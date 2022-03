iA Clarington annonce des changements aux options de frais et d'autres changements

TORONTO, le 14 mars 2022 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui son intention de fermer l'option de frais d'acquisition reportés (FARP), l'option de frais d'acquisition réduits (FARD) et l'option de frais de services de conseils (FSC)/série L et de mettre fin à tous les paiements de commissions de suivi aux courtiers en valeurs mobilières qui ne font pas d'évaluation de la convenance, comme les courtiers d'exécution d'ordres seulement.

La Société a également annoncé que Dan Bastasic, vice-président principal, Placements et gestionnaire de portefeuille, joindra les rangs de iA Gestion de placements inc. (iAGP), qui est la branche de gestion des placements de iA Groupe financier (iAGF). iAGP supervise plus de 100 milliards $ d'actif (au 31 décembre 2021) couvrant le fonds général de iAGF ainsi que des fonds distincts de détail et des fonds communs de placement, y compris plusieurs mandats d'iA Clarington.

Changements aux options de frais

En conformité avec les nouvelles exigences réglementaires, iA Clarington fermera ses options de FARP, FARD et FSC/série L. À compter de la fermeture des bureaux le 27 mai 2022, toutes les options de FARP, FARD et FSC/série L seront fermées aux nouveaux placements.

Le ou vers le 1er juin 2022, les parts FARP, FARD et FSC/série L échues seront automatiquement transférées à l'option de frais d'acquisition initiaux appropriée du même fonds. Les parts qui arriveront à échéance après le 1er juin 2022 seront automatiquement transférées à l'option de frais d'acquisition initiaux approprié du même fonds le jour après que les parts arrivent à échéance. Aucune démarche n'est exigée ni de la part des conseillers ni de la part des épargnants en raison de ce changement.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller.

Changements à la rémunération des courtiers

Également en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires, iA Clarington ne versera plus de commissions de suivi de fonds communs de placement aux courtiers en placement qui ne procèdent pas à une évaluation de la convenance. Comme suite de ce changement, tous les éléments d'actif des séries assorties à des commissions de suivi chez les courtiers touchés seront transférés à la série F ou à une série équivalente le ou vers le 22 avril 2022. Il n'y aura pas de frais de rachat à la suite de ce changement et aucune démarche n'est exigée n'est requise ni de la part des courtiers ni de la part des épargnants.

Si vous avez des questions au sujet de ce changement, veuillez communiquer avec votre courtier en valeurs mobilières.

Dan Bastasic joint les rangs de iAGP.

Sous réserve des approbations nécessaires, Dan Bastasic, vice-président principal, Placements et gestionnaire de portefeuille, joindra les rangs de iAGP le ou vers le 2 mai 2022. M. Bastasic continuera d'agir comme gestionnaire de portefeuille pour tous ses mandats actuels auprès d'iA Clarington :

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés

Offre une exposition active et soucieuse du risque aux obligations d'entreprises à rendement élevé avec un fort potentiel de rendement supérieur à long terme.





Offre une exposition active et soucieuse du risque aux obligations d'entreprises à rendement élevé avec un fort potentiel de rendement supérieur à long terme. Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions

Offre un potentiel exceptionnel de génération de revenus à long terme et d'appréciation du capital en se concentrant sur des actions de qualité supérieure versant des dividendes.





Offre un potentiel exceptionnel de génération de revenus à long terme et d'appréciation du capital en se concentrant sur des actions de qualité supérieure versant des dividendes. Fonds IA Clarington stratégique de revenu

Catégorie IA Clarington tactique de revenu

Offre une exposition à forte conviction aux occasions intéressantes à travers la structure du capital.

Il n'y a aucun changement dans les objectifs de placement, les stratégies de placement ni les frais de ces mandats et aucune démarche n'est exigée ni de la part des épargnants ni de celle des conseillers.

« Dan est un vétéran très réputé de l'industrie, doté d'un style de placement unique et convaincant. Nous sommes ravis qu'il se joigne à notre équipe de classe mondiale et nous nous réjouissons de l'échange fructueux d'expertise qui nous permettra d'affiner notre approche innovante et de calibre institutionnel en matière de répartition de l'actif et de sélection de titres », affirme Alain Bergeron, vice-président exécutif et chef des placements, iA Groupe financier.

« Dan aide les épargnants canadiens à atteindre leurs objectifs de constitution de patrimoine depuis plus de vingt ans et fait partie intégrante d'iA Clarington depuis plus de dix ans. Nous sommes heureux de poursuivre ce partenariat clé pendant de nombreuses années à venir », ajoute Adam Elliott, président et chef de la direction, iA Clarington.

En savoir plus au sujet de Dan Bastasic et des fonds qu'il gère pour iA Clarington.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 décembre 2021, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 19 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com

À propos de iA Gestion de placements

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (« iA Gestion de placements ») est une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Basée au Québec (Canada), elle a été créée en 2004. Comptant plus de 100 professionnels en placement, iA Gestion de placements gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement du groupe Industrielle Alliance. Au 31 décembre 2021, iA Gestion de placements détenait un actif sous gestion de plus de 100 milliards $.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées). Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à ia.ca.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Renseignements: Rob Martin, vice-président, Marketing et communications, Placements iA Clarington, [email protected], T : 416 860-9880, poste 8070