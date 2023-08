PORTLAND et TUALATIN, Ore., 3 août 2023 /CNW/ - iGrafx , un chef de file de la transformation numérique des activités et de la gestion intelligente des processus, a annoncé avoir été reconnu comme leader selon le rapport du T3 2023 sur les logiciels de gestion intelligente des processus de The Forrester Wave™. iGrafx a obtenu le classement le plus élevé possible pour onze critères, y compris la vision, la simulation de processus, les indicateurs de processus, la documentation et la modélisation des processus, ainsi que la flexibilité et la transparence de la tarification.

The Forrester Wave a évalué les fournisseurs de logiciels selon 28 critères, en identifiant les fournisseurs les plus importants, en les analysant soigneusement et en les notant.

The Forrester Wave affirme que « iGrafx tire parti de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des processus opérationnels avec de nombreux déploiements à grande échelle. Sa vision supérieure s'intègre aux technologies modernes, comme l'extraction de procédés, l'extraction de tâches, la surveillance en temps réel, l'analyse prédictive et les conversations automatisées. En tant qu'acteur à l'échelle mondiale, le fournisseur comprend les divers besoins de ses clients locaux et les intègre à sa plateforme. »

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme leader par Forrester et nous voyons cela comme une validation de notre engagement indéfectible à améliorer continuellement nos solutions de pointe, a déclaré Alexandre Wentzo, chef de la direction d'iGrafx. Notre technologie de veille stratégique sur les processus est un catalyseur essentiel de l'amélioration des processus dans les marchés numériques concurrentiels d'aujourd'hui. Elle aide nos clients à atteindre les plus hauts niveaux d'efficacité et de rendement des entreprises. »

iGrafx est le choix privilégié pour les entreprises qui ont besoin d'un partenaire de confiance dans un logiciel de gestion intelligente des processus qui améliore l'efficacité opérationnelle, atténue les risques liés à la conformité, améliore l'expérience client et réduit les coûts. Pour télécharger un exemplaire gratuit du rapport Forrester Wave™, veuillez consulter notre site Web.

À propos d'iGrafx

iGrafx est le chef de file mondial de la gestion intelligente des processus et permet aux entreprises du monde entier de transformer leurs processus en avantage concurrentiel. La plateforme Process360 Live d'iGrafx est la seule solution intégrée qui combine les renseignements opérationnels en temps réel grâce à l'exploration de processus, à la conception de processus, à la simulation, à l'analyse prédictive et à l'automatisation fondée sur l'intelligence artificielle. La plateforme soutient la transformation numérique et accélère la croissance avec une visibilité inégalée des processus, aidant les organisations à cerner les inefficacités et les goulots d'étranglement et à découvrir les possibilités d'amélioration. iGrafx compte plus de 2 000 clients dans le monde, y compris Wells Fargo, Merck, Meta et B.Braun.Pour en savoir plus, consultez le site http://www.igrafx.com et suivez @igrafx_official .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2168479/IGrafx_logo__1.jpg

SOURCE iGrafx

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]