Idéaliste Capital investira du capital de croissance avec des entrepreneurs afin d'accélérer la commercialisation de solutions validées générant un impact climatique positif

MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Idéaliste Capital a le plaisir d'annoncer la première clôture de son Fonds d'Impact Climatique Idéaliste (« le Fonds ») avec des engagements de capital totalisant 250 millions de dollars canadiens.

Idéaliste Capital est un fonds nord-américain axé principalement sur le marché canadien. La mission du Fonds est de contribuer à l'accélération de la transition énergétique en investissant auprès d'entreprises offrant des solutions à celle-ci. Le Fonds fournira aux entreprises du capital de croissance afin d'accélérer la commercialisation de solutions validées qui génèrent un impact climatique positif.

Dans le cadre de sa première clôture, le Fonds est heureux d'accueillir le Groupe Desjardins, Investissement Québec, Fondaction, le Groupe Banque TD et la Banque Nationale du Canada, ainsi qu'un groupe d'importants investisseurs accrédités. Idéaliste Capital a fixé un plafond de 500 millions de dollars canadiens en engagements de capital totaux et reste ouvert à des engagements supplémentaires.

L'équipe d'Idéaliste Capital, dirigée par les associés fondateurs Pierre Larochelle et Steeve Robitaille, apporte des décennies d'expérience combinée en investissement et gestion opérationnelle, avec un parcours différencié en transition énergétique et en soutien apporté aux entrepreneurs naviguant différentes étapes de croissance. Le Fonds bénéficie également d'une équipe de conseillers stratégiques impliqués dans la lutte aux changements climatiques dans les secteurs de l'énergie, des transports, et de l'économie circulaire.

« Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs pour leur partenariat et leur confiance », a déclaré Pierre Larochelle. « L'urgence de décarboner notre économie ne peut être sous-estimée. Ayant été activement impliqué dans l'écosystème de l'impact climatique pendant plus d'une décennie, la nécessité et l'opportunité de commercialiser à grande échelle des solutions innovantes dans la lutte aux changements climatiques sont sans équivoque. Idéaliste Capital aidera à combler un besoin du marché en soutenant des entreprises en phase de croissance dont les activités contribuent à la décarbonation. »

« Une grande partie de la transition énergétique proviendra de solutions qui ont déjà fait leurs preuves et qui nécessitent des apports en capitaux importants afin d'être adoptées à grande échelle », a déclaré Steeve Robitaille. « Idéaliste Capital a déjà établi des relations avec diverses entreprises qui ont des solutions prêtes à être déployées. Nous sommes ravis de soutenir des entrepreneurs alignés avec notre mission dans le but de contribuer à la croissance de plusieurs plateformes durables. »

« Desjardins est fier de participer au Fonds d'Impact Climatique Idéaliste. Pour notre organisation, l'accélération de la transition énergétique est primordiale afin de contenir le réchauffement de la planète et atténuer les impacts sur nos membres et clients et leurs communautés. D'ailleurs, d'ici 2040, Desjardins vise un bilan zéro émission nette sur ses opérations étendues et sur ses activités de financement et d'investissement de ses fonds propres dans trois secteurs clés intenses en carbone, soit l'énergie, le transport et l'immobilier. De plus, nous accompagnerons également les entrepreneurs dans cette importante transition afin de leur permettre d'innover et de réussir dans le contexte d'une économie plus sobre en carbone », a ajouté Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« L'équipe du Fonds d'Impact Climatique Idéaliste réunit l'expertise pour favoriser la mise en œuvre de solutions de décarbonation durables auprès d'entreprises en plein essor dans des domaines clés de l'économie. Il est naturel pour Fondaction, précurseur en finance durable, de participer à la première clôture du fonds d'Idéaliste. Ce partenariat financier contribuera à la transformation positive de la société, à l'échelle du Québec et de l'Amérique du Nord », a partagé Marc-André Binette, chef adjoint de l'investissement chez Fondaction.

« Nous sommes ravis de contribuer à l'avancement de la transition énergétique et des entrepreneurs grâce à notre investissement dans le Fonds d'Impact Climatique Idéaliste », a déclaré Drew MacIntyre, vice-président principal, Valeurs Mobilières TD. « Cet investissement fait partie de la stratégie d'investissement principale de Valeurs Mobilières TD, établie en septembre 2019, et est alignée avec La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la banque, qui appuie la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et contribue à bâtir un avenir plus durable. »

« À la Banque Nationale du Canada, nous croyons fermement que le défi de la transition énergétique est aussi une occasion pour les entreprises et entrepreneurs innovants de contribuer à façonner un monde meilleur. Pour y parvenir, nos entrepreneurs ont besoin de capital et de conseils d'affaires judicieux, et nous croyons que l'équipe d'Idéaliste Capital est bien positionnée pour les aider. Nous sommes heureux de collaborer avec cette équipe de professionnels chevronnés de l'investissement en vue de soutenir nos entrepreneurs dans leur recherche de solutions en matière de transition énergétique », a déclaré Martin Robitaille, directeur général et chef, Financement corporatif Québec et Énergies, services publics et infrastructures globaux.

Si vous êtes un entrepreneur commercialisant une solution qui contribue à la réduction de l'empreinte de gaz à effet de serre (GES) de votre industrie, à l'évitement d'émissions de GES dans l'atmosphère, à l'accélération de la transition énergétique ou qui est autrement matériellement bénéfique pour la lutte aux changements climatiques, veuillez nous contacter à [email protected] .

À propos d'Idéaliste Capital

Idéaliste Capital est une société d'investissement basée à Montréal qui se concentre sur l'accélération de la transition énergétique en fournissant du capital de croissance aux entrepreneurs en Amérique du Nord, en se concentrant principalement sur le marché canadien. Idéaliste Capital soutient les entreprises dont les activités permettent un impact climatique positif sur l'un de trois thèmes - (i) la décarbonation de l'apport en énergie, (ii) l'électrification des transports, et (iii) la décarbonation des processus industriels et l'économie circulaire. La société a un double mandat visant l'obtention d'excellents rendements ajustés au risque tout en soutenant des solutions qui sont bénéfiques pour le climat. Pour ce faire, Idéaliste Capital évalue son impact carbone et intègre des indicateurs clés de performance non financiers dans toutes ses décisions d'investissement. Pour en savoir plus sur Idéaliste Capital, visitez https://idealist.capital/fr/.

SOURCE Idéaliste Capital

Renseignements: Si vous êtes un entrepreneur ou un journaliste souhaitant communiquer avec Idéaliste Capital, veuillez contacter: Chloé Evans, Idéaliste Capital, Courriel: [email protected]