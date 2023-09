Hyvi, performer, s'épanouir et s'arrêter

SAGUENAY, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Un tout nouveau concept innovant vient bonifier l'hôtellerie conventionnel, conjuguant espace de travail et milieu de vie. Le concept Hyvi répond aux nouvelles tendances du marché d'affaires et du voyage en offrant des espaces qui se transforment selon les besoins.

Hyvi publicité Hyvi professionnel (Groupe CNW/Hyvi) Hyvi collaboratif (Groupe CNW/Hyvi)

Concepteur de Hyvi et propriétaire, M. Éric Larouche annonce le lancement aujourd'hui de la nouvelle formule Hyvi dans deux de ses établissements hôteliers soit : Hôtel Chicoutimi et l'Auberge des Îles de Saint-Gédéon (au Lac-Saint-Jean). Quelque 120 unités sont maintenant disponibles en court et long séjour.

Les espaces Hyvi sont transformables, tantôt en aire de travail, tantôt en suite exécutive ou encore en chambre d'hôtel familiale avec cuisine. Le passage d'un modèle à l'autre, crée des espaces surprenants. Le tout supporté par une transformation majeure des espaces communs et d'un lien encore plus fort avec les attraits environnants.

«Soudainement, Hyvi vient offrir aux entreprises une option additionnelle pour leurs richesses humaines, Hyvi vient s'insérer entre le bureau conventionnel et le travail à la maison en offrant des lieux ludiques et tout cela dans un même endroit», précise Éric Larouche.

Le même espace peut servir de lieu de travail avec toutes les facilités requises, de salle de rencontre et de chambre familiale avec cuisine. Le tout s'appuie sur une luminosité maximisée et une ambiance idéale pour la concentration, le repos et l'intimité.

Tous les espaces des établissements, lobby, aires de jeu, salle de réunion, aménagement extérieur, etc, reflète l'esprit Hyvi en favorisant les valeurs du concept, tels que le travail, la relaxation, les rencontres professionnelles et l'activité physique. Propres à chaque établissement, les espaces de divertissement du concept Hyvi offrent des installations destinées à l'action, à l'évasion et au mieux-être.

Les établissements offrent à leurs clients un parcours numérique intelligent qui procurera un maximum d'autonomie. L'automatisation facilite la réservation, la communication avec le personnel, la facturation et d'autres opérations et interactions.

M. Larouche était en réflexion sur l'avenir de ses établissements depuis un certain temps. «J'observais les changements dans les habitudes de consommation et les nouvelles exigences de nos invités et j'en étais venu à la conclusion que l'avenir passait par un repositionnement. Les tendances ont démontré que le modèle a besoin d'innovation.»

« Nous sommes à un moment où le travail doit être valorisé et que les employés ont besoin d'être reconnus et traités à leur juste valeur. Ces derniers recherchent des moyens de s'épanouir et de retirer le meilleur de la vie. Hyvi est conçu pour eux », conclut M. Larouche.

Le modèle d'affaires passe par la franchisation d'établissements existants ou de nouveaux projets.

La philosophie Hyvi et de ses établissements est mue par un esprit d'innovation, de développement durable, d'économie circulaire et d'encouragement des artistes et créateurs locaux. Chacun des établissements se démarque en renforçant la saveur locale et s'inscrit dans les nouvelles exigences des utilisateurs.

Pour en savoir plus, consultez le site Hyvi.com

