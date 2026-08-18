La fonctionnalité centrale, pilotée par l'administrateur, permet aux entreprises de rétablir un accès sécurisé en quelques minutes lors de cyberattaques et de pannes Windows.

FORT LAUDERDALE, Floride, 18 août 2026 /CNW/ - IGEL®, une société mondiale de logiciels offrant la plateforme IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, annonce aujourd'hui la disponibilité générale du mode d'urgence, une capacité de gestion de base d'IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (IGEL BC&DR™).

IGEL fait progresser la continuité des activités avec le mode d’urgence

Lors d'un incident de sécurité, d'un événement de rançongiciel ou d'une panne de Windows, les administrateurs autorisés peuvent utiliser IGEL BC&DR™ avec mode d'urgence pour redémarrer de façon centralisée les terminaux compatibles avec IGEL Dual Boot™ dans le système d'exploitation d'IGEL et récupérer l'accès sécurisé sans dépendre des utilisateurs pour lancer la récupération.

Le besoin est urgent. Les plaintes relatives aux rançongiciels ont augmenté de 14,42% en 2025, selon l'Internet Crime Report 2025 du FBI, et les attaques devraient augmenter à mesure que de nouvelles menaces sophistiquées émergent. Les entreprises peuvent rétablir rapidement les centres de données, les réseaux et les applications, mais les employés peuvent rester dans l'incapacité de travailler pendant que les terminaux Windows touchés sont examinés, reconfigurés ou remplacés. Le mode d'urgence aide éliminer ce problème de récupération des terminaux grâce à un redémarrage contrôlé par l'administrateur dans le système d'exploitation IGEL sur le matériel en place.

Pour les secteurs essentiels, y compris les soins de santé, les services financiers, les pouvoirs publics, les transports et les infrastructures essentielles, le principal avantage réside dans la continuité des services essentiels. En récupérant l'accès sécurisé des utilisateurs en quelques minutes, les entreprises contribuent à maintenir les soins aux patients, les transactions, les services publics et d'autres activités essentielles pendant que les équipes d'intervention étudient et corrigent l'environnement Windows impacté.

Depuis l'Universal Management Suite™ (UMS™), les administrateurs peuvent redémarrer un appareil donné, des groupes sélectionnés ou des flottes entières de terminaux. Les appareils demeurent verrouillés dans le système d'exploitation IGEL jusqu'à ce qu'un administrateur les repasse sur Windows.

Pendant l'événement, la partition Windows est isolée et conservée aux fins d'examen judiciaire et de conformité pendant que les utilisateurs reprennent le travail où ils l'ont laissé, se reconnectant aux applications et aux ressources autorisées à mesure que les équipes d'intervention poursuivent leur investigation.

« Les entreprises ont investi massivement dans la capacité de récupérer rapidement les données et l'infrastructure, mais peu d'entre elles peuvent rétablir l'accès des utilisateurs aux terminaux avec une telle rapidité », souligne Klaus Oestermann, chef de la direction d'IGEL. « Le mode d'urgence d'IGEL comble cette lacune en donnant aux administrateurs un moyen contrôlé de reconnecter les utilisateurs aux ressources autorisées en quelques minutes. »

IGEL BC&DR™ avec le mode d'urgence IGEL prend en charge l'approche de redémarrage, de reconnexion et de reprise. Il aide les entreprises à prévenir la compromission des terminaux, à contenir les risques en déplaçant les appareils pris en charge hors d'un environnement Windows à risque et à rétablir l'accès sécurisé des utilisateurs pendant que l'enquête et la correction se poursuivent pendant de nombreuses semaines.

« L'objectif de délai de reprise et le délai de reprise réel que vos utilisateurs vivent lors d'un événement sont rarement les mêmes », déclare Sterling Wilson, chef régional de la technologie pour la continuité des activités et la reprise après sinistre chez IGEL. « Le mode d'urgence place la récupération de l'accès aux terminaux dans le délai d'intervention en cas d'incident, de sorte que les administrateurs ne la gèrent pas comme un projet distinct avec une approche périphérique par périphérique. » IGEL BC&DR™ complète la résilience des données, les opérations de sécurité, la réponse aux incidents, l'élimination des menaces et la correction des terminaux. Le mode d'urgence assure la continuité de l'accès et préserve la partition Windows exactement dans l'état où elle se trouvait, intacte, afin que les équipes de sécurité et des TI puissent mener à bien leurs propres travaux d'analyse forensique et de reprise.

Le mode d'urgence IGEL BC&DR est maintenant offert aux clients admissibles IGEL BC&DR™ sans frais supplémentaires. Pour de plus amples renseignements :

À propos d'IGEL

IGEL® est un éditeur de logiciels international qui propose IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, une plateforme de terminaux sécurisée et réglementée permettant un accès sécurisé au cloud, aux environnements VDI, DaaS et SaaS, aux navigateurs sécurisés, aux applications d'entreprise, ainsi qu'aux terminaux OT. Cette plateforme repose sur IGEL OS, un système d'exploitation immuable qui contribue à réduire la surface d'attaque des terminaux, à maintenir ces derniers dans un état connu et fiable, et à garantir un accès sécurisé dans les environnements de travail distribués. Grâce à l'IGEL Preventative Security Model®, la plateforme offre une diffusion certifiée des charges de travail, une gouvernance centralisée et une application contextuelle, alignant ainsi la sécurité des terminaux sur les architectures Zero Trust et SSE/SASE proposées par les principaux partenaires IGEL Ready.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) aide les entreprises à restaurer un accès sécurisé sur les terminaux Windows touchés par des rançongiciels, d'autres cyberattaques ou des pannes. Fondée en 2001, la société IGEL, dont le siège social est situé en Allemagne, dispose de bureaux aux États-Unis, à San Francisco et à Fort Lauderdale, et collabore avec un écosystème de 130 marques technologiques de premier plan. Pour en savoir plus, visitez www.igel.com.

Windows est une marque commerciale du groupe Microsoft.

SOURCE IGEL

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