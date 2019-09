IFA 2019 : Skyworth présente des produits de maison intelligente mettant en évidence la connexion intelligente

Fait notable cette année, Skyworth a créé une zone d'expérience système domotique intelligente, levant ainsi le voile sur la nouvelle génération de technologies de pointe Skyworth : amélioration par IA de la qualité d'image; reconnaissance vocale précise; suivi de plusieurs corps humains; analyse de confort; télécommande intelligente; et nouvelle convergence des communications réseau. Cinq systèmes intelligents fonctionnels y ont été exposés : solutions complètes pour Super TV, bureau intelligent, sécurité intelligente, éclairage intelligent et climatisation intelligente. Sur le stand, un téléviseur OLED de 88 po, prenant en charge la résolution 5G, 8K et l'intelligence artificielle des choses (AIoT), un vrai bijou accrocheur, a permis à Skyworth de faire valoir encore plus la consolidation des avantages de sa technologie OLED.

Autre première de cette année : Swaiot, l'écosystème AIoT sur grand écran de Skyworth. Par la commande vocale, Swaiot peut connecter plus de 6 000 appareils électroménagers non intelligents à infrarouge de différentes marques et catégories. S'appuyant sur sa solution « deux nuages » brevetée (le nuage sémantique AIoT + le nuage de périphériques AIoT), Skyworth maîtrise aujourd'hui la technologie de base du grand écran AIoT, ainsi que les points de contrôle du code et des données de base, prenant ainsi les devants pour compléter un portefeuille technologique tourné vers l'avenir et se positionner comme un leader du secteur.

En outre, au cours du salon, Skyworth, démonstrations à l'appui, a présenté sa gamme complète de produits intelligents, notamment les réfrigérateurs grand écran intelligents AI Skyworth, les lave-linge à entraînement direct à inverseur i-DD, les climatiseurs Starshine et les barres de glace intelligentes.

Pour l'avenir, Skyworth entend accélérer le développement de son écosystème domotique intelligent, franchir l'étape suivante dans la mise en œuvre de sa stratégie de mondialisation et accélérer le développement de sa propre gamme de marques, l'objectif ultime étant d'améliorer la vie pour chaque personne sur cette planète.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/973973/SKYWORTH_in_IFA2019.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/973974/SKYWORTH_TVs.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/973975/SKYWORTH_washing_machines.jpg

SOURCE Skyworth

