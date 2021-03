HydroSolution offre maintenant des bornes pour voitures électriques !

La particularité d'HydroSolution est d'offrir à ses clients une solution clé en main. La réputation d'HydroSolution auprès de ses 850 000 clients québécois n'est plus à faire. « Notre priorité est d'offrir le même excellent service en matière de bornes de recharge pour voitures électriques. De l'accompagnement du choix de la borne jusqu'à son installation par un professionnel certifié, notre offre est unique. Nous sommes les seuls au Québec à offrir un service complet qui inclut des solutions de financement accessible afin de rendre les bornes abordables au plus grand nombre de Québécois. »

Les deux modèles de bornes de recharge FLO offertes par HydroSolution ont remporté plusieurs années de suite le meilleur choix auprès des consommateurs d'après l'étude d'un magazine Québécois. De plus, elles sont conçues et fabriquées au Québec. « En tant qu'entreprise d'ici, nous sommes fiers d'offrir à nos clients la possibilité d'acheter ou de financer des produits fiables et durables » indique Nicolas Ayotte.

« Nous sommes particulièrement fiers que l'équipe d'experts d'HydroSolution ait choisi nos produits FLO maison G5 et X5. La fiabilité de nos bornes et l'importance de faciliter l'utilisation au quotidien d'un VÉ figurent au cœur de nos priorités. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes tant emballés par notre collaboration avec HydroSolution : leurs hauts standards de qualité dans le service client et leur approche innovatrice simplifiant le processus d'installation d'une borne de recharge aidera de nombreux québécois à électrifier leurs déplacements et à réduire les émissions de GES », mentionne Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO | AddÉnergie.

HydroSolution est le plus important joueur dans la location et la vente de chauffe-eau et de système de détection de fuite depuis plus de 60 ans. HydroSolution appartient à un consortium québécois formé de la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'Industrielle Alliance et Confort Expert Inc. HydroSolution possède un parc locatif de chauffe-eau électriques installés dans différents types de résidences : maisons unifamiliales, condominiums, multiplex et appartements.

