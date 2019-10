IBM étend les capacités de l'infonuagique au Canada afin de déverrouiller la transformation numérique

La nouvelle région multizone d'IBM Cloud au Canada doit améliorer les services infonuagiques existants afin de permettre d'exécuter des applications à la fois essentielles et novatrices plus près de chez nous.

TORONTO, le 24 oct. 2019 /CNW/ - IBM (NYSE:IBM) a annoncé aujourd'hui une extension de son empreinte infonuagique mondiale, avec des plans de lancement d'une nouvelle région multizone d'IBM Cloud au Canada d'ici 2020. Cette région ajoutera à la capacité des centres informatiques existants d'IBM et deviendra la première région multizone du pays. Cela aidera les entreprises canadiennes à déployer de manière sécuritaire les applications et charges de travail essentielles dans des environnements d'infonuagique hybride.

Située à Toronto, la nouvelle région multizone sera conçue pour offrir aux clients un accès aux services d'infonuagique publique IBM homogènes à l'échelle mondiale, de l'infrastructure pour l'entreprise aux services d'intelligence artificielle. Elle sera conçue pour accroître la disponibilité des services en réduisant les interruptions, de manière que les entreprises puissent garder leurs données et charges de travail opérationnelles en toute sécurité.

«Alors que les entreprises, partout au Canada, recherchent un plus grand contrôle de leurs données, cette nouvelle fonctionnalité se traduira par une augmentation de la résilience, de la sécurité et de la disponibilité de la plateforme infonuagique ici-même au Canada», a déclaré Ayman Antoun, président d'IBM Canada. «L'extension de nos capacités infonuagiques grâce à une région multizone donnera l'assurance que les clients ont un accès élargi à la vaste gamme de services infonuagiques d'IBM.»

Tel qu'annoncé plus tôt au cours de cette année par Paiements Canada, IBM a été choisi comme le principal partenaire technologique pour Lynx, le nouveau système de paiements à haute valeur du Canada. Paiements Canada à la responsabilité d'assurer l'exploitation sécurisée des systèmes de paiements nationaux du Canada, lesquels compensent et règlent chaque jour ouvrable des montants de près de 210 milliards de dollars. IBM est le seul fournisseur de nuages qui soit en mesure d'offrir des niveaux de chiffrement certifiés au niveau de sécurité 4 de la norme fédérale de traitement de l'information FIPS 140-2 en tant qu'éléments de la capacité de ses régions multizone. Les clients canadiens dans des organisations telles que Paiements Canada auront accès à ces services de modernisation de pointe qui les aideront à soutenir la concurrence à l'échelle planétaire.

En collaboration avec Red Hat, IBM accélèrera la transformation numérique des clients grâce à la plateforme multinuage hybride de la prochaine génération. Une approche reposant sur l'infonuagique hybride permettra aux entreprises d'obtenir la visibilité et le contrôle de l'ensemble de leur infrastructure et, à leur tour, de faire des affaires d'une manière beaucoup plus sûre et efficace. 80 pour cent des charges de travail essentielles - des chaînes d'approvisionnement aux systèmes bancaires de base - devront encore être transférées dans le nuage. Les organisations combinent de plus en plus des éléments de leur infrastructure sur site et dans des nuages publics et privés dans le but d'élaborer une stratégie d'infonuagique hybride complète. Pour cela, les entreprises doivent gérer et mettre à jour ces architectures et s'assurer que celles-ci sont optimisées afin de pouvoir fonctionner efficacement dans n'importe quel environnement.



«Les deux tiers des entreprises canadiennes procèdent actuellement à la transformation numérique, mais nombre d'entre elles sont aux prises avec des difficultés en partie en raison de la dette technique accumulée au fil du temps,» déclare Jason Bremner, vice-président, Solutions sectorielles et commerciales, IDC Canada. «Les dirigeants canadiens voient l'infonuagique hybride comme une stratégie permettant de répondre à leurs préoccupations car ils peuvent moderniser les applications qui tirent parti des différents modèles de déploiement en temps voulu et d'une façon sécuritaire.»

La région multizone canadienne apporte une capacité encore plus régionale et offre la possibilité d'obtenir ces efficiences et elle est conçue pour assurer des ententes de niveaux de services prévoyant un taux de disponibilité de 99,99 % grâce à une gamme complète de services parmi lesquels IBM Watson, la chaîne de blocs, l'Internet des objets et l'analytique.

À propos d'IBM Cloud

Avec plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels générés par l'infonuagique, IBM a bâti un secteur d'infonuagique hybride pour l'entreprise de pointe. Cela comprend une gamme complète de services professionnels, de produits matériels et logiciels et d'offres sous forme de services qui permettent à IBM de conseiller, déplacer, créer et gérer des solutions infonuagiques dans des environnements publics, privés et sur site. Grâce à son réseau mondial regroupant plus de 60 centres informatiques en nuage dans 19 pays et 18 zones de disponibilité dans six régions, le nuage public d'IBM aide les entreprises dans tous les secteurs d'activités à répondre aux exigences en matière de sécurité, de résilience, de performances et de déploiements à l'échelle mondiale.

Si vous désirez en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site https://www.ibm.com/cloud/public.

