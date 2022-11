HSINCHU, 1er novembre 2022 /CNW/ - ICP DAS - BMP (Biomedical Polymers), un fournisseur de polyuréthanne thermoplastique à usage médical établi à Taïwan, présentera pour la première fois des granulés de polyuréthane thermoplastique contenant 50 % de tungstène (W50) lors du salon COMPAMED 2022, en Allemagne. L'exposition, qui propose un mélange de solutions de haute technologie dans le secteur des technologies médicales, aura lieu à DÜSSELDORF du 14 au 17 novembre.

ICP DAS - BMP prendra part au salon COMPAMED 2022, en Allemagne. (PRNewsfoto/ICP DAS Co., Ltd.)

ICP DAS - BMP présentera trois séries de granulés de polyuréthane thermoplastique de qualité médicale hautement stable, à savoir l'Alithane™ (série ALP), le Durathane™ (série ALC) et l'Arothane™ (série ARP). Cette année, ICP DAS - BMP dévoile une nouvelle gamme de granulés d'une teneur en tungstène de 30 % (W30) et de 50 % (W50), respectivement. À mesure que nous progresserons, ICP DAS - BMP prévoit de mettre au point des granulés contenant 70 % de tungstène (W70) et une nouvelle gamme de produits comprenant les composés ARP-CHDM en 2023.

Tous les granulés de polyuréthane thermoplastique de qualité médicale fabriqués par ICP DAS - BMP sont entièrement produits à Taïwan et ont d'excellentes propriétés mécaniques, une résistance chimique et hydrolitique et une radiodensité exceptionnelle; elles peuvent également être assorties aux couleurs. Afin de fournir aux clients le meilleur service, ICP DAS - BMP offre des délais de livraison plus courts et accepte les commandes de petites quantités.

Les applications des granulés de polyuréthane thermoplastique de qualité médicale vont du traitement du cancer aux dispositifs d'urologie, en passant par les ancrages, etc. Peu de temps après sa création, ICP DAS - BMP obtient des résultats exceptionnels à l'échelle nationale et internationale. Bon nombre de fabricants de dispositifs médicaux de Corée du Sud, d'Israël et de France choisissent les produits de polyuréthane thermoplastique fiables et de grande qualité d'ICP DAS - BMP.

Visitez le lieu d'exposition d'ICP DAS - BMP au hall 08B, kiosque 8BC17-2, du 14 au 17 novembre 2022, et renseignez-vous sur la gamme de produits qui comprennent les composés ARP-CHDM à venir sous peu.

À propos d'ICP DAS - BMP

En réponse à la demande croissante pour les produits de polyuréthane thermoplastique à des fins médicales, ICP DAS a créé en 2018 une nouvelle unité commerciale pour le développement et la production de polyuréthane thermoplastique de qualité médicale : ICP DAS - BMP. L'entreprise a obtenu la certification ISO 13485 pour ses entrepôts de matières premières et ses chaînes de production.

ICP DAS - BMP dispose de ses propres laboratoires pour la polymérisation, l'analyse des propriétés physiques et les tests de cytotoxicité. Tous les produits de polyuréthane thermoplastique fournis par ICP DAS - BMP ont reçu la certification USP Class VI et sont conformes à la norme internationale ISO 10993. Les matériaux ont passé les tests de sensibilisation cutanée et de cytotoxicité conformément aux normes ISO 10993-5 et ISO 10993-10. Cela permet à ICP DAS - BMP de garantir la biocompatibilité pour les fabricants de dispositifs médicaux.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web : https://bmp.icpdas.com/

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos produits et solutions de polyuréthane thermoplastique, et pour les demandes de renseignements, communiquez directement avec nous à : [email protected]

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Helen Chi, [email protected]