HydroSolution annonce une opération stratégique avec Enercare afin d'accélérer sa croissance

MONTRÉAL, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - HydroSolution est fière d'annoncer une opération stratégique qui résultera en son acquisition par Enercare, l'une des plus grandes entreprises de services résidentiels et commerciaux et de solutions énergétiques en Amérique du Nord. Cette transaction contribuera à soutenir la croissance et le développement ambitieux d'un chef de file québécois.

L'aboutissement de cette opération est le fruit des visions d'affaires et des ambitions communes des deux sociétés afin d'enrichir leurs offres de services et bénéficier de leur expérience réciproque. Suite à cette opération, HydroSolution continuera d'opérer ses activités au Québec sous le même nom avec la même équipe de haute direction et les employés dévoués à sa fidèle clientèle.

«La satisfaction de nos clients et le bien-être de nos employés ont été au cœur des réflexions menant à cette opération. Avec cette opération, nous pourrons compter sur le savoir-faire d'un géant de l'industrie canadienne afin d'accélérer notre stratégie de croissance sur le marché.» déclare Nicolas Ayotte, président et chef de la direction d'HydroSolution.

Après avoir connu une progression importante depuis les huit dernières années, HydroSolution a tout récemment ajouté à son portfolio de nouveaux produits et services afin de servir une clientèle plus large. Cette transaction permettra donc à l'entreprise québécoise de compter sur l'expertise ainsi que sur l'excellence d'Enercare qui dessert environ 1,6 million de clients, principalement résidentiels, en Ontario, en Alberta ainsi qu'ailleurs au Canada.

« Enercare est fier de pouvoir miser sur cet imposant joueur québécois dans son équipe. Nous sommes heureux de pouvoir unir nos forces et expertises mutuelles afin de miser, ensemble, sur la réussite de cette transaction qui accélérera et enrichira notre développement commun.» ajoute John Peri, président et chef de la direction de Enercare.

Cette transaction marque le début d'une série de transformations positives pour les modèles d'affaires des deux entités. Elle vient par ailleurs répondre aux besoins évolutifs des clients ainsi qu'aux exigences d'innovation imposées par les nouvelles réalités du marché.

À propos de HydroSolution

Depuis plus de 65 ans, HydroSolution a su acquérir une notoriété certaine et est devenue une entreprise ressource dans son domaine grâce à son service clé en main qui couvre la location, la vente, l'installation et l'entretien de chauffe-eau. HydroSolution possède un parc locatif de chauffe-eau électriques installés dans différents types de résidences : maisons unifamiliales, condominiums, multiplex et appartements. Au fil des années, l'entreprise s'est distinguée en étant la seule compagnie au Québec à offrir des thermopompes murales en location avec un service clé en main. HydroSolution offre aussi des systèmes de détection de fuite ainsi que des bornes de recharge résidentielles pour voitures électriques.

SOURCE HydroSolution

Renseignements: Moise Alex Docteur, Citoyen, +1(438)-778-1678, [email protected]