Icertis cristallise son leadership incontesté au sein du marché CLM avec une ronde de 115 millions $

BELLEVUE, Washington, 17 juillet 2019 /CNW/ - Icertis, le plus important fournisseur de gestion de contrats d'entreprise dans le nuage informatique, annonce aujourd'hui la clôture d'une ronde de série E de 115 millions $. Avec ce financement, Icertis devient la première société de gestion du cycle de vie des contrats (CLM -- Contract Lifecycle Management) au monde à valoir plus d'un milliard de dollars.

Icertis est reconnue comme chef de file dans la catégorie CLM en raison de sa plate-forme révolutionnaire teintée d'intelligence artificielle ICM (Icertis Contract Management) et de son succès incomparable en matière de recrutement de clients figurant à la liste Global 2000. On peut citer parmi sa clientèle certaines des entreprises les plus sophistiquées dans l'ensemble des secteurs verticaux d'importance, de même que 5 des 10 sociétés les plus riches de la planète. Aujourd'hui, la plate-forme ICM aide sa clientèle internationale à gérer plus de 5,7 millions de contrats ayant une valeur cumulée de plus de 1 mille milliards $.

La ronde a été codirigée par Greycroft and Premji Invest avec la participation d'investisseurs institutionnels existants, dont B Capital Group, Cross Creek, Eight Roads, Ignition Partners, Meritech Capital Partners et PSP Growth.

« Quand Greycroft investit dans une société, nous nous engageons dans un partenariat à long terme et, depuis que nous avons dirigé la ronde de série A en 2015 pour le compte d'Icertis, nous sommes fiers de l'avoir soutenu alors qu'elle transforme le fondement du commerce », affirme Mark Terbeek, associé à Greycroft. « Pendant cette période, nous avons vu la société devenir le leader incontesté de la CLM en faisant l'acquisition d'un vaste ensemble de clients de premier ordre et en générant un rendement du capital investi qui est parmi les meilleurs jamais vus. Nous sommes persuadés qu'Icertis deviendra le prochain poids lourd du marché du logiciel-service pour entreprises. »

« Puisque nous exploitons un fonds de sociétés en émergence qui se renouvellent continuellement, nous cherchons des sociétés ayant des perspectives de croissance durables pouvant fonctionner et s'épanouir au-delà du premier appel public à l'épargne », souligne Sandesh Patnam, associé principal à Premji Invest aux États-Unis. « Icertis a toutes les caractéristiques distinctives d'une société pouvant devenir un véritable géant, soit un produit innovant offrant une valeur substantielle à sa clientèle, de grandes réserves de liquidités pour développer le marché et une longue histoire d'exécution sans faille. »

Pour la première fois dans l'histoire, les contrats sont numérisés, ce qui permet aux entreprises de redéfinir la gestion de contrats et d'en faire le centre de leurs processus commerciaux. Propulsée par l'intelligence artificielle, la plate-forme ICM libère la valeur commerciale que renferment les contrats d'entreprise. En transformant ces documents statiques en actifs numériques stratégiques, les entreprises peuvent se protéger contre le risque, améliorer leur conformité, accélérer la rapidité de leurs activités commerciales et optimiser les relations d'affaires tout au long de l'existence du contrat.

« Les sociétés doivent repenser chaque processus opérationnel pour se montrer concurrentielles au sein des marchés mondiaux hautement compétitifs d'aujourd'hui », déclare Samir Bodas, chef de la direction et cofondateur d'Icertis. « Rien n'est plus fondamental que la gestion de contrats, car chaque dollar qui entre et qui sort d'une société est régi par un contrat. Le marché CLM étant en plein essor, nous sommes ravis d'accueillir Premji Invest au sein de la famille Icertis, de voir Greycroft redoubler d'efforts en codirigeant cette ronde, et de constater que tous les investisseurs rehaussent leur engagement alors que nous menons à bien notre mission, qui consiste à devenir la plate-forme de gestion de contrats du monde entier. »

