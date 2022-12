Un nouveau partenariat stratégique est conclu, visant à tirer profit de la plateforme numérique novatrice de nesto afin de procurer à sa clientèle et aux conseillers et conseillères d'IG une expérience hypothécaire avant-gardiste

WINNIPEG, MB et MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG »), membre de la famille d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM), et nesto ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique aux termes duquel nesto fournira à la clientèle d'IG des services hypothécaires de nouvelle génération intégrés à la marque IG dans l'ensemble du Canada, au moyen de sa plateforme nesto Mortgage Cloud.

nesto Logo (Groupe CNW/IG Gestion de patrimoine)

Cette initiative fait partie intégrante de la stratégie d'IG visant à transformer son modèle de fonctionnement, et elle fait suite à la modernisation de ses plateformes de gestion de placements et de planification financière.

« Grâce à cet emballant partenariat, les conseillers et conseillères IG disposeront de nouveaux outils et de fonctionnalités numériques d'avant-garde pour offrir à notre clientèle la meilleure expérience hypothécaire qui soit, de dire le président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine, Damon Murchison. Nous cherchons à améliorer encore notre façon de servir nos clients grâce à notre collaboration avec nesto, et nous nous attendons à réaliser des gains d'efficience et à augmenter notre rentabilité. »

La plateforme Mortgage Cloud et la vaste expertise hypothécaire de nesto seront intégrées aux solutions hypothécaires offertes par IG. Les conseillers et conseillères IG pourront ainsi procurer à la clientèle une expérience améliorée et modernisée, caractérisée par :

un processus de demande en ligne;

des délais de traitement rapides;

un suivi en temps réel et des mises à jour régulières sur le cheminement des demandes; et

des outils dynamiques comme la possibilité de téléverser des documents hypothécaires avec un appareil mobile.

« Nous sommes fiers d'aider une autre entreprise authentiquement canadienne à mettre les solutions hypothécaire de nesto à la disposition des gens qui sont à la recherche d'une meilleure offre hypothécaire, de dire Malik Yacoubi, PDG de nesto. C'est avec joie que nous aiderons IG à améliorer son expérience client, du montage du prêt jusqu'au tout dernier versement. »

Parallèlement à cette annonce, la Financière IGM a pris une participation dans nesto; de plus, Damon Murchison s'est joint au conseil d'administration de nesto.

Alana Riley, cheffe de la division Prêts hypothécaires, assurances et produits et services bancaires d'IG, ajoute : « Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec nesto et partager son engagement à fournir à l'échelle pancanadienne des solutions positives et simplifiées de financement hypothécaire. Notre équipe est enthousiaste à l'idée de tirer parti de la technologie, des processus et du savoir-faire de nesto. Elle sera en mesure de bonifier nos services hypothécaires et de crédit grâce à une plateforme hypothécaire qui s'intègre complètement aux plans financiers de nos clients et clientes. »

IG Gestion de patrimoine et nesto commenceront à offrir les nouveaux services hypothécaires intégrés sur la plateforme Mortgage Cloud de nesto en février 2023.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 113,7 milliards de dollars au 30 novembre 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 257 milliards de dollars au 30 novembre 2022.

À propos de nesto

nesto est la plateforme numérique canadienne de prêts hypothécaires en ligne, comprenant une équipe d'experts hypothécaires qualifiés soutenus par des technologies de pointe. nesto a pour mission d'offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et simplifiée du début à la fin. Cette mission s'accomplit en offrant aux Canadiens une expérience de financement hypothécaire numérique de premier plan tout en permettant aux autres prêteurs hypothécaires d'améliorer et de simplifier leurs opérations de financement hypothécaire avec nesto Mortgage Cloud.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Ces déclarations peuvent inclure, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'intégration de la solution Mortgage Cloud de nesto dans les solutions hypothécaires d'IG, notamment ses avantages et son échéancier. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques d'exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, y compris l'intégration de nesto, ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.

