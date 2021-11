IEDM : Le Québec sur la voie de l'équilibre budgétaire

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt de la mise à jour économique par le ministre des Finances, Éric Girard, deux économistes de l'Institut économique de Montréal ont souhaité réagir.

« Il est très encourageant de voir que le gouvernement du Québec est en voie de devancer sa cible de retour à l'équilibre budgétaire », affirme Maria Lily Shaw, économiste à l'IEDM. « Il y a un véritable consensus au Québec au sujet de la rigueur budgétaire, et c'est bénéfique pour notre économie. Le gouvernement fédéral gagnerait à s'en inspirer », poursuit Mme Shaw.

« Malheureusement, il n'y a pas que du positif. Le gouvernement s'entête à poursuivre une stratégie économique interventionniste qui nous a donné des navets comme la saga de la cimenterie McInnis. Depuis 2014, les investissements publics ont crû presque quatre fois plus rapidement que les investissements privés. Non seulement cela, mais le gouvernement propose aujourd'hui la création d'une toute nouvelle société d'État afin de subventionner les projets d'hydrogène vert. Le Québec est plus que jamais le champion des subventions », ajoute l'économiste.

« La taille du gouvernement ne cesse d'augmenter. En fait, on constate que le nombre d'employés de l'État a augmenté de 13 % depuis 2018, alors que le secteur privé fait face à une pénurie de main-d'œuvre », fait valoir Olivier Rancourt, économiste à l'IEDM. « Les embauches massives du gouvernement ne peuvent qu'empirer la pénurie avec laquelle nos entrepreneurs doivent composer », déclare-t-il.

« Même si le gouvernement réussit pour l'instant à contrôler ses dépenses, il faudra bien un jour remettre en question le nombre toujours croissant de fonctionnaires. Le Québec compte 997 fonctionnaires par 100 000 habitants, soit près du double de l'Ontario. Une vaste réflexion s'impose », conclut M. Rancourt.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

