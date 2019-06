IG Gestion de patrimoine annonce plusieurs changements à sa gamme de fonds de placement et à ses fonds Profil

WINNIPEG, le 13 juin 2019 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé plusieurs changements à ses fonds communs de placement et à ses fonds Profil, notamment :

Réduction des frais de gestion de certains fonds

Changements au niveau de risque de trois fonds

Changements à la stratégie de placement

de la Catégorie Portefeuille de base IG - Croissance;



des fonds Profil.

Réduction des frais de gestion

Le ou vers le 30 juin 2019, les frais de gestion annuels des fonds suivants seront réduits, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Fonds Série Frais de gestion

actuels Nouveaux frais

de gestion Fonds européen IG Mackenzie Ivy A et B 1,95 % 1,90 % C 2,00 % 1,95 % JFAR et JSF 1,70 % 1,65 % U 0,85 % 0,80 % Catégorie Europe IG Mackenzie Ivy Catégorie Europe IG Mackenzie Ivy II Catégorie Europe IG Mackenzie Ivy III A et B 1,95 % 1,90 % JFAR et JSF 1,70 % 1,65 % U 0,85 % 0,80 % Catégorie Actions étrangères IG

Mackenzie Ivy A et B 2,00 % 1,90 % JFAR et JSF 1,75 % 1,65 % U 0,90 % 0,80 % Catégorie mondiale Métaux précieux

IG Mackenzie A et B 2,00 % 1,90 % JFAR et JSF 1,75 % 1,65 % U 0,90 % 0,80 %

Changement du niveau de risque des fonds

En date d'aujourd'hui, le niveau de risque des fonds suivants a été modifié comme l'indique le tableau ci-dessous :

Fonds Ancien niveau Nouveau niveau Fonds global Services financiers Investors et sa Catégorie Élevé Moyen à élevé Fonds mondial de dividendes Investors Moyen Faible à moyen

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement de ces fonds.

Changements à la stratégie de placement

Catégorie Portefeuille de base IG - Croissance

Le ou vers le 30 juin 2019, les stratégies de placement de la Catégorie Portefeuille de base IG - Croissance (qui sera renommée Catégorie Portefeuille fondamental IG - Croissance) seront modifiées de manière à lui permettre d'investir dans des actions et/ou d'autres catégories d'actif, ou d'obtenir une exposition à celles-ci, et notamment de pouvoir investir jusqu'à 100 % de son actif dans des titres étrangers.

Ces changements viendront assouplir les paramètres de répartition d'actif du Fonds, ce qui devrait lui permettre de réagir plus rapidement aux conditions changeantes du marché tout en respectant son objectif de placement.

Fonds Profil

Le ou vers le 21 octobre 2019, les conventions de fiducie des fonds Profil seront modifiées pour, entre autres, permettre un changement de stratégie ayant pour effet de faire disparaître la pondération prédéterminée des mandats. Ainsi, les fonds Profil pourront activement modifier leurs placements dans les différents mandats sans devoir en informer les porteurs de titres à l'avance.

Ce changement se traduira par une flexibilité accrue pour chacun des fonds Profil, qui pourrait rendre la gestion des portefeuilles plus efficace, notamment en permettant aux fonds de réagir plus rapidement aux conditions changeantes du marché.

Ce changement de stratégie concerne les fonds Profil suivants :

Fonds d'actions canadiennes Profil

Fonds d'actions américaines Profil

Fonds d'actions internationales Profil

Fonds de titres à revenu fixe Profil

Le changement touchera aussi la Catégorie Actions canadiennes Profil, la Catégorie Actions américaines Profil et la Catégorie Actions internationales Profil qui investissent dans les fonds Profil susnommés.

Aussi, le ou vers le 21 octobre 2019, on ajoutera au Fonds d'actions internationales Profil un mandat international petite capitalisation, qui lui permettra d'avoir une exposition aux actions ordinaires de sociétés à petite capitalisation à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Le conseiller en valeurs prévoit exploiter ce mandat en investissant directement dans d'autres fonds d'IG Gestion de patrimoine ou dans des fonds communs de placement de sociétés affiliées au gestionnaire.

L'objectif de ce qui précède n'est pas d'inciter le lecteur à acheter des titres de ces fonds. Tout investissement dans un fonds de placement peut donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Vous êtes prié de lire le prospectus des fonds communs de placement avant d'investir. Les titres de fonds commun de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur de dépôts gouvernemental. Il n'est pas garanti que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative, ni que le montant total de votre placement vous sera remboursé. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Ces fonds sont distribués partout au Canada par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière).

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de 88 milliards de dollars au 31 mai 2019 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total supérieur à 159 milliards de dollars au 31 mai 2019.

