Unwire rejoint ainsi Vix Technology, Kuba, Snapper et Littlepay, d'autres entreprises du groupe qui offrent des solutions complètes aux agences de transport du monde entier.

COPENHAGUE, Danemark, 4 juin 2021 /CNW/ - ICM Mobility Group a annoncé l'acquisition de Unwire et rejoint de cette façon un groupe d'entreprises avec un portefeuille de solutions déployées dans plus de 100 villes à travers le monde, lui donnant ainsi la possibilité d'offrir des expériences de parcours et de paiements plus efficaces aux clients.

Unwire est une entreprise danoise innovante fondée en 2001, spécialisée dans les solutions de mobilité et de paiement mobiles. Basée à Copenhague, au cours des vingt dernières années, Unwire a mis en œuvre des solutions de mobilité et de paiement mobiles pour des agences de transport en commun du monde entier et a participé à des projets à Dallas et à Phoenix, en partenariat avec d'autres entreprises du ICM Mobility Group.

La plateforme unique de mobilité à marque blanche de Unwire est une solution MaaS (mobilité en tant que service) qui regroupe une vaste gamme de services de mobilité allant du transport en commun traditionnel à la micromobilité, en passant par le transport adapté, le covoiturage et d'autres options multimodales. Offrant aux passagers des fonctionnalités de planification complètes, y compris un planificateur de voyage multimodal intégré aux systèmes de réservation de transports microcollectifs sur demande, elle permet aux utilisateurs de planifier, de réserver et de payer facilement leurs déplacements multimodaux.

Unwire conservera sa marque et son indépendance, tout en bénéficiant d'une collaboration étroite avec d'autres sociétés du ICM Mobility Group, dont Vix Technology, Kuba, Snapper et Littlepay. Avec le soutien financier d'ICM Limited, gestionnaire de fonds d'investissement diversifié à long terme à l'échelle mondiale, le groupe mobilise plus de 1 000 personnes hautement talentueuses dans 20 pays.

Steve Gallagher, président du ICM Mobility Group, a déclaré : « Ayant déjà travaillé en étroite collaboration avec Unwire sur des projets tels que l'application mobile primée GoPass pour l'agence DART à Dallas, au Texas, nous savons que la culture de l'entreprise s'accorde parfaitement avec la nôtre. »

« Au sein de notre groupe, chaque entreprise peut partager son expérience, ses connaissances et sa compréhension du marché pour stimuler l'innovation et de nouveaux services. L'expertise d'Unwire dans la construction de passerelles, d'API et d'intégrations en arrière-plan dans l'infrastructure des banques, les fournisseurs de services de traitement des paiements et les agences de transport s'avérera inestimable pour nos clients partout du monde entier. »

Jesper Thor Rasmussen, chef de la direction de Unwire a ajouté : « Notre adhésion au ICM Mobility Group nous permettra d'offrir nos solutions innovantes à un plus grand nombre d'agences et de développer une plateforme encore meilleure pour un public plus large. Elle nous donnera les moyens de renforcer l'objectif d'Unwire d'aider les villes à devenir plus durables et à faire du transport en commun un choix facile. Nous avons hâte de trouver de nouvelles idées et solutions et de tirer parti des expériences combinées pour ajouter encore plus de valeur à ce que nous pouvons offrir. »

À propos du ICM Mobility Group

ICM Mobility Group permet aux transports publics et privés de passer à l'ère numérique. Qu'il s'agisse de planifier des voyages ou d'émettre des billets numériques, de rationaliser les paiements électroniques ou de fournir des renseignements, ICM Mobility Group investit dans des entreprises et s'associe avec elles pour façonner la transformation numérique du secteur de la mobilité. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.icmmobility.com.

ICM Mobility Group fait partie d'ICM Limited (« ICM »), un gestionnaire de fonds international et conseiller en financement d'entreprise spécialisé dans les actions cotées, les titres de capital-investissement et les titres à revenu fixe. ICM gère directement et indirectement plus de 24 milliards de dollars américains et est spécialisée dans les secteurs d'investissement suivants : services publics et infrastructures, services financiers, mines et ressources, mobilité et technologie. Pour en savoir plus, visitez le site www.icm.limited.

À propos d'Unwire

Unwire est une entreprise danoise innovante fondée en 2001, spécialisée dans les solutions de mobilité et de paiement mobiles. Unwire est située à Copenhague, au Danemark, et compte 25 employés hautement qualifiés et dévoués. Au cours des deux dernières décennies, Unwire a mis en œuvre des solutions mobiles de grande qualité avec des entreprises de transport, des commerçants et des institutions financières de premier plan dans le monde.

