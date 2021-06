Partenariat pour l'extension à l'échelle nationale d'un réseau à large bande de qualité supérieure

LONDRES, GB, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Hyperoptic, un important fournisseur de services à large bande tout-optique, a annoncé aujourd'hui avoir choisi la technologie avancée de test de réseau d'EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), les experts en tests, en monitoring et en analytique du secteur des communications, pour soutenir son ambitieux plan d'expansion à l'échelle du Royaume-Uni.

Hyperoptic est un fournisseur national de services Internet (FSI) qui installe et entretient son propre réseau de fibre optique. Il fournit des services à des unités de logement multiples et à des maisons individuelles dans plus de 40 villes au Royaume-Uni, et il étend sa présence grâce à ses partenariats avec plus de 250 promoteurs et 50 conseils.

Les déploiements de cette ampleur nécessitent une approche axée sur un déploiement à la fois rapide et de haute qualité : une installation correcte du premier coup est essentielle pour l'infrastructure réseau de base. Une telle approche permet également d'atténuer un défi majeur pour les résultats, à savoir les visites subséquentes coûteuses de résolution des problèmes de connexion - les visites supplémentaires de techniciens font plus que doubler les coûts de test1. Avec sa solution infonuagique Nova Fiber, la technologie d'EXFO permettra non seulement à Hyperoptic de construire son réseau correctement du premier coup, mais elle permettra également aux équipes du fournisseur de services de détecter et de résoudre les problèmes courants à un point d'intervention unique dans le réseau, avec une seule visite.

« Nous sommes ravis de nous associer à EXFO, une entreprise aussi attachée que nous à la qualité. En construisant le réseau correctement du premier coup grâce à des tests de réseau de haute technologie, nous ne servirons pas seulement nos clients actuels, mais aussi les générations à venir, a déclaré John Rich, responsable des tests et des diagnostics à Hyperoptic. La technologie Nova Fiber d'EXFO est le meilleur des deux mondes, car il s'agit d'une solution prête à l'emploi qui est également très flexible et personnalisable selon nos besoins exacts, adaptée aux applications existantes de nos ingénieurs. Nos clients peuvent être sûrs qu'un réseau construit par Hyperoptic et testé par EXFO signifie qu'ils obtiennent le meilleur. »

« Hyperoptic avait besoin de tests de classe mondiale pour un réseau à large bande de classe mondiale. Comme pour tous nos clients, nous nous sommes engagés à collaborer étroitement avec Hyperoptic pour adapter nos solutions à son écosystème unique, a déclaré Wim te Niet, vice-président des ventes (Europe, Moyen-Orient et Afrique), EXFO. Nova Fiber tire parti des 35 années d'expertise d'EXFO en matière de tests de fibre optique, offrant ainsi une visibilité inégalée de la qualité de la construction. Une telle visibilité est particulièrement critique lorsque les fournisseurs de services s'associent à des entrepreneurs. Et une fois le réseau construit, Hyperoptic sera en mesure de remédier à tout problème dans le réseau d'un seul coup. Ce type de technologie est un gain pour les clients comme pour les fournisseurs de services. »

À propos d'EXFO

EXFO (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, les fabricants d'équipements et les fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Ils comptent sur nos équipements, logiciels et services uniques pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analytique des données massives, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritables partenaires de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de 35 ans. Nos 1 900 employés répartis dans plus de 25 pays œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur, notamment les laboratoires, les équipes d'ingénierie et les centres de données.

À propos d'Hyperoptic

Hyperoptic a été fondée en 2011 pour secouer le marché britannique du haut débit avec sa technologie tout-optique. Elle offre aux particuliers et aux entreprises un haut débit gigabit avec des vitesses moyennes atteignant jusqu'à 900 Mbit/s, ce qui est plus de 11 fois plus rapide que la moyenne britannique.

Hyperoptic travaille avec des propriétaires, des promoteurs et des professionnels de l'immobilier, en concevant et en installant des infrastructures de fibre optique dédiées dans les nouveaux bâtiments et les aménagements existants. Elle se concentre exclusivement sur les zones urbaines à haute densité.

L'entreprise a été récompensée par l'Association des fournisseurs de services Internet (Internet Service Providers' Association) pour la sixième année consécutive en tant que « meilleur fournisseur de super haut débit ». Elle figure également dans le Sunday Times Sage Tech Track 100 depuis quatre années consécutives. L'année dernière, elle a été reconnue comme le « fournisseur ultrarapide le plus rapide (en téléchargement) » et le « fournisseur ultrarapide le plus rapide (en téléversement) » par les prix Broadband Genie, et elle a remporté le « prix du service » et le « prix de l'innovation » lors de la première édition des Simples Awards de Compare the Market.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://hyperoptic.com/ ou écrire à [email protected].

