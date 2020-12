Le programme sur cinq ans comprend un nouveau partenariat en littératie financière avec Prospérité Canada

WINNIPEG, MB et TORONTO, le 10 déc. 2020 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») a annoncé aujourd'hui le lancement de l'engagement IG « Soyez maître de votre avenir » envers les Autochtones, lequel consacrera 5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années au soutien de programmes et d'initiatives visant à rehausser la confiance financière des communautés autochtones au Canada.

IG a fourni un soutien important aux Autochtones au fil des ans au moyen de diverses initiatives communautaires locales et nationales, y compris des bourses d'études et des formations axées sur l'emploi, et par des partenariats avec des groupes communautaires et des organismes sans but lucratif ou du financement offert à ces divers groupes. L'engagement IG « Soyez maître de votre avenir » envers les Autochtones réunit ces divers éléments au sein d'une stratégie nationale. La pièce maîtresse de cette campagne est le nouveau partenariat avec Prospérité Canada qui vise à renforcer la confiance financière des Autochtones vivant dans des communautés rurales isolées.

« Nous souhaitons offrir à tous les Canadiens l'éducation et les ressources dont ils ont besoin pour se sentir confiants envers leur avenir, déclare Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Les Autochtones sont particulièrement mal servis lorsqu'il est question de services de soutien financier accessibles et appropriés d'un point de vue culturel. Nous sommes d'avis que ce nouvel engagement et que les partenariats avec les communautés autochtones qui en découleront contribueront à bâtir une plus grande confiance financière pour leurs membres. »

M. Murchison ajoute que de nombreuses communautés autochtones ont trouvé difficile de faire face aux incidences financières de la pandémie de COVID-19. Selon la dernière édition de l'Indice de confiance financière IG, qui rend compte de la confiance financière globale des Canadiens, le score des Autochtones est de neuf points inférieur à la moyenne nationale.

Nouveau partenariat avec Prospérité Canada

Dans le cadre de l'engagement IG « Soyez maître de votre avenir » envers les Autochtones, IG établira un partenariat avec Prospérité Canada pour le lancement d'un nouveau programme destiné aux peuples autochtones. Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance national qui collabore avec des partenaires de tous les secteurs à l'élaboration de politiques, de programmes et de ressources qui transforment des vies et favorisent la prospérité de tous les Canadiens.

IG et Prospérité Canada tireront parti de la capacité et de l'expertise d'organismes d'autonomisation financière régionaux de premier plan, SEED Winnipeg et Community Financial Counselling Services au Manitoba et le Centre de Service Communautaire de Sudbury en Ontario, ainsi que de celles de son partenaire autochtone national, AFOA Canada. Le nouveau programme débutera avec des projets pilotes dans deux communautés des Premières nations du Manitoba et deux de l'Ontario, qui seront dévoilées au début de 2021.

« Nous sommes ravis de travailler avec IG, des organismes sans but lucratif et des partenaires autochtones afin de contribuer à accroître le bien-être financier au sein des communautés des Premières nations, a déclaré Elizabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada. Ce programme aidera les communautés participantes à prendre des mesures pratiques et pertinentes en vue de renforcer la confiance financière des membres, des familles et de la communauté dans son ensemble. Le soutien comprend une assistance pour la production des déclarations de revenus et les demandes de prestations gouvernementales, ainsi que de l'aide pour établir et atteindre des objectifs financiers, comme le remboursement de dettes et l'accroissement de l'épargne dans une optique à court et à long terme. »

Le nouvel engagement envers les Autochtones fait partie du programme communautaire d'IG Gestion de patrimoine, IG Soyez maître de votre avenir, lancé en 2018. L'initiative vise à accroître la confiance des Canadiens en matière de finances, en mettant l'accent sur les Autochtones, les nouveaux arrivants, les aînés et les jeunes. En travaillant avec des partenaires et des organismes de bienfaisance, ainsi qu'avec ses employés et ses clients, IG Gestion de patrimoine élabore et offre des séminaires et des ateliers destinés à accroître la confiance en matière de finances des membres de ces groupes clés, y compris le programme primé Les jeunes et l'argent, qui aide les élèves et les enseignants du secondaire, de même que les parents, en matière de littératie financière depuis plus de 20 ans.

Consultez IG Soyez maître de votre avenir pour en apprendre davantage sur les diverses initiatives soutenues actuellement par IG Gestion de patrimoine.

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 101 milliards de dollars au 30 novembre 2020 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 205 milliards de dollars au 30 novembre 2020.

Au sujet de Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiennes et Canadiens vivant dans la pauvreté. En tant que chef de file canadien dans le domaine de l'autonomisation financière, l'organisme travaille en collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les groupes communautaires afin d'élaborer et de promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière de finance en vue de transformer la vie de l'ensemble des Canadiennes et Canadiens et de favoriser leur prospérité. Apprenez-en davantage à www.prosperitecanada.org.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

