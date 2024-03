HSINCHU, le 21 mars 2024 /CNW/ - ICP DAS-BMP a épaté la galerie lors du prestigieux MD&M West Show, où son polyuréthane thermoplastique (TPUR) de haute qualité et de qualité médicale a récolté des commandes de grands fabricants aux États-Unis et au Japon. Parallèlement, une partie des produits de TPUR de l'entreprise a réussi le test ISO10993-6 pour les effets locaux après une implantation de 90 jours, les positionnant comme des matériaux idéaux pour la production d'appareils médicaux autonomes destinés à être utilisés pendant plus de 30 jours.

ICP DAS-BMP obtient des contrats clés pour ses produits de polyuréthane thermoplastique avec des chefs de file du secteur des matériaux médicaux aux États-Unis et au Japon, renforçant la fiabilité de ses produits. Le TPUR de qualité médicale d’ICP DAS-BMP a réussi le test de biocompatibilité et d’autres essais.

ICP DAS-BMP, le premier fournisseur de TPUR de qualité médicale en Asie, produit trois grandes séries de produits : Alithane™ (série ALP), Durathane™ (série ALC) et Arothane™ (série ARP). L'entreprise s'apprête à lancer un nouveau Durathane™ (série ARC), connu pour sa biostabilité exceptionnelle. Toutes les séries de TPUR sont disponibles en différents niveaux de dureté, couleurs et concentrations d'agents de remplissage radioopaques (tungstène/sulfate de baryum). Ces matériaux sont largement utilisés dans la fabrication d'appareils cardiovasculaires, urologiques et gastro-intestinaux, ainsi que de consommables médicaux et électromédicaux.

Les produits Arothane™ ARP-B20 (20% de sulfate de baryum) et Durathane™ ALC-B40 (40% de sulfate de baryum) d'ICP DAS-BMP ont réussi le test d'implantation de 90 jours ISO10993-6. Ils sont ainsi qualifiés pour les applications médicales invasives ou implantables à long terme, comme les cathéters centraux insérés par voie périphérique (CCIP) et les PORT-A-CATH. L'entreprise prévoit effectuer des essais d'implantation à long terme pour d'autres spécifications de produits de TPUR en fonction de la demande des clients, tout en faisant progresser la recherche et le développement pour maintenir la qualité des produits de TPUR.

Les TPUR de qualité médicale diffèrent des autres plastiques en émettant des COV minimes pendant la fabrication et en produisant de faibles rejets d'eaux usées, ce qui les rend très écologiques. Il ne contient pas de plastifiants ni de métaux lourds, assurant une excellente biocompatibilité et une hémocompatibilité, et améliorant la durabilité ESG. ICP DAS-BMP vise à offrir des TPUR de qualité médicale plus sûrs, stables et respectueux de l'environnement, en collaboration avec les fabricants mondiaux d'appareils médicaux, afin de créer des avantages et de la valeur à long terme.

Venez rencontrer les spécialistes de l'entreprise :

CMEF (ICMD) 2024 (du 11 au 14 avril)

Booth Hall 8.1, M44, M46

NECC (Shanghai), Chine

Medtec Japan 2024 (du 17 au 19 avril)

Stand 2022

Tokyo Big Sight East 2~3 Hall, Japon

À propos d'ICP DAS - BMP

ICP DAS-BMP, un fabricant et fournisseur de TPUR basé à Taïwan et certifié ISO 13485, exploite des laboratoires spécialisés dédiés à la gestion de la qualité. S'appuyant sur les trois décennies d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligentes pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. De plus, l'entreprise offre un soutien après-vente adapté et des solutions flexibles pour les commandes en petites quantités.

Pour en savoir plus, consultez : https://bmp.icpdas.com/

Pour les produits de TPUR et les demandes de renseignements, communiquez avec : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2364718/ICP_DAS_BMP_Secures_Pivotal_TPU_Deals_with_Medical_Materials_Leaders_in_U_S__and_Japan__Boosts_Produ.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2364719/ICP_DAS_BMP_Medical_Grade_TPU_Biocompatibility_and_Other_Testing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2261949/ICP_DAS___Logo.jpg

SOURCE ICP DAS