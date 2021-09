ICCPP inaugure une technologie d'atomisation sans poudre avec la dernière génération de noyau céramique de marque GENE TREE

Sous le thème « L'avenir du noyau », la conférence a mis l'accent sur le développement et les innovations continus de la technologie d'atomisation électronique, ainsi que sur la démonstration de la détermination d'ICCPP à façonner l'avenir de l'industrie. Ses nouveaux produits nano-technologiques à noyau de céramique GENE TREE promettent d'améliorer l'efficacité et la stabilité de l'atomisation et d'augmenter la durée de vie des produits.

« GENE TREE est l'aboutissement d'innombrables heures de recherche et développement et de près d'une décennie d'expérience en technologie d'atomisation électrique. Nous sommes ravis de lancer notre percée en recherche auprès de la communauté internationale et d'inaugurer l'avenir des noyaux de céramique », a déclaré EVEREST Zhao, chef de la direction d'ICCPP.

ICCPP a mis sur pied une équipe solide de recherche et développement constituée de 300 personnes. Cette équipe a réalisé les produits GENE TREE en noyau de céramique, issus des nanotechnologies, après plus de 1 000 jours consacrés à des explorations techniques et des expériences scientifiques répétées plusieurs fois, ainsi que des dizaines de milliers d'heures passées à raffiner un millier d'ensembles de matériaux de noyau de céramique. En outre, l'équipe de recherche et développement a surmonté une série de défis de production technique pour s'assurer que les noyaux de céramique produits en série étaient à un niveau de classe mondiale en matière de consistance de la résistance et d'apparence.

Avec le concept « sans poudre », les produits GENE TREE exploitent des matières premières fabriquées à partir de nouvelles matières minérales respectueuses de l'environnement, qui migrent et se diffusent dans le squelette de céramique du réseau tridimensionnel à haute température. Par la suite, la microstructure du grain est reconstruite et la structure de coexistence à plusieurs phases améliore la résistance de la céramique. Pendant ce temps, la dispersion est répartie dans le squelette de céramique tridimensionnel pour former une couche de matrice lipophile, qui peut améliorer la lipophilie et le stockage d'huile de la céramique poreuse. Les essais d'atomisation ont démontré que la température de la surface chauffante en céramique et l'atomisation demeurent stables entre 4 et 11 watts.

Contrairement à d'autres produits, le spectre de puissance de fonctionnement sécuritaire de GENE TREE peut également être augmenté de 8 à 11 watts pour répondre pleinement aux exigences de différents produits. La température du film chauffant reste stable et GENE TREE soutient l'atomisation continue pendant 4000 secondes, ce qui augmente sa durée de vie de cinq fois par rapport aux autres produits classiques.

Premier produit à base de céramique d'ICCPP, GENE TREE a attiré l'attention de l'industrie depuis son lancement. Avec des projets d'augmentation de la capacité de production et des ventes pour les clients interentreprises, GENE TREE s'est imposé comme un acteur clé dès le départ, ainsi que comme chef de file de la technologie d'atomisation électrique.

À propos d'ICCPP

ICCPP est un groupe technologique mondial qui compte près d'une décennie d'expérience en recherche et développement technologique, en conception de produits, en fabrication, en création de marques et dans d'autres domaines. Ses produits et services sont offerts dans plus de 70 pays et régions, avec environ 30 millions d'utilisateurs.

Tingkai Xu

[email protected]

+86-15957944779

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1628651/2021_Nano_tech_Ceramic_Core_Global_Online_Launc.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1628652/GENE_TREE_Ceramic_Cores.jpg

SOURCE ICCPP