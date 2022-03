WINNIPEG, MB, le 11 mars 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui des changements proposés au Fonds d'entreprises québécoises IG Mackenzie et à la Catégorie Entreprises québécoises IG Mackenzie, ainsi qu'un changement de sous-conseiller en valeurs pour le Fonds privé d'actions canadiennes ProfilMC et la Catégorie privée Actions canadiennes ProfilMC. Les changements proposés au Fonds d'entreprises québécoises IG Mackenzie et à la Catégorie Entreprises québécoises IG Mackenzie visent à procurer les avantages suivants aux clients :

Des occasions accrues en ce qui concerne la gestion et la diversification des portefeuilles grâce à des mandats de placement élargis qui permettent de sélectionner des sociétés de partout au Canada , plutôt que du Québec seulement;

, plutôt que du Québec seulement; Un potentiel de rendement à long terme plus élevé dans la même catégorie de fonds d'actions canadiennes du CIFSC, avec un niveau de risque similaire.

Les changements proposés ci-dessous devraient prendre effet à la fermeture des bureaux le ou vers le 20 mai 2022, sous réserve de l'approbation des porteurs de titres :

Fusion de fonds

Fonds actuel

(fusionné) Fusionné avec (fonds prorogé) Rendement du fonds prorogé

(série U)1 Fonds d'entreprises québécoises IG Mackenzie Fonds d'actions canadiennes IG Mackenzie ★★★★

1 an : 22,54 %, 3 ans : 13,65 %, 5 ans : 8,59 %, depuis la création : 9,62 %

Modification des objectifs de placement, stratégies de placement et noms de certaines catégories

Catégorie

Fonds Nouveau nom du fonds Catégorie Entreprises québécoises IG Mackenzie investira dans Fonds d'actions canadiennes IG Mackenzie Catégorie Actions canadiennes IG Mackenzie

Réduction des frais de gestion

Avant la fusion, soit le ou vers le 18 mai, le taux des frais de gestion annuels du Fonds d'actions canadiennes IG Mackenzie sera réduit comme suit :

Série Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Série A et série B 1,85 % 1,70 % Série C 2,00 % 1,85 % Série JFAR et Série JSF 1,60 % 1,45 % Série U 0,75 % 0,60 %

Changement de sous-conseiller en valeurs

Outre les changements ci-dessus, IG a annoncé que la Corporation Financière Mackenzie remplacera Jarislowsky, Fraser Limitée à titre de sous-conseiller pour le mandat Valeur grande capitalisation du Fonds privé d'actions canadiennes ProfilMC et de la Catégorie privée Actions canadiennes ProfilMC. Aucun changement ne sera apporté aux objectifs de placement des mandats ni à la cote de risque des placements. Ces changements entreront en vigueur le ou vers le 11 mars 2022.

Assemblée des porteurs de titres

Ces fusions et modifications des objectifs de placement sont assujetties à l'approbation des porteurs de titres. S'il y a lieu, les porteurs de titres inscrits au 23 mars 2022 seront appelés à approuver les changements concernant leur fonds ou leur catégorie lors d'une assemblée virtuelle prévue le 17 mai 2022.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 115,5 milliards de dollars au 28 février 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est une société diversifiée de gestion d'actif et de patrimoine de premier plan au Canada, dont l'actif géré et l'actif sous services-conseils combinés représentaient environ 267,7 milliards de dollars au 28 février 2022.

1Les cotes Morningstar reflètent le rendement des titres de série U (ou de série I pour les fonds Profil) au 31 janvier 2022 et sont susceptibles de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement historique ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds ayant au moins trois ans d'existence sont pris en compte. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Les 10 % de fonds les meilleurs de leur catégorie se voient attribuer cinq étoiles; ceux qui se classent parmi les 22,5 % de fonds suivants reçoivent quatre étoiles, puis les 35 % de fonds suivants trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et enfin les 10 % les moins performants une étoile. Ces cotes sont un facteur parmi d'autres à envisager avant d'investir. Pour plus d'information, contactez Morningstar au 1-800-531-4725, www.morningstar.ca ou votre conseiller IG Gestion de patrimoine. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles, le nombre de fonds dans chaque catégorie et les taux de rendement pour les périodes standards sont les suivants : Fonds d'actions canadiennes IG Mackenzie, série U, catégorie Actions canadiennes : 1 an - (611 fonds), 22,54 %; 3 ans - 5 étoiles (554 fonds), 13,65 %; 5 ans - 3 étoiles (469 fonds), 8,59 %; 10 ans/depuis la création (12 juillet 2013) - cote étoile s. o. (244 fonds), 9,62 %. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 28 février 2022, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout investisseur et qui auraient réduit le rendement. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement peut ne pas se reproduire. © Groupe Investors Inc. 2020.

