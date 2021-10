La nouvelle série de Portefeuilles Action climat IG donne aux clients l'occasion de soutenir la transition mondiale vers une économie carboneutre et d'en bénéficier tout à la fois

WINNIPEG, MB, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Poursuivant son engagement de longue date en matière d'investissement durable, IG Gestion de patrimoine lance aujourd'hui les Portefeuilles Action climat IG (les « Portefeuilles »), une série de quatre solutions gérées diversifiées conçue en partenariat avec des gestionnaires d'actif de calibre mondial. Ces Portefeuilles donnent aux clients un nouveau moyen d'appuyer la transition mondiale vers une économie carboneutre tout en profitant des occasions de croissance qui en découlent.

Les quatre Portefeuilles lancés aujourd'hui sont les suivants :

Portefeuille Action climat IG - Équilibré mondial à revenu fixe

Portefeuille Action climat IG - Équilibré mondial neutre

Portefeuille Action climat IG - Équilibré mondial d'actions

Portefeuille Action climat IG - Actions mondiales

Les Portefeuilles investiront à la fois dans des titres de participation et des titres à revenu fixe qui devraient réduire les risques associés aux changements climatiques ou à la transition vers une économie mondiale carboneutre, ou qui devraient profiter des occasions qui en découlent.

Les Portefeuilles visent divers résultats de placement allant de la protection du capital et de l'obtention d'un revenu à l'appréciation à long terme du capital. Ils privilégieront aussi des titres qui s'inscrivent dans l'une ou dans plusieurs des approches climatiques suivantes :

Placements dans des sociétés ou émetteurs hors pair ayant des politiques et des pratiques climatiques de premier plan par rapport à leurs pairs;

Placements thématiques dans des sociétés ou des instruments qui favorisent un virage vert, comme les sociétés produisant des solutions climatiques ou émettant des obligations vertes;

Construction de portefeuille qui vise à privilégier les secteurs à moindre intensité de carbone ou qui évitent les émissions élevées de gaz à effet de serre; et

Pratiques d'intendance (actionnariat actif et vote par procuration) qui font des politiques et des retombées climatiques une priorité.

« Nous prévoyons que la transition mondiale vers la carboneutralité présentera des occasions de placement extraordinaires, dans un contexte où les acteurs économiques chercheront à réduire de façon draconienne leurs émissions de gaz à effet de serre, affirme le président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine Damon Murchison. En partenariat avec notre réseau de gestionnaires d'actif d'envergure mondiale, nous avons conçu les Portefeuilles Action climat IG afin que les Canadiens puissent investir dans ce qui leur tient à cœur. Ils pourront être fiers de voir leurs placements avoir une influence positive sur le monde qui les entoure, tout en profitant des occasions de placement émergentes dans le domaine de l'investissement durable. »

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement estime qu'il faudra investir 60 000 milliards de dollars US d'ici 2050 pour transformer les infrastructures mondiales dans une optique de durabilité. « Compte tenu du fait que 195 parties se sont engagées pour l'action climatique en signant l'Accord de Paris, il existe des occasions considérables pour les investisseurs de profiter du virage mondial vers la durabilité écologique », précise M. Murchison.

« IG Gestion de patrimoine compte plus de 30 ans d'expérience en investissement durable et dispose d'un accès exclusif à des gestionnaires d'actif qui sont des leaders dans ce domaine, ajoute-t-il. Nous sommes fiers d'offrir ce savoir-faire à nos clients grâce à des solutions d'investissement dans l'action climatique qui peuvent changer les choses. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 114 milliards de dollars au 30 septembre 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 265 milliards de dollars au 30 septembre 2021.

