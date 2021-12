Après la réouverture rapide qu'a connue l'économie mondiale, il y aura un retour à la normale

WINNIPEG, MB, le 16 déc. 2021 /CNW/ - La croissance économique a été plus forte que prévu en 2021 grâce au déploiement des vaccins contre la COVID-19 au Canada et dans le monde entier, ainsi qu'à l'injection de milliers de milliards de dollars en mesures de relance budgétaires et monétaires. Selon les Perspectives des marchés pour 2022 d'IG Gestion de patrimoine (IG), cette croissance devrait se maintenir au cours de la prochaine année, mais elle devrait être plus modérée en cette période de retour à la normale.

« Après la réouverture rapide de l'économie survenue en 2021, nous prenons la voie du retour à la normale en 2022, a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des placements d'IG Gestion de patrimoine. Les investisseurs devraient s'attendre à des marchés boursiers généralement positifs et à des taux d'intérêt plus élevés, alors que le taux d'inflation sera supérieur à ce que nous avons connu au cours de la dernière décennie. »

Dans ses perspectives économiques pour 2022, IG a isolé trois grands thèmes auxquels les investisseurs devraient porter attention lors de la prochaine année :

Après la réouverture rapide de l'économie, le retour à la normale

La croissance économique qui s'est généralement accélérée en 2021 devrait ralentir en 2022. Toutefois, selon le rapport, cela ne signifie pas que la croissance sera faible, mais plutôt qu'elle sera plus lente en raison d'un retour à la normale. De plus, le resserrement de la chaîne d'approvisionnement, la faiblesse des stocks et la plus forte demande pour des biens sont davantage des indicateurs d'une économie vigoureuse que d'une économie affaiblie. En résumé, le rapport conclut que l'économie canadienne devrait (tout comme l'économie mondiale) rester vigoureuse en 2022.

Les rendements des marchés boursiers se rapprocheront de la moyenne en 2022

Après les rendements élevés dégagés par les marchés boursiers en 2021 en raison notamment de la croissance des bénéfices, de la faiblesse des taux d'intérêt et de l'abondance des liquidités, les spécialistes d'IG s'attendent à une autre bonne année pour les détenteurs d'actions. « Après avoir obtenu des gains supérieurs à 20 % en 2021, les investisseurs ne devraient pas s'étonner si les rendements diminuent et s'établissent aux environs de 5 % en 2022 », a fait remarquer M. Petursson.

Les marchés obligataires et l'inflation que l'on croyait transitoire

Bien que le terme « transitoire » ait été utilisé à répétition pour décrire l'environnement inflationniste actuel, il est devenu évident que l'inflation stimulée par la demande perdurera. Cela signifie que les banques centrales devront augmenter les taux d'intérêt de sorte que les investisseurs obligataires pourraient connaître une autre année difficile. Une approche diversifiée en matière de revenu fixe, comprenant des titres dans des secteurs où le potentiel de rendement est plus élevé, pourrait offrir un meilleur rendement tout en atténuant les risques liés aux taux d'intérêt.

« Dans l'ensemble, 2022 s'annonce comme une prolongation de 2021, mais peut-être plus atténuée, a conclu M. Petursson. Le marché boursier haussier devrait continuer à progresser, mais à un rythme moins rapide. Et les taux d'intérêt devraient continuer de monter proportionnellement à l'inflation. La grande question ici est de savoir quelles mesures les banques centrales adopteront dans ce nouveau contexte inflationniste que l'on n'a pas connu depuis des décennies. »

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 116,5 milliards de dollars au 30 novembre 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 270 milliards de dollars au 30 novembre 2021.

Ce commentaire pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Les renseignements prospectifs sont de par leur nature assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et à ne pas accorder une confiance exagérée aux renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu aux présentes n'est valable qu'au 30 novembre 2021. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en toutes circonstances, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de circonstances changeantes, d'événements futurs ou autrement.

