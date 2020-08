Hydroserre acquiert une nouvelle serre à Portneuf

MIRABEL, QC, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - Hydroserre, entreprise de production serricole majeure au Québec, annonce l'acquisition d'un complexe serricole de 3,5 hectares à Portneuf. Acquise pour son potentiel d'exploitation, la serre de Portneuf sera transformée et adaptée pour la production de laitues en serre, produite sous la marque de commerce Mirabel. Cette production s'amorcera dès 2021.

« Il s'agit d'une consolidation stratégique majeure qui nous permet de solidifier notre positionnement dans l'industrie et d'augmenter notre volume de production dans la région de Québec. Le site serricole de Portneuf présente un potentiel de développement que nous comptons bien exploiter. Cette acquisition nous permettra de répondre à la demande toujours croissante de légumes frais produits chez nous, au Québec », explique Sylvain Terrault, président-directeur général d'Hydroserre.

Expansion de l'un des plus importants producteurs serricoles québécois

Il s'agit de la deuxième acquisition depuis le début de 2020 pour le producteur en serre qui poursuit sa croissance. En mars dernier, Hydroserre a acquis Les Serres Lefort, à Sainte-Clotilde en Montérégie. L'entreprise cumule maintenant un total de 30 ha et exploite quatre complexes serricoles au Québec.

Contribuer à l'indépendance alimentaire du Québec

Par sa croissance soutenue et en offrant une production locale à l'année, Hydroserre est fière de répondre à la demande des consommateurs québécois pour des produits locaux, et de contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec. L'acquisition à Portneuf permettra de diversifier la production maraichère sur les autres sites où il sera possible d'attribuer plus d'hectares à la production de concombres et de poivrons biologiques, et autres variétés potentielles.

En phase avec les objectifs gouvernementaux

Hydroserre souligne par ailleurs que sa croissance est encouragée par les objectifs gouvernementaux visant à doubler la valeur de la production en serre au Québec. L'annonce récente du gouvernement est assurément un pas appréciable et intéressant. « Nous serons disposés à poursuivre les investissements et contribuer à répondre à la demande des consommateurs et l'atteinte des objectifs collectifs et gouvernementaux de doubler la valeur de la production serricole annuelle », poursuit M. Terrault, exprimant l'importance, pour atteindre cette cible, d'un soutien à l'investissement pour la modernisation des serres et d'une aide à la conversion et l'utilisation de l'électricité comme source d'énergie propre.

À propos

Hydroserre est l'un des plus grands producteurs de légumes en serre au nord-est de l'Amérique. Œuvrant dans le milieu depuis plus de 30 ans, l'entreprise familiale regroupe deux marques de commerce majeures: Mirabel, pour les laitues Boston et de spécialités, et VÔG, pour les concombres, mini concombres et poivrons biologiques. Les serres cultivent plus de 65% des transplants de légumes utilisés par les maraichers québécois.

