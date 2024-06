L'événement tenu au siège social d'IG à Winnipeg marque le lancement officiel des partenariats dans le secteur de l'éducation avec Passeport pour ma réussite Winnipeg et Red River College Polytechnic (RRC Polytech)

WINNIPEG, MB, le 11 juin 2024 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a lancé officiellement aujourd'hui de nouveaux partenariats dans le secteur de l'éducation, annoncés initialement en janvier, avec Passeport pour ma réussite Winnipeg (Passeport Winnipeg) et Red River College Polytechnic (RRC Polytech).

Ces programmes offrent aux jeunes autochtones et d'immigration récente de Winnipeg diverses formes de soutien en matière d'éducation, notamment des services de mentorat, des programmes de stages et des bourses d'études, et s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu d'IG, par l'entremise de sa plateforme communautaire IG Soyez maître de votre avenir, d'aider les groupes défavorisés de la ville à renforcer leur bien-être financier. Ces deux programmes s'ajoutent aux partenariats locaux existants entre IG et l'Université du Manitoba et l'Université de Winnipeg. Le soutien offert par IG à ces deux programmes s'appuie également sur les relations que notre famille d'entreprises, la Canada Vie et Power Corporation, entretient avec ces organisations.

Le programme Passeport pour ma réussite est offert à Winnipeg par l'intermédiaire de la Community Education Development Association (CEDA), un organisme de Winnipeg qui fait la promotion de l'éducation afin de créer des occasions de croissance. IG et la CEDA travailleront ensemble pour aider environ 675 étudiant(e)s du secondaire inscrit(e)s au programme Passeport. La majorité sont autochtones ou viennent d'immigrer au Canada et, pendant trois ans, on leur permettra d'acquérir des aptitudes professionnelles et on leur procurera un soutien scolaire, financier et social personnalisé ainsi que de services de mentorat et d'orientation en matière d'éducation postsecondaire. Avant la mise en place du programme Passeport à Winnipeg, le taux de diplomation dans les communautés ciblées n'était que de 28 pour cent. L'année dernière, 60 pour cent des élèves inscrits au programme ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires.

IG a également établi un partenariat avec RRC Polytech dans le cadre d'un programme de quatre ans qui permettra à 300 étudiants et étudiantes autochtones par an de bénéficier d'un soutien complet grâce à la création d'un nouveau poste de mentor IG Soyez maître de votre avenir. Le programme offrira également des bourses d'études et du mentorat, ainsi que des possibilités de stage à IG, pour un maximum de 10 étudiants par an.

L'annonce a été faite lors d'un événement organisé aujourd'hui au siège d'IG, dans le centre-ville de Winnipeg. Des employé(e)s et des conseillères et conseillers d'IG, ainsi que des étudiantes et des étudiants de toute la ville, étaient présents à cette occasion. Le président et chef de la direction d'IG, Damon Murchison, ainsi que Jordan Bighorn, directeur général de la CEDA, Fred Meier, président et chef de la direction de RRC Polytech, et Mike Moyes, député provincial de Riel (NPD), y ont participé.

Citations :

« La présence d'IG à Winnipeg remonte à près d'un siècle et, depuis le premier jour, nous faisons de notre participation active à la communauté une priorité », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. « En collaboration avec Passeport Winnipeg et RRC Polytech, nous sommes en mesure d'améliorer l'éducation et le développement de parcours professionnels afin d'assurer le bien-être financier des jeunes autochtones et d'immigration récente de Winnipeg. Quand j'envisage l'avenir, je suis inspiré par l'impact que nous pouvons avoir en nous unissant pour mieux soutenir les étudiants de toute la ville. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à IG de nous aider à donner aux jeunes de Winnipeg les moyens de développer leur potentiel, a affirmé Jordan Bighorn, directeur général de la CEDA. « Le programme Passeport aide les élèves à surmonter les obstacles aux études et à obtenir leur diplôme d'études secondaires, et ce partenariat avec IG permettra à davantage de ces élèves d'avoir accès aux services de soutien essentiels pour réussir à long terme. »

« RRC Polytech et IG Gestion de patrimoine poursuivent le même objectif de construire des communautés plus fortes et plus autonomes grâce à l'éducation, a déclaré Fred Meier, président et chef de la direction de RRC Polytech. « Dans la poursuite de cet objectif, IG nous aide à soutenir davantage les étudiantes et étudiants autochtones en éliminant les obstacles à leur parcours scolaire grâce à des conseils, du mentorat et de l'aide financière. Cet important partenariat débouchera sur un programme conçu conjointement par des élèves et des spécialistes autochtones et mènera nos diplômé(e)s à des carrières gratifiantes et fructueuses auprès d'employeurs manitobains ».

« Le partenariat entre IG Gestion de patrimoine, Passeport pour la réussite Winnipeg par l'intermédiaire de la CEDA et RRC Polytech est le parfait exemple de l'effort collaboratif visant à soutenir les jeunes autochtones et d'immigration récente par l'aide à l'éducation et le bien-être financier, dit Mike Moyes, député provincial (NPD) de Riel. « Merci encore à ces trois organisations de s'être donné pour mission d'offrir des possibilités qui changent le cours d'une vie à des personnes qui habituellement n'y ont pas accès. »

Les partenariats avec Passeport Winnipeg et RRC Polytech font partie de la plateforme communautaire IG Soyez maître de votre avenir , qui offre aux Canadiens et Canadiennes les ressources, les outils et la confiance nécessaires pour prendre en charge leur avenir financier.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine gérait un actif sous services-conseils de 128,6 milliards de dollars au 31 mai 2024 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 251 milliards de dollars au 31 mai 2024.

À propos de Passeport pour ma réussite

Passeport pour ma réussite est un organisme de bienfaisance à l'échelle nationale qui vise à rompre le cycle de la pauvreté grâce à l'éducation. Son programme primé crée un changement social positif en aidant les jeunes vivant dans des communautés à faible revenu à travers le Canada à surmonter les obstacles rencontrés dans le domaine de l'éducation, à obtenir un diplôme d'études secondaires et à poser les bases d'un avenir prometteur. Grâce au pouvoir collectif des partenariats, le programme innovant de Passeport pour ma réussite prépare les jeunes à affronter l'avenir.

À propos de la CEDA

Depuis près de 40 ans, la CEDA participe activement à l'essor de la collectivité dans les quartiers défavorisés de Winnipeg. Depuis 1979, la CEDA adhère profondément aux valeurs du développement de la collectivité et est convaincue que le fait de permettre à la collectivité de s'exprimer et d'agir est la meilleure façon de donner du pouvoir aux habitant(e)s des quartiers.

À propos de RRC Polytech

Red River College Polytechnic (RRC Polytech) est la seule école polytechnique du Manitoba et le plus grand institut d'apprentissage et de recherche appliqués de la province, avec plus de 200 programmes à temps plein et à temps partiel menant à un diplôme ou à un certificat. Grâce à des formations pratiques et à un enseignement de pointe, nous préparons chaque année plus de 22 000 étudiant(e)s à devenir des leaders dans leur domaine, tout en veillant à ce qu'ils et elles puissent répondre à l'évolution des demandes de l'industrie et contribuer à la croissance économique de la province.

