourd'hui, et nous nous engageons à ce que chaque séjour soit parfait. Lorsqu'ils réservent chez nous, les clients peuvent s'attendre à un niveau de propreté optimal, à une nuit de sommeil de qualité supérieure, à un stationnement gratuit, à un hall accueillant, à une piscine, à un centre de conditionnement physique ouvert 24 heures sur 24 et bien plus encore. »

L'hôtel avid Toronto - Vaughan Southwest offre également un hébergement avantageux pour les voyageurs qui veulent découvrir la vie culturelle et les nombreuses activités de la banlieue de Toronto. Il se trouve à quelques minutes du centre commercial Vaughan Mills, de Canada's Wonderland, du parc aquatique Wet n' Wild, du Legoland Discovery Centre et du Kortright Centre for Conservation. Une piscine intérieure et un centre de conditionnement physique ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 offrent aux clients d'autres options pour faire de l'exercice ou décompresser après leur journée.

Depuis ses débuts en 2018, les hôtels avid ont poursuivi leur expansion rapide en Amérique du Nord avec plus de 50 établissements ouverts aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La marque a récemment célébré l'ouverture de son plus récent hôtel à Guadalajara, au Mexique, et prévoit d'étendre sa présence canadienne en ouvrant prochainement des établissements à Woodstock et Belleville, en Ontario, et à Lethbridge, en Alberta.

Pour plus d'informations sur les hôtels avid ou pour réserver un séjour dans le nouvel établissement de Vaughan, visitez avidhotels.com ou téléchargez la nouvelle application mobile IHG One Rewards. Vous pouvez, du bout des doigts, trouver les meilleurs tarifs, réserver une chambre en quelques secondes, profiter d'avantages exclusifs pour les membres IHG One Rewards et gérer votre séjour en un seul endroit.

À propos des hôtels avid :

Nouvelle venue dans la famille d'IHG, avid s'adresse aux voyageurs qui veulent un hôtel qui puisse répondre finalement à leurs attentes d'hébergement : les essentiels, mais exécutés avec classe et à des prix concurrentiels. La philosophie d'avid, présente dans tous les aspects de la marque, répond aux besoins du client milieu de gamme : la modernité appliquée au voyage, la mise en valeur de chaque dollar payé par le client et une honnêteté franche. Tous nos hôtels sont de nouvelles constructions au design contemporain et accueillant aux chambres conçues pour favoriser une bonne nuit de sommeil. Chacun offre des options de petit-déjeuner de grande qualité composé des meilleurs produits de marque et tire parti des technologies de pointe pour offrir une expérience inégalable. Lancée en 2017, avid devrait voir son premier établissement ouvrir ses portes d'ici la fin du troisième trimestre de 2018. La marque est actuellement disponible en franchise aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Allemagne. Pour en apprendre plus au sujet des hôtels avid, visitez avidhotels.com ou trouvez-nous sur les réseaux sociaux : facebook.com/avidhotels, twitter.com/avidhotel et instagram.com/avidhotels/.

À propos d'IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts (LON: IHG), (NYSE: IHG) (ADRs) est une société hôtelière mondiale, dont la vocation est d'offrir une véritable hospitalité à ses invités.

Avec une famille de 17 marques hôtelières et IHG One Rewards, l'un des plus grands programmes de fidélité hôtelière au monde, IHG compte plus de 6 000 hôtels en activité dans plus de 100 pays et plus de 1 800 établissements dans le pipeline de développement.

InterContinental Hotels Group PLC est la société holding du Groupe. Elle a été constituée et enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles. Environ 325 000 personnes travaillent dans les hôtels et les bureaux d'IHG dans le monde.

Consultez notre site Web pour en savoir plus sur nos hôtels et réservations et sur IHG One Rewards.

Pour les nouveautés, rendez-vous dans notre salle de presse et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

SOURCE IHG Hotels & Resorts

Renseignements: Relations avec les médias : Michelle Dias, [email protected], +1 (416) 886-4873