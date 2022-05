Toutes les résines TPU d'ICP DAS - BMP sont entièrement produites à Taiwan. Afin de fournir aux clients le meilleur service, ICP DAS - BMP offre de meilleurs délais de livraison et accepte les commandes de petites quantités. Le système de contrôle professionnel mis en place dans la chaîne de production de l'entreprise permet de maximiser l'efficacité et la capacité de l'usine. Les TPU fabriqués par ICP DAS - BMP ont d'excellentes propriétés mécaniques, une résistance chimique et une radiodensité excellentes; ils peuvent également être assortis aux couleurs.

Alors que la plupart des pays ont commencé à envisager le remplacement du PVC (chlorure de polyvinyle) par le TPU médical, l'utilisation des polymères est devenue un élément essentiel des systèmes mondiaux de soins de santé et de médecine d'urgence. Les applications du polyuréthane thermoplastique dans le domaine de la santé s'étendent à l'administration de médicaments, au traitement des plaies, à la cardiologie, à l'urologie, à l'orthodontie et à bien d'autres domaines.

En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux pays ont commencé à mettre en place une production nationale de divers biens. L'industrie médicale est l'un des principaux domaines de développement. Par conséquent, l'intérêt pour l'achat de polymères médicaux sûrs et éprouvés a également augmenté de manière significative.

ICP DAS - BMP est fier de mentionner que la société a déjà obtenu des succès impressionnants auprès de fabricants nationaux de produits médicaux qui utilisent des polymères pour la méthode de moulage par injection.

L'équipe d'ICP DAS - BMP vous invite cordialement à lui rendre visite lors de l'exposition Medical Taiwan, qui se déroulera du 16 au 18 juin 2022, à TaiNEX 2, kiosque P0328. Venez rencontrer les experts pour en savoir plus sur les matériaux médicaux innovants.

À propos d'ICP DAS - BMP

En réponse à la demande croissante dans l'industrie des polymères, ICP DAS a créé en 2018 une nouvelle unité commerciale pour le développement et la production de polymères de qualité médicale : ICP DAS - BMP. L'entreprise a obtenu la certification ISO 13485 pour ses entrepôts de matières premières et ses lignes de production.

ICP DAS - BMP dispose de ses propres laboratoires pour la polymérisation, l'analyse des propriétés physiques et les tests de cytotoxicité. Tous les TPU fournis par ICP DAS - BMP sont certifiés classe VI par l'USP et conformes à la norme internationale ISO 10993. Les matériaux ont passé les tests de sensibilisation cutanée et de cytotoxicité conformément aux normes ISO 10993-5 et ISO 10993-10. Tout cela permet à ICP DAS - BMP de garantir la biocompatibilité pour les fabricants de dispositifs médicaux.

