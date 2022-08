ICC Compagnie de Cheminées Industrielles fait l'acquisition de Cheminée Lining de Cleaver-Brooks

SAINT-JÉRÔME, QC, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - ICC Compagnie de cheminées industrielles (ICC), manufacturier de cheminées résidentielles et industrielles haut de gamme, fait l'acquisition de Cheminée Lining, une division de ventilation de l'entreprise The Cleaver-Brooks Company, Inc., un important manufacturier de chaudières. La réputation et l'expertise bien établies de Cheminée Lining pour ses systèmes de ventilation commerciale, de conduit d'évacuation de graisse et de cheminées autoportantes cadraient parfaitement avec ICC, offrant à l'entreprise de St-Jérôme une occasion d'expansion latérale ainsi que l'opportunité de développer de nouveaux marchés.

« L'acquisition de Cheminée Lining nous permettra d'offrir un plus large éventail de produits à nos clients de cheminées industrielles », a déclaré Steve Rea, vice-président, ICC Division Industrielle. « Il y a peu, ou pas, de chevauchement avec les produits fabriqués par ICC. L'équipement, la compétence du personnel et l'espace de production supplémentaire contribueront à la croissance des deux entreprises, un essor qui aurait autrement pris des années à se concrétiser ».

Cheminée Lining poursuit ses opérations, honorant ses engagements envers sa clientèle et s'affairant au développement de nouveaux marchés. Les deux sociétés continueront à fonctionner de manière indépendante. Dans le cadre de l'acquisition, ICC continuera de louer l'immeuble de 75 000 pieds carrés situé à Terrebonne, au Québec, et fournira des emplois à plus de 45 employés chez Cheminée Lining. Bien que l'acquisition bonifie l'offre dans le marché des cheminées commerciales, ICC entrevoit un impact positif sur sa clientèle du secteur résidentiel.

« Dans l'ensemble, nous aurons davantage d'équipement, de capacité, de produits, d'expérience et de savoir-faire, le tout avec des produits au cœur de notre champ d'expertise » explique Ray Bonar, coprésident du conseil d'administration d'ICC. « Cette acquisition est un tremplin formidable pour transformer notre production et mieux servir autant nos clients des secteurs industriels que résidentiels.

À propos d'ICC

ICC Cheminée est reconnue au Canada et aux États-Unis pour la qualité de ses produits de ventilation résidentielle et industrielle. Depuis plus de 30 ans, ils ont connu une croissance substantielle de leurs gammes de produits industriels. Informations : https://icc-rsf.com/fr/

À propos de Cheminée Lining

En tant que division de Cleaver-Brooks, Cheminée Lining s'est forgée une réputation de leader du marché dans la catégorie des cheminées industrielles. En affaires depuis 1990, ils ont un réseau de distribution canadien et américain. Informations : http://www.chemineelining.com/index.php?lang=fr

