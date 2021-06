La Vyper , toute première imprimante 3D d'Anycubic à nivellement automatique et technologie de modélisation par dépôt de matière fondue ( FDM ), innove en matière de flux de production et procure aux imprimeurs débutants une machine des plus conviviales. Ne nécessitant pas de nivellement manuel, son système intelligent ajuste automatiquement le plateau chauffant et réalise un nivellement et une impression en un seul clic - parfait pour les papas qui découvrent l'impression 3D.

La Vyper pourrait être utilisée pour imprimer des articles utilisés quotidiennement, comme des porte-stylos, des boîtes de rangement de câbles, des socles à écouteurs et plus encore, aidant les pères travaillant dans un bureau à personnaliser et améliorer leur espace. Et lorsqu'ils reviennent à la maison, ils pourraient utiliser la Vyper pour créer des choses utiles qui gardent la maison en ordre, comme des accessoires de table, des cintres amusants ou des pièces de mobilier. Pour les pères qui aiment jardiner, Vyper pourrait aussi imprimer des pots de fleurs et des arrosoirs.

La vitesse d'impression de Vyper peut atteindre 80 à 100 mm/sec, soit 30 % plus rapide que la série Mega, pour plus de commodité à un prix abordable. La Vyper sera offerte dès le 10 juin 2021 à partir de 7 h (HNP), ou 16 h, heure de l'Europe centrale; les 3000 premiers acheteurs (sur commande) bénéficieront d'un prix spécial de 299 $ US.

Pour ajouter à la liste des cadeaux parfaits - et aux sujets de conversation des papas fiers de leurs rejetons -, l'imprimante Mono X et la station Wash & Cure Plus constituent un duo irrésistible, surtout pour les pères qui veulent imprimer tout ce qui leur vient en tête.

L'écran monochrome 4K de la Mono X et son système de déplacement en Z haute performance rendent le processus d'impression plus productif et précis. De concert avec la station de finition Wash & Cure Plus - celle-ci compatible avec tous les imprimantes 3D à ACL de 8,9 pouces ou moins -, la Mono X est un excellent choix pour les pères autodidactes qui veulent imprimer des figurines, de l'équipement pour le garage ou même des maquettes d'architecture.

Le duo Mono X et Wash & Cure Plus sera offert du 8 au 22 juin au prix de 758 $ US, avec un prix réduit encore plus alléchant du 8 au 11 juin.

«La technologie d'impression 3D est devenue de plus en plus plus accessible, ce qui suscite l'enthousiasme chez les familles en leur permettant de transformer, à domicile, leurs idées en objets concrets», a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic. « Cette année pour la fête des Pères, donnez-lui un cadeau totalement inattendu, qui rendra hommage à sa créativité et son sens pratique. Ou procurez-vous l'ensemble Mono X et Wash & Cure Plus, pour créer puis lui offrir un cadeau imprimé issu de votre imagination.»

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Carina, [email protected], +86 16600287015, cn.anycubic3d.com/index.html