Le marché CLM est immense et il se développe rapidement; MGI Research estime que le marché potentiel (MP) dans son ensemble s'élève au-delà de 20 milliards $, la gestion du cycle de vie des contrats par logiciel-service affichant un taux de croissance annuel composé de l'ordre de 31 %. « La hausse de l'adoption de la gestion du cycle de vie des contrats est favorisée par la transformation numérique », soutient Igor Stenmark, directeur général à MGI Research. « Les sociétés refocalisent les investissements technologiques de sorte à automatiser et à outiller numériquement des procédés clés, comme la gestion de contrats, au détriment des suites traditionnelles de PGI et de finance. Les fournisseurs de service de gestion de contrats d'entreprise comme Icertis sont en bonne posture pour profiter de cette vague. »

Icertis obtient systématiquement des résultats élevés et de bonnes évaluations lors d'examens réalisés par des analystes et des clients. La société « a continué d'améliorer son produit CLM et a acquis conséquemment une série de clients Fortune 100 » (traduction libre), écrit Andrew Bartels, auteur de The Forrester Wave™ : Contract Lifecycle Management for All Contracts, Q1 2019. Dans cette évaluation approfondie de Forrester, Icertis reçoit le plus haut pointage parmi tous les fournisseurs de la catégorie « Current Offering » (offre actuelle) et le plus haut pointage possible dans la catégorie « Customer References » (références de la clientèle).

Les nouveaux fonds serviront à :

Investir davantage dans la plate-forme ICM au premier plan de l'industrie et faire croître l'ensemble d'applications commerciales verticales intégrées à la plate-forme pour aider la clientèle à accroître les revenus, à réduire les coûts, à améliorer la trésorerie, à gérer le risque et à assurer la conformité.

Élargir le cadre de la chaîne de blocs Icertis, le tout premier cadre de référence au monde pour la chaîne de blocs à être intégré à une plate-forme de gestion de contrats d'entreprise, pour créer des solutions pratiques et transformatrices afin de résoudre des défis commerciaux bien réels, dont la transparence de la chaîne d'approvisionnement, la conformité de la certification, la tarification axée sur les résultats, et bien d'autres.

Accélérer l'injection de l'intelligence artificielle et des services cognitifs avancés dans la plate-forme ICM afin de résoudre les défis liés à la gestion de contrats d'entreprise auparavant insurmontables que seules ces nouvelles technologies peuvent traiter.

Accroître les efforts de vente et de marketing partout dans le monde pour atteindre chaque société de premier plan sur la planète, et élargir les initiatives de développement des affaires pour rehausser l'écosystème de partenaires.

Financer des acquisitions opportunistes relatives à la génération de valeur commerciale en matière de contrat.

Icertis a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 125 % au cours des quatre dernières années. Pour soutenir cette expansion rapide, Icertis a ouvert au cours des 18 derniers mois des bureaux à Londres, à Paris, à Singapour, à Sydney et à Sofia, en Bulgarie, portant le nombre d'établissements de la société à 12 dans le monde. La croissance de la société est plus importante que jamais auparavant et aujourd'hui, Icertis compte des clients dans tous les secteurs verticaux d'importance, dont ABB, Airbus, 3M, BASF, Bertelsmann, Cognizant, Daimler, Humana, Johnson & Johnson, Microsoft, Qantas et plus encore.

Icertis a récemment reçu les distinctions suivantes de la part de l'industrie, de ses partenaires, de sa clientèle et de ses employés :

À propos d'Icertis

Icertis, la plus importante plate-forme de gestion de contrats d'entreprise dans le nuage informatique, résout les problèmes de gestion de contrats les plus complexes à l'aide de la plate-forme la plus simple à utiliser qui soit. Grâce à Icertis, les sociétés accélèrent leurs activités commerciales en augmentant la vélocité des contrats, se prémunissent contre le risque en assurant leur conformité réglementaire et politique, et optimisent leurs relations d'affaires en maximisant leurs revenus et en réduisant les coûts. Sa plate-forme teintée d'intelligence artificielle ICM (Icertis Contract Management) est utilisée par des sociétés comme 3M, Airbus, Cognizant, Daimler, Microsoft et Sanofi pour gérer 5,7 millions de contrats dans plus de 40 langues et répartis dans plus de 90 pays.

