IG Gestion de patrimoine lance l'Aperçu du Plan vivant IG(MC) pour mesurer le bien-être financier des Canadiens

WINNIPEG, le 29 oct. 2019 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a lancé aujourd'hui l'Aperçu du Plan vivant IGMC, une ressource en ligne exclusive qui donne aux Canadiens une idée de leur bien-être financier en moins de 15 minutes. Condensé du savoir-faire d'IG Gestion de patrimoine en planification financière, en technologie numérique et en science des données, ce nouvel outil fournit un « instantané » des capacités d'un ménage à réaliser ses aspirations financières.

L'Aperçu du Plan vivant IGMC est conçu pour les Canadiens qui n'ont pas encore de plan financier complet ou qui trouvent que leur plan existant ne prend pas en compte tous les aspects de leur vie financière. L'Aperçu du Plan vivant IGMC met en œuvre des fonctionnalités d'intelligence artificielle et des algorithmes pour orienter l'utilisateur dans une série de questions liées aux cinq dimensions de la vie financière de son ménage, à savoir :

La gestion des liquidités et des dépenses courantes; La planification des dépenses importantes et des achats de biens immobiliers; La préparation aux imprévus au moyen de l'assurance et des fonds d'urgence; L'optimisation de l'épargne-retraite; et Le partage de son patrimoine au moyen d'une stratégie philanthropique et de la planification successorale.

L'utilisateur obtient un résultat (sur 100) basé sur ses réponses. Il y a plusieurs façons d'améliorer son résultat, chacune étant liée aux cinq grandes catégories de bien-être financier.

« Le bien-être financier, ce n'est pas qu'une question de placements et de rendements, fait remarquer Jeff Carney, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Ce qui rend l'Aperçu du Plan vivant IG vraiment exceptionnel, c'est qu'il fournit une évaluation globale de la capacité d'un ménage de réaliser ses objectifs financiers. »

Les clients existants d'IG Gestion de patrimoine profiteront eux aussi de cet outil. Grâce aux technologies de pointe de l'Aperçu du Plan vivant IGMC et aux renseignements détaillés de leur plan financier personnalisé (appelé Plan vivant IGMC), les clients d'IG disposeront d'une évaluation simplifiée mais rigoureuse de leur bien-être financier actuel, accompagnée de suggestions quant aux mesures qu'ils pourront prendre à l'avenir par l'intermédiaire de leur conseiller.

« Il est beaucoup plus facile d'améliorer son résultat de l'Aperçu du Plan vivant IG si l'on travaille avec un professionnel pour élaborer un plan financier complet. Nos professionnels ont l'expérience et la formation nécessaires pour vous aider à saisir la situation dans son ensemble, à prendre de meilleures décisions et à vous assurer d'avoir suffisamment d'épargne et la bonne stratégie fiscale pour réaliser vos objectifs actuels et futurs, qu'il s'agisse d'acheter un chalet, d'envoyer vos enfants à l'université ou de vivre votre retraite de rêve », poursuit M. Carney.

Ces constats sont corroborés par un rapport de l'institut de recherche CIRANO qui montre que les ménages qui ont fait affaire avec un conseiller pendant au moins 15 ans ont accumulé des actifs 290 pour cent plus élevés que les ménages comparables n'ayant pas fait affaire avec un conseiller.

M. Carney conclut en notant que la planification financière est la priorité des conseillers d'IG Gestion de patrimoine : « Nos conseillers sont déterminés à renforcer le sentiment de bien-être financier des clients, afin qu'ils se sentent convaincus de pouvoir profiter pleinement de la vie. Tout cela passe par une planification financière globale et centrée sur le client, qui reflète ses besoins et ses aspirations en constante évolution. On obtient ainsi un portrait intégré de la vie financière d'un client, et puisque chaque client est unique, chaque plan financier IG est conçu pour répondre aux besoins particuliers du client. »

Pour déterminer votre niveau actuel de bien-être financier, visitez www.groupeinvestors.com.

