ICP DAS - BMP participera au salon professionnel MEDICAL MANUFACTURING ASIA 2022 à Singapour

TAIPEI, 15 août 2022 /CNW/ - ICP DAS - BMP (Biomedical Polymers), un fournisseur taïwanais de TPU (polyuréthane thermoplastique) médical, exposera au salon professionnel MEDICAL MANUFACTURING ASIA 2022, la 5e exposition et conférence sur les processus de fabrication pour la technologie médicale, qui offre d'excellentes opportunités commerciales dans le domaine de la technologie médicale sur le marché de l'Asie du Sud-Est. L'exposition aura lieu au Marina Bay Sands Expo and Convention Centre de Singapour du 31 août au 2 septembre 2022.

image

ICP DAS - BMP présentera trois séries de granules de TPU de qualité médicale hautement stable, à savoir l'Alithane™ (série ALP), le Durathane™ (série ALC) et l'Arothane™ (série ARP). Une nouvelle gamme de granules contenant 30 % de tungstène (W30) sera également présentée à l'exposition. ICP DAS - BMP est heureuse d'annoncer le lancement de trois nouvelles chaînes de production, en plus des deux déjà en service. La troisième chaîne de production commencera à fonctionner dans quelques mois. De plus, d'ici la fin de l'année, la production de granules ayant une teneur en tungstène de 40 % (W40) et de 50 % (W50), respectivement, sera lancée.

Toutes les granules de TPU de qualité médicale fabriquées par ICP DAS - BMP sont entièrement produites à Taïwan et ont d'excellentes propriétés mécaniques, une résistance chimique et une radiodensité excellentes; elles peuvent également être assorties aux couleurs. Afin de fournir aux clients le meilleur service, ICP DAS - BMP offre de meilleurs délais de livraison et accepte les commandes de petites quantités. Les granules de TPU de qualité médicale peuvent être utilisées pour diverses applications, comme l'administration de médicaments, le soin des plaies, la cardiologie, l'urologie, l'orthodontie et d'autres.

Alors que la plupart des pays ont commencé à envisager le remplacement du PVC (chlorure de polyvinyle) par le TPU de qualité médicale, l'utilisation de granules de TPU de qualité médicale est devenue un élément essentiel des systèmes mondiaux de soins de santé et de médecine d'urgence. ICP DAS - BMP souligne fièrement que l'entreprise a déjà connu un succès impressionnant auprès des fabricants de dispositifs médicaux nationaux et étrangers, y compris ceux de Corée, d'Israël, de France et d'autres pays qui utilisent du TPU de qualité médicale pour les méthodes de moulage par injection.

L'équipe d'ICP DAS - BMP a hâte d'accueillir les visiteurs du 31 août au 2 septembre 2022 au stand 2V13 du hall F. Rencontrez les experts de l'entreprise pour en apprendre davantage sur les derniers développements en matière de TPU de qualité médicale.

À propos d'ICP DAS - BMP

En réponse à la demande croissante dans l'industrie des polymères, ICP DAS a créé en 2018 une nouvelle unité commerciale pour le développement et la production de TPU de qualité médicale : ICP DAS - BMP. L'entreprise a obtenu la certification ISO 13485 pour ses entrepôts de matières premières et ses chaînes de production.

ICP DAS - BMP dispose de ses propres laboratoires pour la polymérisation, l'analyse des propriétés physiques et les tests de cytotoxicité. Tous les TPU fournis par ICP DAS - BMP ont reçu la certification USP Class VI et sont conformes à la norme internationale ISO 10993. Les matériaux ont passé les tests de sensibilisation cutanée et de cytotoxicité conformément aux normes ISO 10993-5 et ISO 10993-10. Tout cela permet à ICP DAS - BMP de garantir la biocompatibilité pour les fabricants de dispositifs médicaux.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web : https://bmp.icpdas.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1874001/image.jpg

SOURCE ICP DAS

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]