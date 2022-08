Un élément pivot de la stratégie de transformation numérique d'IGM pour moderniser davantage ses activités et offrir de nouvelles possibilités à ses employés et à sa clientèle

WINNIPEG, MB, le 31 août 2022 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Microsoft Canada pour moderniser davantage ses activités et faire évoluer son infrastructure technologique.

IGM a choisi Microsoft Azure comme fournisseur principal de services infonuagiques en vue de mettre en œuvre sa stratégie d'infrastructure numérique, de créer des solutions novatrices et d'offrir une fondation fiable et sécuritaire pour les charges de travail liées à ses activités stratégiques. Ce partenariat renforcera d'autant plus la transformation numérique d'IGM et son engagement envers ses employés et sa clientèle.

« Nous sommes fiers de travailler avec Microsoft, dont les capacités à l'avant-garde du secteur en matière d'intégration de l'infonuagique en entreprise nous aideront à moderniser nos infrastructures et pratiques commerciales clés », a souligné Mike Dibden, chef de l'exploitation, Société financière IGM Inc. « Grâce à cette collaboration, nous serons en mesure de mieux servir les besoins financiers des Canadiens en tirant parti de gains d'efficience et de capacités accrues. Nous pourrons nous adapter rapidement et de façon rentable aux environnements technologique et financier en constante évolution. »

Compter sur une plateforme infonuagique sécurisée et conforme offrant des protections rehaussées pour préserver l'actif financier et notamment la confidentialité des renseignements personnels de la clientèle d'IGM est au cœur de notre stratégie d'infrastructure numérique. IGM transférera de façon stratégique à la plateforme Microsoft Azure le contrôle d'applications numériques et d'autres fonctionnalités de son infrastructure technologique, lequel est actuellement exercé à partir des serveurs physiques de son centre de données. Ce transfert générera des gains d'efficience, des capacités augmentées et une meilleure flexibilité pour les services liés à ses activités principales, ainsi que des occasions de croissance future.

« Microsoft et IGM entretiennent une relation d'affaires de longue date et nous sommes fiers de continuer sur cette lancée pour accélérer la transformation numérique d'IGM » a déclaré Chris Barry, président de Microsoft Canada. « En fournissant Azure à IGM pour répondre à ses besoins stratégiques de plateforme d'infonuagique, nous l'aidons à faire progresser ses grandes priorités d'affaires et de transformation technologique et à offrir des services numériques de prochaine génération aux Canadiens d'un océan à l'autre. »

L'ingénierie en matière d'infonuagique et d'intelligence artificielle, la sécurité et les aptitudes connexes restent en forte demande partout au Canada, ainsi qu'à l'échelle mondiale. Forte de cette collaboration, IGM tirera aussi parti d'une vaste gamme de programmes de formation et de certifications Microsoft pour soutenir les talents d'IGM et poursuivre leur perfectionnement. Cela se traduira par des effectifs encore plus résilients et aptes à exploiter l'infonuagique Microsoft pour numériser les opérations administratives, mettre au point des pratiques actualisées et renforcer la cybersécurité, rehaussant du même coup l'expérience client.

De plus, l'exploitation de l'infrastructure numérique d'IGM sur la plateforme Microsoft Azure s'inscrit à merveille dans l'engagement d'IGM envers le développement durable. Selon Les avantages de l'infonuagique en matière de carbone - Une étude sur le nuage Microsoft en partenariat avec WSP (page en anglais seulement), une étude menée conjointement par Microsoft Corporation et WSP, le nuage Microsoft est jusqu'à 93 % plus écoénergétique que les centres de données d'entreprise traditionnels, en partie grâce aux possibilités d'achat à grande échelle d'énergie verte, qui contribuent à une faible empreinte carbone.

À propos de la Société Financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs, et gère un actif total d'environ 253 milliards de dollars au 31 juillet 2022. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

