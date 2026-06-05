HYXI dévoile l'autonomie énergétique native de l'IA au SNEC 2026

SHANGHAI, 5 juin 2026 /CNW/ - HYXI (anciennement « HYXiPOWER »), un innovateur mondial en énergie intelligente, a présenté son nouvel écosystème d'énergie intelligente natif de l'IA au SNEC 2026 sous le thème « Une énergie intelligente pour tous », soulignant sa vision de l'autonomie énergétique native de l'IA dans les scénarios résidentiels, commerciaux, industriels et de services publics.

HYXI présente son écosystème énergétique intelligent natif de l’IA au SNEC 2026 (PRNewsfoto/HYXI)

Au cours de l'événement, HYXI a également conclu des accords de coopération stratégique avec des partenaires mondiaux tels que BM Energy, Solarever, Vision Grid Solutions et Longshine Technology, renforçant ainsi sa collaboration mondiale.

Parmi les faits saillants, mentionnons HYXI Aura et HYXI Halo, qui élargissent le portefeuille énergétique résidentiel de HYXI, passant des dispositifs d'appoint pour toute la maison à des applications énergétiques quotidiennes plus souples. Les deux produits feront leurs débuts officiels à l'Intersolar Europe 2026 du 23 au 25 juin.

HYXI Aura est un système de stockage d'énergie résidentiel entièrement intégré conçu pour simplifier la sauvegarde et la gestion de l'énergie dans toute la maison. Doté d'une véritable architecture tout-en-un sans passerelle supplémentaire requise, le système prend en charge la commutation sans interruption du réseau, l'expansion flexible de la batterie et la coordination intelligente de l'énergie pour toute la maison.

Conçu en tant que micro ESS à couplage CA, HYXI Halo étend l'énergie de la maison intelligente aux applications photovoltaïques de balcon, à l'alimentation portative et à l'extérieur grâce à une conception modulaire légère. À partir de 3 kWh et extensible jusqu'à 18 kWh, le système prend en charge une puissance bidirectionnelle de 3 000 W et jusqu'à 10 000 cycles de batterie, offrant une flexibilité accrue et une fiabilité à long terme aux utilisateurs résidentiels.

Pour les applications C&I, HYXI a présenté l'ESS à refroidissement liquide tout-en-un HYXI Atlas, conçu pour un déploiement compact, une efficacité opérationnelle élevée et une optimisation intelligente de l'énergie. Construit avec une architecture de sécurité de qualité automobile et une gestion thermique assistée par l'IA, le système aide les utilisateurs commerciaux à améliorer l'utilisation de l'énergie et à maximiser la valeur à long terme des actifs.

HYXI a également lancé sa série d'onduleurs résidentiels EcoSavvy et sa solution de micro-onduleur 2500W. Les nouveaux modèles de 2 à 3,6 kW offrent une efficacité de conversion allant jusqu'à 98,3 % grâce à des dispositifs d'alimentation SiC de nouvelle génération et à une topologie optimisée, prenant en charge des modules PV de grande puissance, une installation facile et une coordination énergétique intelligente.

Au cœur de l'écosystème se trouve HYXI Muse AI Native Energy OS, qui intègre les capacités d'IA pour la production d'énergie, le stockage, la consommation et la coordination infonuagique. Alimenté par HYXI Cloud, le système permet la planification intelligente de l'énergie, l'exploitation et la maintenance fondées sur l'IA, la gestion prédictive de la sécurité et l'intégration future de VPP.

« L'avenir des systèmes énergétiques sera non seulement connecté, mais de plus en plus autonome », déclare Liu Chao, directeur général de HYXI. « En intégrant profondément l'IA aux technologies énergétiques, HYXI vise à construire des systèmes énergétiques plus intelligents, plus adaptatifs et auto-optimisants qui créent de la valeur à long terme pour les utilisateurs du monde entier. »

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SOURCE HYXI

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