IEX Cloud intègre les données touchant les événements corporatifs à sa plateforme de diffusion de données financières

Les données de Wall Street Horizon incluses dans la plateforme IEX Cloud couvrent non seulement les événements corporatifs typiques tels que les fusions et les acquisitions, les rachats et les réunions d'actionnaires, mais aussi des détails plus approfondis, tels que la participation à des salons professionnels et des facteurs sectoriels spécifiques comme les sorties de films dans l'industrie du divertissement et les réunions du comité consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis dans le domaine pharmaceutique.

« L'accès aux données ne devrait pas être un obstacle à la participation lorsqu'il s'agit d'analyser le rendement des actions et d'innover dans le domaine des technologies de pointe », a déclaré Jessica Murray, responsable des opérations et des partenariats stratégiques chez IEX Cloud. « Nous sommes ravis de travailler avec Wall Street Horizon pour fournir à nos utilisateurs encore plus de renseignements sur les sociétés ouvertes, et ce, afin de leur permettre de se concentrer sur la manière dont ils veulent utiliser ces données, et non sur la manière de les obtenir. »

Fondée en 2003, Wall Street Horizon est reconnue comme un chef de file de l'industrie dans le domaine des données touchant les événements corporatifs; en effet, l'entreprise intègre de multiples sources primaires de données touchant les événements corporatifs pour créer un portrait à jour des événements ayant une incidence sur le marché.

« Nous sommes ravis qu'IEX Cloud ait choisi Wall Street Horizon pour être son premier partenaire de données Premium », a déclaré David Francoeur, vice-président de Wall Street Horizon. « Notre mission en matière de renseignement commercial consiste à fournir les meilleures données sur l'industrie touchant les événements corporatifs afin d'aider les clients à trouver les meilleurs renseignements et à atténuer les risques. Nous sommes ravis d'innover avec IEX Cloud. »

En tant que premier ensemble de données Premium d'IEX Cloud, les données de Wall Street Horizon sont facturées selon l'utilisation, indépendamment de l'allocation mensuelle des messages des abonnés. Les données Premium de la plateforme IEX Cloud sont conçues pour aller au-delà des données financières de base d'IEX Cloud et offrent ainsi un accès à des ensembles de données spécialisées provenant de partenaires sélectionnés grâce à l'interface de protocole d'application unique et facile à utiliser d'IEX Cloud.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de commencer à profiter des données touchant les événements corporatifs sur IEX Cloud, veuillez consulter notre documentation et notre FAQ sur les données Premium. Les créateurs de données désireux de s'intégrer à IEX Cloud peuvent expédier un courriel à data@iexcloud.io.

À propos d'IEX Cloud

IEX Cloud est une plateforme de diffusion de données financières établissant de nouvelles normes pour la communication et l'utilisation faciles des données financières. Lancée en mai 2019, la plateforme offre un modèle souple et accessible pour relier les développeurs aux données financières sélectionnées et fournit une interface de protocole d'application haute performance et des services personnalisés pour aider les utilisateurs à construire, à lancer et à faire évoluer leurs modèles, produits et entreprises. IEX Cloud est exploité séparément de la bourse phare d'IEX, l'Investors Exchange. Pour en savoir plus, consultez iexcloud.io.

Personne-ressource

Sara Forster

Marketing et communications, IEX Cloud

sara.forster@iexcloud.io

646-689-3695

