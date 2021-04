PASADENA, Californie, 20 avril 2021 /CNW/ - iHerb a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son sixième centre de distribution. Situé à Hong Kong, le centre sera le deuxième outre-mer de l'entreprise et desservira la Chine, Hong Kong, le Japon, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. Le centre de distribution accueillera jusqu'à 6 000 des produits les plus vendus d'iHerb, permettant ainsi d'accélérer la livraison des articles préférés des clients, voire de la réaliser dès le lendemain si la commande est passée avant 13 h, heure de Hong Kong.

Le centre de distribution de Hong Kong est mis sur pied en partenariat avec le groupe DB Schenker, une entreprise offrant une gamme complète de services de gestion des entrepôts. Équipé d'une solution robotique de véhicules à guidage automatique (VGA) de pointe qui augmentera l'efficacité des opérations de ramassage, le centre de distribution devrait traiter jusqu'à 20 000 commandes par jour.

« Nous sommes très satisfaits de la prestation et de l'expertise de DB Schenker durant les phases de développement, de mise en œuvre et de mise en service du concept liées à ce nouveau partenariat », a déclaré Miriee Chang, chef d'exploitation, Logistique mondiale d'iHerb. « Cette nouvelle exploitation nous permettra de servir nos clients en Asie plus rapidement avec une précision de calibre mondial, mais aussi d'améliorer considérablement l'expérience client. »

Tous les centres de distribution d'iHerb respectent les normes de propreté les plus élevées et sont certifiés BPF (Bonnes pratiques de fabrication). De plus, ils sont gardés dans un environnement frais et climatisé entre 23 à 24 degrés Celsius (74 et 75 degrés Fahrenheit) et sont dotés de grandes chambres froides pour des articles comme ceux contenant de l'acidophilus qui nécessitent des températures régulées.

À propos d'iHerb : iHerb est l'un des plus grands détaillants de commerce électronique aux États-Unis, offrant 30 000 produits de 1 200 marques de premier plan à des millions de clients dans le monde. iHerb expédie directement ses produits d'entrepôts climatisés certifiés BPF à la fine pointe de la technologie à des clients dans 188 pays et territoires. Depuis 1996, iHerb continue d'innover en offrant des produits de la plus haute qualité, au meilleur rapport qualité-prix possible, livrés selon l'expérience client la plus pratique. https://www.iherb.com

