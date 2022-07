Hydrogène vert et bioénergies - Québec lance un appel d'intérêt pour la création d'écosystèmes énergétiques régionaux

QUÉBEC, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'encourager la production et la consommation locale d'hydrogène vert et de bioénergies et ainsi contribuer à la décarbonation de son économie, le gouvernement du Québec lance un appel d'intérêt pour la création d'écosystèmes énergétiques régionaux.

Les écosystèmes énergétiques régionaux sont des projets collaboratifs de production, de distribution et de consommation d'hydrogène vert et de bioénergies entre des partenaires d'un même territoire. Leur création stimulera le développement régional des filières de l'hydrogène vert et des bioénergies tout en réduisant les risques et les coûts grâce à l'engagement mutuel des différents acteurs. Par exemple, le producteur sera assuré de pouvoir distribuer son énergie, aura un réseau de distribution disponible et saura que des acheteurs sont au rendez-vous. L'objectif est de faire en sorte que la boucle soit optimale et complète et que chaque partenaire tire une certaine garantie de la collaboration.

Le lancement de cet appel d'intérêt s'inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies 2030. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles veut agir comme catalyseur en répertoriant les projets, en offrant une structure d'accompagnement aux promoteurs, en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, et en assurant la coordination gouvernementale.

Les producteurs, les distributeurs, les consommateurs et autres acteurs de la chaîne qui souhaitent s'associer en formant un écosystème énergétique régional peuvent consulter tous les détails en ligne et signifier leur intérêt d'ici le 30 septembre 2022 à midi. Les informations récoltées lors de l'appel d'intérêt serviront notamment à préparer un appel de projets qui sera lancé à l'automne 2022.

Faits saillants :

Un projet admissible d'écosystème énergétique régional peut être porté par une personne morale, un regroupement de personnes morales, une société de personnes, une instance municipale ou supramunicipale.

Avec sa première Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies 2030, le Québec entend être un chef de file en matière d'hydrogène vert et de bioénergies, des sources d'énergie propre pouvant être utilisées de façon complémentaire à la sobriété et à l'efficacité énergétiques ainsi qu'à l'électrification directe.

Guide explicatif - Appel d'intérêt sur les écosystèmes énergétiques régionaux

