Le nouveau mandat du Fonds privé d'actions canadiennes Profil élargit sa gamme de possibilités afin d'inclure des sociétés fermées

L'entreprise annonce également une participation au capital-investissement d'un nouveau fonds de croissance lancé par Northleaf Capital Partners

TORONTO, le 29 nov. 2021 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un mandat de placement privé (« le mandat ») dans le cadre du Fonds privé d'actions canadiennes Profil (« le Fonds »), qui vise à offrir aux investisseurs une diversification accrue et une appréciation du capital à long terme au moyen de placements dans des sociétés fermées.

IG a également annoncé que le Fonds a acquis une participation initiale en vertu du mandat au capital-investissement d'un nouveau fonds de croissance axé sur les investissements dans la technologie et les soins de santé et lancé par Northleaf Capital Partners (« Northleaf »).

« Nous sommes déterminés à faire du programme Profil une option de placement idéale pour nos clients aisés et à valeur nette élevée, et c'est pourquoi nous sommes ravis d'accroître le nombre de participations dans des sociétés fermées que nous intégrons au programme, a déclaré Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG. Compte tenu de l'engagement précis pris à l'égard du fonds de croissance de Northleaf, nous nous attendons à ce que nos clients tirent parti du réseau éprouvé de Northleaf et des solides antécédents de sa plateforme de capital de risque et d'actions de croissance. »

Le programme Profil propose aux investisseurs un éventail de solutions gérées conçues selon leurs propres préférences, objectifs de placement, tolérance au risque et horizon de placement. Le programme offre aux particuliers les mêmes services de gestion et de diversification du patrimoine que les grands investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite, car ils permettent d'assurer une diversification parmi un éventail de catégories d'actif, de régions, de capitalisations boursières, de styles de gestion et d'accès aux marchés privés.

