HSINCHU, 8 mars 2023 /CNW/ -- ICP DAS - BMP (Biomedical Polymers), un fournisseur taïwanais de TPU médical, fera une première présentation au KIMES 2023, en Corée. Les points saillants de l'exposition comprennent les granulés de TPU avec des opacifiants radiologiques composés à 50 % de tungstène (W50) et à 40 % de sulfate de baryum (B40), respectivement. Le Salon de l'équipement médical et hospitalier a lieu à Séoul du 23 au 26 mars.

ICP DAS - BMP prendra part au KIMES 2023

ICP DAS - BMP présentera trois séries de granulés de TPU de qualité médicale hautement stable, à savoir l'Alithane™ (série ALP), le Durathane™ (série ALC) et l'Arothane™ (série ARP). Tous les granulés de TPU sont fabriqués à 100 % à Taïwan et ont réussi le test USP Class VI et/ou le test de biocompatibilité ISO 10993.

Pour se différencier du procédé de mélange, ICP DAS - BMP a mis au point un procédé unique de polymérisation en une étape pour produire des granulés de TPU contenant un mélange-maître de couleur et des charges radio-opaques afin d'élever les propriétés de performance de nos matériaux pour diverses applications médicales, y compris les cathéters médicaux, les dispositifs de traitement du cancer et les revêtements de fil-guide.

Nous effectuons également des inspections de qualité approfondies pour chaque lot produit afin de garantir la cohérence d'un lot à l'autre lot de granulés de TPU de qualité médicale, en répondant aux exigences des clients, c'est-à-dire pour ce qui est des propriétés mécaniques et physiques et la transformabilité.

Équipe d'experts, tests rigoureux, propriétés supérieures, délais d'exécution plus courts - tous ces éléments ont gagné la confiance des fabricants du monde entier. Nous nous attendons à une augmentation de nos ventes de granulés de TPU en Chine, en Inde, en Europe et aux États-Unis cette année, et nous sommes prêts à nous démarquer dans ce domaine à l'échelle mondiale.

Venez rencontrer nos professionnels au Salon D, kiosque DL130, du 23 au 26 mars, à la salle d'exposition COEX.

À propos d'ICP DAS - BMP

Dans un contexte de forte demande mondiale de granulés de TPU dans le secteur médical, ICP DAS a établi une nouvelle unité opérationnelle ICP DAS - BMP en 2018 pour mettre au point et produire des granulés de TPU de qualité médicale. Nous avons obtenu la certification de fabrication ISO 13485 pour granulés de TPU afin d'assurer la sécurité et la qualité du produit.

ICP DAS - BMP dispose de ses propres laboratoires pour la polymérisation, l'analyse des propriétés physiques et chimiques, les tests mécaniques et de cytotoxicité. En outre, les granulés de TPU que nous fabriquons sont certifiés USP Class VI et ISO 10993 : ISO 10993-4 pour les tests d'hémocompatibilité, ISO 10993-5 pour les tests de cytotoxicité, ISO 10993-10 pour les tests d'irritation et de sensibilisation cutanée, ISO 10993-11 pour les tests de toxicité systémique et ISO 10993-23 pour les tests d'irritation. Notre gamme de produits est également conforme aux normes REACH et RoHS.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web : https://bmp.icpdas.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2017494/ICP_DAS___BMP_to_partake_in_KIMES_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1934616/icpdas_bmp_Logo_Logo.jpg

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos produits et solutions granulés de TPU, et pour les demandes de renseignements, communiquez directement avec nous à : [email protected]