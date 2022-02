Hypercroissance Québec veut créer la nouvelle génération de startups valant un milliard et plus : Startup Montréal lance le premier programme québécois dédié aux startups en forte croissance

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Soutenue par la croissance exponentielle et le succès grandissant des entreprises technologiques au Québec, Hypercroissance Québec est un programme lancé pour accompagner les entreprises québécoises innovantes en forte croissance (aussi appelées scaleups) les plus prometteuses de la province. Le principal objectif est d'accélérer leur développement à l'international afin de créer des sorties ou des entrées en bourse à des valeurs dépassant le milliard de dollars.

Créé par Startup Montréal, en collaboration avec Apexe Global, l'équipe derrière Hypercroissance Québec va sélectionner 25 scaleups pour une première cohorte afin de développer leurs équipes de direction, grâce à du mentorat et du coaching sur mesure, offerts par des dirigeants accomplis situés dans des marchés mondiaux de premier plan. Pour les deux premières années du programme, Startup Montréal vise l'accompagnement de près de 80 entreprises.

« Nous avons travaillé avec des scaleups au cours des derniers mois afin de mieux comprendre les facteurs de réussite de leur croissance mondiale, tout en demeurant basées ici plutôt que d'être vendues à des entreprises américaines ou de quitter le Québec. Trouver les cadres, les coachs et les mentors appropriés qui peuvent les aider à atteindre l'hyper-croissance est un défi pour ces entreprises. Notre collaboration avec Apexe Global nous permet d'accéder rapidement à l'expertise mondiale dont les startups québécoises ont tant besoin », dit Liette Lamonde, directrice générale de Startup Montréal.

« Québec et Montréal produisent depuis longtemps des technologies et des entrepreneurs de classe mondiale. Lightspeed, Nuvei et Dialogue ne sont que quelques exemples récents de grands succès. Il est maintenant temps d'accélérer les capacités de commercialisation internationale du Québec afin que la province produise plus de leaders mondiaux qui engendrent d'importantes entrées en bourse », dit JF Gauthier, situé dans la Silicon Valley, fondateur et PDG de Apexe Global.

Un financement de 6,5 millions pour le projet a été annoncé aujourd'hui par Mme Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie, Mme Nadine Girault, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat). Ce financement fait foi de l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir les entreprises prometteuses et à faire du Québec l'une des meilleures places au monde pour faire croître une entreprise technologique.

« Encourager l'innovation et les nouvelles technologies des entreprises, ça fait partie de notre mission. Avec cette contribution, nous allons aider les entreprises québécoises émergentes à prendre leur place à l'international. D'ici deux ans, on vise à ce que les entreprises en hypercroissance doublent leurs ventes et triplent leurs exportations. C'est l'ensemble du Québec qui pourra bénéficier des retombées importantes de cette initiative! », déclare Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie.

« Grâce à ce partenariat, nous donnerons l'impulsion nécessaire afin que les entreprises en hypercroissance puissent prospérer et éventuellement percer les marchés nationaux et internationaux. Cette annonce vise également à aider les organismes d'appui aux entreprises innovantes en leur procurant les moyens de s'intégrer plus rapidement aux réseaux mondiaux », note Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Au cours des dernières années, les efforts considérables du gouvernement du Québec et d'investisseurs ont permis l'essor de nombreuses entreprises innovantes au stade de démarrage. Nous annonçons aujourd'hui des investissements dans le développement de celles qui connaissent une phase d'hypercroissance. C'est grâce à ce soutien supplémentaire que nous augmenterons la compétitivité de ces entreprises québécoises à l'international tout en confirmant la réputation de l'écosystème montréalais en tant que catalyseur performant pour ces dernières. Investir en innovation propulsera le Québec à l'avant-scène de ce domaine à l'échelle mondiale », précise MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat).

Pour sa part, le Mouvement Desjardins a confirmé un engagement d'un million de dollars sur cinq ans pour soutenir Startup Montréal dont une grande partie sera consacrée à Hypercroissance Québec. Plus particulièrement, la contribution de Desjardins soutiendra ce nouveau programme dédié à l'hypercroissance des meilleures startups québécoises pour s'assurer de leur développement au Québec et leur offrir un programme ciblé de mentorat. Hypercroissance Québec bénéficie également d'un soutien financier de BDC Capital.

« Pour propulser les startups sur la scène mondiale, la contribution de la communauté des affaires est primordiale. La collaboration historique entre Desjardins et Startup Montréal rend ce partenariat tout naturel. Par cette contribution nous souhaitons accompagner ces startups et être partenaires dans leurs succès. Cette initiative permettra d'accélérer le développement et l'adoption des innovations technologiques par les entreprises du Québec », ajoute Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président Services aux entreprises au Mouvement Desjardins.

« BDC est fière d'appuyer le nouveau programme Hypercroissance Québec. En tant que partenaire fondateur, BDC a à cœur de soutenir les initiatives qui permettent aux entreprises technologiques québécoises de se propulser à l'international pour développer de nouveaux marchés. Ce partenariat s'inscrit dans notre volonté d'avoir un impact dans l'écosystème entrepreneurial et nous sommes heureux d'appuyer Startup Montréal », déclare Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital.

Le programme est soutenu par Investissement Québec International et des partenaires de renommée mondiale tels que le Global Entrepreneurship Network (GEN). La première cohorte sera lancée en mai 2022. Pour en savoir plus sur Hypercroissance Québec, visitez le site web de Startup Montréal : www.startupmontreal.com/hypercroissance

À propos de Startup Montréal

Nous sommes Startup Montréal, un OBNL créé par le regroupement entre Bonjour Startup Montréal et Montréal inc. Notre mission est d'augmenter le potentiel existant de notre écosystème startup montréalais de deux façons : étendre son rayonnement et multiplier ses retombées positives. Nous pilotons des projets en mode collectif et collaboratif tels que la Bourse+, le pré-accélérateur Fondatrices, la Conciergerie, au bénéfice des entrepreneur.e.s et de l'ensemble de la communauté d'innovation. Pour y arriver, nous recevons le soutien financier du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et d'autres donateurs corporatifs et partenaires clés. www.startupmontreal.com

À propos d'Apexe Global

Basé à Silicon Valley, Apexe Global est un chef de file mondial des programmes hyper-croissances de mentorat et commercialisation mondiale pour les startups en phase avancée. Nous développons les compétences et réseaux commerciaux mondiaux des dirigeants locaux afin qu'ils puissent atteindre l'hypercroissance vers notre objectif commun d'introduction en bourse et de sortie de plusieurs milliards de dollars. Apexe Global s'appuie sur l'expérience, le succès et le réseau de quatre organisations de confiance à l'échelle mondiale pour appuyer les efforts gouvernementaux et multiplier l'impact économique, les exportations et la création d'emplois. www.apexeglobal.com

SOURCE Startup Montréal

Renseignements: Guillaume Lajoie, conseiller en relations publiques et gouvernementales, Startup Montréal, [email protected] | 514-758-1109