IA: une start-up montréalaise associée à Yoshua Bengio lève 2 millions $ pour transformer l'éducation

Le PDG et cofondateur Iulian Vlad Serban , un chercheur primé ayant complété son doctorat au Mila (Institut d'intelligence artificielle du Québec) en intelligence artificielle, a consacré son expertise à la conception d'un tuteur intelligent enseignant de manière autonome un cours en apprentissage automatique * à plus de 2 400 étudiants en ligne. Le cours offre des conférences de professeurs de Mila, dont le scientifique de renom Yoshua Bengio .



Des tuteurs intelligents : un apprentissage amélioré à moindre coût

« Les tuteurs intelligents offrent un second souffle au monde de l'éducation», a affirmé M. Serban, qui estime qu'offrir une expérience d'apprentissage personnalisée grâce à l'IA permet aux élèves un apprentissage plus rapide et mieux optimisé, et ce, à prix plus accessible. « Grâce à Korbit, un tuteur propulsé par l'IA devient accessible pour tous, et représente un bond vers l'avant pour la démocratisation de l'éducation. »

Khosla Ventures, fondé par le milliardaire et philanthrope Vinod Khosla qui a déjà fait des dons de plusieurs millions de dollars en éducation, est le principal investisseur dans le fonds de stimulation levés par Korbit. M. Khosla estime que les tuteurs d'IA vont améliorer l'accessibilité et l'égalité en enseignement. Cependant, avant sa rencontre fortuite avec M. Serban en 2018, juste après le lancement de Korbit, il n'avait rencontré personne qui partageait sa vision1. «Les tuteurs intelligents ont le potentiel de résoudre les problèmes fondamentaux de notre système éducatif en libérant l'horaire des enseignants afin qu'ils puissent se pencher sur les aspects humains de leur vocation, soit le mentorat et le coaching. (Aussi,) Les tuteurs intelligents personnaliseront l'éducation de chaque élève au plan individuel, ce qui est présentement impossible pour les enseignants qui ont trop d'élèves. Ils (Les tuteurs intelligents) seront en mesure d'évaluer le parcours de l'élève, la totalité de ses connaissances et ses lacunes, et de le guider vers ses objectifs d'apprentissage personnels, à bien moindre coût », a déclaré M. Khosla.

Bengio: l'IA est un moyen de transformer et démocratiser le monde de l'éducation

Korbit, dont le siège social est à Montréal, est une entreprise dérivée du Mila, centre de recherche dirigé par Yoshua Bengio et responsable de plusieurs percées majeures en intelligence artificielle, y compris la compréhension du langage humain et le développement d'assistants personnels intelligents. Outre le conseiller de renommée Yoshua Bengio, Korbit est également soutenu par les professeurs Joëlle Pineau (Facebook), Aaron Courville (Mila) et Laurent Charlin (HEC, Mila), qui offrent non seulement leurs conseils scientifiques, mais aident également en enseignant aux nouveaux étudiants les notions de bases de la plateforme. « La mission de Korbit de démocratiser l'enseignement par le biais de l'AI va transformer le monde de l'éducation, et je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir contribuer à leur succès de cet énorme objectif », a déclaré Bengio.

Avec plus de 2 400 étudiants déjà inscrits, et des centaines qui s'y ajoutent chaque mois, Korbit est en cours d'élaboration d'une série de cours en sciences de données présentés par son tuteur intelligent. Plusieurs de leurs cours, y compris la science des données pour la santé publique et la science des données pour le changement climatique, seront offerts gratuitement au public. « Notre mission est d'offrir un enseignement personnalisé de qualité pour tous à travers le monde. Au cours des cinq prochaines années, l'humanité fera face à l'inévitable changement climatique et nous avons besoin de personnes instruites pour sauver notre monde et lutter pour la justice climatique. » a déclaré M. Serban. Pour le moment, la start-up cherche également à développer des partenariats avec d'autres plateformes d'éducation universitaires ou en ligne, et des entreprises intéressées à moderniser leurs formations.

*Les sous-titres en anglais, français, espagnol, hindi, arabe, chinois traditionnel et chinois simplifié sont désormais disponibles dans les vidéos de conférences du cours d'apprentissage automatique de Korbit.

À PROPOS DE KORBIT

Technologies Korbit est une entreprise montréalaise qui développe le futur de l'éducation en ligne: des tuteurs intelligents qui utilisent l'intelligence artificielle pour donner des cours aux étudiants au moyen d'exercices et de conversations interactifs. Les étudiants complètent des exercices tout en parlant avec un tuteur propulsé par l'IA qui s'adapte au profil d'apprentissage personnel de chaque étudiant et propose des interventions pédagogiques ciblées.

Korbi , le tuteur intelligent interactif et personnalisé en temps réel, permet d'améliorer des résultats d'apprentissage et mieux motiver les étudiants selon une méthode prouvée, et a été conçu pour s'adapter à des milliers de cours et à des millions d'étudiants. La mission de Korbit est de démocratiser l'éducation en offrant un enseignement de haute qualité, interactif et personnalisé aux étudiants du monde entier, à des prix accessibles.

