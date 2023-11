IG Gestion de patrimoine étend son programme éprouvé de littératie financière

De nouveaux programmes menés en collaboration avec Prospérité Canada et la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) aideront à renforcer la confiance financière au sein des collectivités autochtones et chez les jeunes Autochtones

WINNIPEG, MB, le 9 nov. 2023 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui l'expansion de son programme de littératie financière IG Soyez maître de votre avenir au moyen de partenariats élargis avec Prospérité Canada et la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE).

« Je suis très fier de notre travail continu avec des organismes comme Prospérité Canada et la FCEE pour renforcer la confiance financière parmi les quatre segments cibles d'IG, y compris les Autochtones, les jeunes, les aîné(e)s et les personnes nouvellement arrivées », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Ensemble, nous contribuons à changer les choses de manière positive en favorisant la littératie et la résilience financières chez les groupes qui sont trop souvent mal desservis et négligés. »

IG et Prospérité Canada - Miser sur le succès des programmes

IG et Prospérité Canada - aux côtés de partenaires tels que SEED Winnipeg, Community Financial Counselling Services, le Sudbury Community Service Centre et AFOA Canada - s'appuieront sur la réussite de deux projets lancés en 2022 dans 10 collectivités des Premières Nations au Manitoba et en Ontario dans le cadre du projet Building Financial Wellness in First Nations (Bâtir le mieux-être financier des Premières Nations) d'IG. Ces initiatives offraient un soutien à la gestion financière culturellement adapté, une aide à la production des déclarations de revenus et à la soumission de demandes de prestation, l'accès à des services d'identité et le renforcement des capacités des collectivités participantes. Environ 3 000 membres de collectivités autochtones y ont pris part, dont 979 qui ont obtenu plus de six millions de dollars en revenus supplémentaires grâce à la production de déclarations de revenus et à la soumission de demandes de prestation.

En 2024 et en 2025, le projet Building Financial Wellness in First Nations sera étendu à 35 autres collectivités des Premières Nations et à 3 000 autres membres de ces dernières dans les deux provinces, notamment ceux de la région urbaine de Winnipeg, qui accueille le siège social d'IG. De plus, pour contribuer à améliorer l'accès aux services d'aide financiers dans les collectivités autochtones éloignées du Manitoba, IG et Prospérité Canada mettront également à l'essai un service de soutien financier par téléphone afin d'aider 2 000 personnes supplémentaires chaque année à produire leur déclaration de revenus, à obtenir des prestations et à établir leur budget.

« Nous sommes ravis d'élargir ce partenariat incroyablement fructueux avec IG(notre partenaire autochtone national), AFOA Canada, et nos partenaires financiers communautaires SEED Winnipeg, Community Financial Counselling Services, le Sudbury Community Service Centre», a commenté Liz Mulholland, PDG de Prospérité Canada. Ce renouvellement nous permettra de travailler avec beaucoup plus de collectivités autochtones afin de leur accorder une aide financière culturellement adaptée, d'augmenter leurs revenus et de permettre à un plus grand nombre de personnes de consolider leur stabilité et santé financières. »

IG et la FCEE - Adapter le guide primé Les jeunes et l'argent aux besoins des jeunes Autochtones d'un océan à l'autre

IG et la FCEE entretiennent un partenariat de longue date visant à renforcer la confiance financière des jeunes et des aîné(e)s canadien(ne)s. Cette association a notamment mené à la création d'un manuel qui a connu un franc succès, Les jeunes et l'argent : Un guide vers la littératie financière, dont plus de 750 000 exemplaires ont été distribués dans les foyers et les écoles de partout au Canada au cours des 25 dernières années. Au cours des trois dernières années seulement, IG et la FCEE ont organisé plus de 250 séminaires Les jeunes et l'argent auprès de 13 000 jeunes, parents et enseignant(e)s au Canada, et la ressource a été intégrée au programme d'études secondaires de plusieurs provinces.

En 2024, une nouvelle ressource Les jeunes et l'argent sera élaborée afin de mieux répondre aux besoins des jeunes Autochtones, ainsi qu'à ceux des enseignant(e)s et d'autres intervenant(e)s qui travaillent auprès de ces jeunes. Une équipe de conseillers et conseillères autochtones, dirigée par Damon Johnston, coprésident du Conseil national des coalitions autochtones en milieu urbain, orientera le processus d'adaptation et la publication de la version définitive. La ressource sera mise à l'essai dans cinq écoles autochtones et sera disponible en ligne et sur papier.

Plus tôt cette année, IG et la FCEE ont élargi leur champ d'action aux aîné(e)s en lançant conjointement le programme L'argent et vous : Édition des aînés, une ressource gratuite ayant pour but de renforcer la confiance et la résilience financières de la population canadienne plus âgée. Afin de mieux éclairer le contenu de ce guide, les organismes ont tenu 85 ateliers avec des aîné(e)s pendant les trois dernières années, auxquels ont participé 2 323 personnes.

« En plus d'être notre plus ancien partenaire, IG démontre un engagement indéfectible en faveur de notre travail de renforcement de la littératie économique et financière et de la confiance des Canadiens et Canadiennes », a déclaré Gary Rabbior, président de la FCEE. Grâce au soutien d'IG, nous avons aidé des centaines de milliers de personnes d'un océan à l'autre, jeunes et moins jeunes, à être mieux préparés à gérer leurs finances personnelles et à prendre des décisions et des mesures financières avec plus d'assurance et de compétence. Nous avons hâte de travailler ensemble afin de permettre aux jeunes Autochtones d'accéder à ce programme au cours de l'année à venir. »

Outre ses partenariats avec Prospérité Canada et la FCEE, IG travaille également avec divers organismes, y compris l'Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba (IRCOM), en vue de renforcer la littératie financière chez les personnes nouvellement arrivées. Tous ces programmes font partie de la plateforme communautaire IG Soyez maître de votre avenir, qui offre aux Canadiens et Canadiennes les ressources, les outils et la confiance dont ils ont besoin pour prendre en charge leur avenir financier. Dans le cadre de notre engagement communautaire ciblé, nous pouvons agir concrètement en inspirant la confiance, la littératie et la résilience financières chez les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine gérait un actif sous services-conseils de 113,5 milliards de dollars au 31 octobre 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 250 milliards de dollars au 31 octobre 2023.

À propos de Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiens et Canadiennes vivant dans la pauvreté. Prospérité Canada travaille avec des partenaires gouvernementaux, commerciaux et communautaires afin de concevoir et de promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière financière qui éliminent les obstacles que les Canadiens et Canadiennes doivent surmonter et favorisent la prospérité de ceux-ci. Pour en savoir plus : www.prospercanada.org.

À propos de la FCEE

Fondée en 1974, la FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif constitué en vertu d'une loi fédérale qui a pour mandat de renforcer la littératie financière et économique et de développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE travaille en collaboration avec les ministères de l'Éducation ainsi qu'avec les conseils et les centres de services scolaires, les établissements d'enseignement, les éducateurs(trices) et les associations d'enseignant(e)s. En outre, la FCEE s'investit dans des activités visant à soutenir et à aider les personnes nouvellement arrivées et les immigrant(e)s au Canada, ainsi que le grand public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d'ateliers et de ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens et Canadiennes de tous âges à mieux faire face à leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et compétence.

