La nouvelle présence suisse et l'intégration d'équipes spécialisées soutiennent la demande mondiale croissante de stratégies de communication fondées sur des données probantes et défendables.

LONDRES, le 5 mai 2026 /CNW/ - IDX annonce aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau de Genève et l'intégration d'une équipe spécialisée en données et perspectives, renforçant la présence internationale de l'entreprise et élargissant sa capacité à aider ses clients du monde entier à élaborer des stratégies de communication fondées sur des données probantes, des renseignements commerciaux et des renseignements sur les audiences.

Cette expansion confère à IDX une présence sur le terrain en Suisse tout en élargissant ses capacités en matière de données et de perspectives. L'équipe genevoise travaillera en étroite collaboration avec les spécialistes d'IDX en marketing de performance et en communications d'entreprise afin d'aider les clients à mieux comprendre les marchés dans lesquels ils exercent leurs activités et les forces qui façonnent leur croissance.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de Destination 250 - Customers First, la stratégie mondiale d'IDX visant à faire passer son équipe à 250 collaborateurs, axée sur l'approfondissement de la valeur pour le client, le renforcement de la prestation de services et l'investissement dans les capacités qui comptent le plus pour les clients.

L'investissement renforce le pilier Données du modèle Connected Content™ d'IDX, qui combine la création, les données, la technologie et les médias pour créer ce qu'IDX appelle l'effet multiplicateur, aidant les clients à multiplier ce qui compte grâce à un travail plus connecté, mesurable et efficace.

« IDX connaît une croissance phénoménale, et notre nouveau bureau de Genève nous donne les moyens de mieux servir nos clients en Europe et à l'échelle mondiale en matière de marketing de performance, de relations avec les investisseurs et de communications d'entreprise », déclare Crispin Beale, chef de la direction mondial, IDX. « Les données sont au cœur de cette entreprise depuis des décennies, et ce centre d'excellence reflète notre investissement continu dans cette capacité. C'est une période formidable pour IDX, et je me réjouis à l'idée de passer à la prochaine phase de notre croissance alors que nous poursuivons notre expansion mondiale. »

« Il s'agit d'une étape stimulante dans l'histoire de croissance d'IDX et d'une réponse claire à ce que les clients demandent : une réflexion davantage fondée sur des données probantes, un contexte de marché plus solide et une logique plus claire de leurs stratégies de communication », déclare Chris Corrigan, directeur de la croissance de la clientèle chez IDX. « Notre nouvelle présence à Genève, combinée à une expertise approfondie en matière de données et de perspectives, renforce la façon dont nous soutenons nos clients à l'échelle mondiale en leur donnant un accès plus rapide aux renseignements et au contexte du marché dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées et transformer les données probantes en actions concrètes. »

Le bureau de Genève renforcera les relations avec les clients existants dans la région, soutiendra le réengagement avec les anciens partenaires et créera de nouvelles opportunités pour IDX avec des entreprises opérant sur les marchés européens et mondiaux. Il reflète l'investissement continu d'IDX dans les capacités qui comptent le plus pour ses clients, alors que les communications, le marketing et la réputation d'entreprise deviennent de plus en plus axés sur les données et responsables sur le plan commercial.

« L'offre intégrée d'IDX en matière de perspectives, de marketing de performance et de communications d'entreprise, soutenue par la combinaison de l'intelligence humaine, de la technologie de pointe et de l'intelligence artificielle, représente exactement l'orientation de l'industrie », déclare Lonneke de Roo, responsable des données et des perspectives chez IDX. « Je suis ravi de rejoindre l'entreprise et d'aider nos clients à naviguer dans des marchés de plus en plus complexes grâce à des données probantes plus claires, à des perspectives plus précises et à des stratégies plus connectées. »

À PROPOS D'IDX

IDX est une agence mondiale de communication stratégique et de marketing, dont le siège social est situé à Londres et qui possède des bureaux dans le monde entier, notamment à New York, Londres, Phoenix, Helsinki, Göteborg, Genève et Vadodara. Travaillant avec plus de 1 600 clients de tous les secteurs, IDX combine une connaissance approfondie de l'industrie et une mentalité axée sur les données pour aider les marques ambitieuses à prospérer dans des marchés complexes et en évolution rapide. L'entreprise se spécialise dans le marketing de performance, les relations avec les investisseurs et l'engagement des parties prenantes, offrant des campagnes intégrées qui génèrent des résultats commerciaux pertinents. Visitez www.idx.inc pour en savoir plus.

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SOURCE IDX

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